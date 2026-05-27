MHP lideri Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı namazının ardından MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret edip dua etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı namazının ardından MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret edip dua etti.
Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkeş'in mezarına karanfil bıraktı, bakır ibrikle kabre su döktü.
Ziyaretin ardından Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfına geçen Bahçeli, partililerle bayramlaştı, vakıf temsilcileriyle sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bahçeli’nin Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaretinden kareler…
Bahçeli’nin Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaretinden kareler…
Bahçeli’nin Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaretinden kareler…
Bahçeli’nin Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaretinden kareler…
Bahçeli’nin Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaretinden kareler…
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23