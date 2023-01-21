  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv
8
TOGG satın almak isteyenler dikkat! Resmen başladı

2023-01-21 13:59:58
TOGG satın almak isteyenler dikkat! Resmen başladı

Türkiye'nin Otomobili TOGG merakla beklenen mobil uygulamasını yayına aldı.

#1
Foto - TOGG satın almak isteyenler dikkat! Resmen başladı

ÖN SİPARİŞ ARAÇLARINDAN BİRİ - TOGG'un şubat ayından itibaren ön sipariş araçlarından da bir tanesi olacak uygulamaya, kullanıcılar App Store, Google Play ve AppGallery'den ulaşabiliyorlar.

#2
Foto - TOGG satın almak isteyenler dikkat! Resmen başladı

Marka yeni uygulamasını, "Kişiselleştirilmiş, akıllı, empatik ve kesintisiz bir kullanıcı deneyimi için Trumore" olarak tanımlıyor.

#3
Foto - TOGG satın almak isteyenler dikkat! Resmen başladı

TOGG'un, mobil uygulaması ile fintech (finansal teknoloji), insurtech (sigorta teknolojileri), blokzinciri, IoT, yapay zekâ gibi yeni nesil teknolojilerle kişiselleştirilmiş ve kullanıcı odaklı bir deneyim sunmayı hedeflediği belirtilmişti.

#4
Foto - TOGG satın almak isteyenler dikkat! Resmen başladı

Kişiselleştirilmiş lokasyon bazlı akıllı hizmetler de Trumore hizmetlerinden biri olacak. Gündelik hayatı oyunlaştırma yoluyla daha kolay ve keyifli hale getiren akıllı yaşam hizmetleri Trumore'da yer alacak. İş birlikleriyle sürekli gelişen ekosistem, kesintisiz ve entegre kullanıcı deneyimi TOGG Trumore'un sunduğu hizmetler arasında yer alıyor.

#5
Foto - TOGG satın almak isteyenler dikkat! Resmen başladı

TOGG TWİTTER'DAN PAYLAŞTI - TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İster NFT açık artırmasıyla, ister YeniLig'de yarışarak, ister çekilişe katılarak Togg akıllı cihazı için ön sipariş verme hakkı kazanın" ifadelerine yer verildi.

#6
Foto - TOGG satın almak isteyenler dikkat! Resmen başladı

ÖN SİPARİŞLER İNTERNET ÜZERİNDEN - Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023'te dünyaya yeni teknolojilerini tanıtan Togg ön sipariş yöntemlerini de duyurmuştu.

#7
Foto - TOGG satın almak isteyenler dikkat! Resmen başladı

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, "Testler tamamlandıktan, homologasyon ve tip onayı çıktıktan sonra artık trafiğe çıkmaya hazır araçlarımız olacak. Bunların ön siparişlerine de şubatın ikinci yarısından itibaren çıkmaya başlayacağız. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz. Kullanıcılarımız Trumore platformu üzerinden katılacakları bir yarışma ya da dilerlerse kura yöntemiyle TOGG akıllı cihazlarına ön sipariş verme hakkını elde edebilecekler. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına özel olarak üreteceğimiz ve açık artırma ile satışa sunacağımız NFT (Nitelikli Fikri Tapu) koleksiyonu ise 2023 adet akıllı cihazın ön siparişine katılma hakkı ve sıralama önceliği sunacak" değerlendirmesini yapmıştı.

Suudi Arabistan çölleri yeşeriyor!
Dünya

Suudi Arabistan çölleri yeşeriyor!

Suudi Arabistan'da etkili yağışlar yerini yeşile bıraktı. Bölgeden gelen yeni görüntülerde dağların daha da yeşerdiği görüldü...
AK Parti'den müthiş hamle! Büyük heyecan uyandıracak
Medya

AK Parti'den müthiş hamle! Büyük heyecan uyandıracak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin "heyecan uyandıracak bir seçim kampanyasına hazırlandığını" belirtti.

MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütüne darbe
Gündem

MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütüne darbe

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, “Tel Rıfat’tan roketli saldırı gerçekleştirildi, 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale ..
O iki ülke bu işe şaştı kaldı! Türkiye'nin başarısını
Medya

O iki ülke bu işe şaştı kaldı! Türkiye'nin başarısını "Kulağıma gelen bilgilere göre..." deyip duyurdu

Türkiye’de savunma sanayiinde atılan dev adımlardan birinin de turbo jet füze motoru üretimi olduğunu belirten Özay Şendir, "Kulağıma gelen ..
Nihat Hatipoğlu Bursa'daki görüntüyle ilgili konuştu: O ayeti hatırlattı
Gündem

Nihat Hatipoğlu Bursa'daki görüntüyle ilgili konuştu: O ayeti hatırlattı

Nihat Hatipoğlu, Bursa'da ortaya çıkan bulut görüntüsüyle ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Erbakan'dan yüce Kur'an'ı yakan İsveçli hadsize çok sert tepki!
Siyaset

Erbakan'dan yüce Kur'an'ı yakan İsveçli hadsize çok sert tepki!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Ernakan, İsveçli ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan, İsveç makamlarının verdiği izinle Türk Büyüke..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23