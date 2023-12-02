TOGG 500 bin lira ucuzladı

Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu'na (TOGG) ait tek model olan T10X'in fiyat listesi güncellendi. Yeni fiyat listesine göre, V1 RWD Standart Menzil olarak satışa sunulan model 1 milyon 227 bin 500 liradan 1 milyon 430 bin liraya, V2 RWD Standart Menzil olarak adlandırılan model 1 milyon 329 bin 500 liradan 1 milyon 550 bin liraya ve V2 RWD Uzun Menzil ise 1 milyon 563 bin 500 liradan 1 milyon 820 bin liraya yükseldi.