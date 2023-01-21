TOGG satın almak isteyenler dikkat! Resmen başladı

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, "Testler tamamlandıktan, homologasyon ve tip onayı çıktıktan sonra artık trafiğe çıkmaya hazır araçlarımız olacak. Bunların ön siparişlerine de şubatın ikinci yarısından itibaren çıkmaya başlayacağız. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz. Kullanıcılarımız Trumore platformu üzerinden katılacakları bir yarışma ya da dilerlerse kura yöntemiyle TOGG akıllı cihazlarına ön sipariş verme hakkını elde edebilecekler. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına özel olarak üreteceğimiz ve açık artırma ile satışa sunacağımız NFT (Nitelikli Fikri Tapu) koleksiyonu ise 2023 adet akıllı cihazın ön siparişine katılma hakkı ve sıralama önceliği sunacak" değerlendirmesini yapmıştı.