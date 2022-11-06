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Teknoloji-Bilişim
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Togg anket yaptı! İşte çıkan sonuç

2022-11-06 21:03:54
Togg anket yaptı! İşte çıkan sonuç

Togg yetkilileri Türkiye'ye sordu, vatandaşlar en beğendikleri rengi seçti.

#1
Foto - Togg anket yaptı! İşte çıkan sonuç

Gemlik'teki fabrikası geçtiğimiz günlerde açılan Togg, gündemde kalmaya devam ediyor.

#2
Foto - Togg anket yaptı! İşte çıkan sonuç

Son olarak Togg'un sosyal medya hesabından "En beğenilen renk" anketi yapıldı. Ankette ilk sırayı Kapadokya aldı.

#3
Foto - Togg anket yaptı! İşte çıkan sonuç

Türkiye'de büyük bir heyecan yaratan yerli otomobil Togg'un ilk aracı, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Gemlik'teki fabrikada banttan indirildi.

#4
Foto - Togg anket yaptı! İşte çıkan sonuç

Togg tüm hızıyla gündemde kalmaya devam ederken, bu sefer de Togg'un sosyal medya hesabından 500 bin kişinin katılımıyla renk anketi yapıldı.

#5
Foto - Togg anket yaptı! İşte çıkan sonuç

-En beğenilen renk Kapadokya oldu- Anket sonuçlarına göre, 6 renk olarak açıklanan C-SUV'ların en çok beğenilen renginin Kapadokya olduğu duyuruldu.

#6
Foto - Togg anket yaptı! İşte çıkan sonuç

-500 binden fazla etkileşim incelendi- Togg'dan yapılan açıklamada, ''Sizlerden gelen 500.000'den fazla yorum ve etkileşimi inceledik. Renk anketimizin birincisi Kapadokya oldu. Sosyal medya hesaplarımızdan anketimize katılan herkese teşekkür ederiz.'' denildi.

#7
Foto - Togg anket yaptı! İşte çıkan sonuç

-Hangi renkler var?- Togg, Türkiye'nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini vermişti.

#8
Foto - Togg anket yaptı! İşte çıkan sonuç

Bu renklere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebiyle ise "Karadeniz Yeşili" eklenmişti.

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