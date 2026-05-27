Bayramda kuyumcular açık mı, kapalı mı? İşte Kurban Bayramı kuyumcuların çalışma saatleri

KURBAN BAYRAMI'NDA SARRAFLAR AÇIK MI? Sarraflar özel işletmeler olduğundan, bayram süresince açık olup olmamaları işletme sahiplerinin kararına bağlıdır. Genel olarak, sarraflar bayramın birinci günü kapalı olurlar; sonraki günlerde ise isteğe bağlı olarak açılır veya kapalı kalabilirler. Bu nedenle, 27-30 Mayıs tarihlerinde kuyumcuların açık olup olmadığı illere ve işletmelere göre değişiklik gösterebilir.