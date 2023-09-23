2023-09-23 12:46:55 Tofaş aşkından ne yapacağını şaşırdı! 25 yıllık aracını satmak istemeyen sahibi, çareyi bakın ne yapmakta buldu
Bursa İnegöl'de Tofaş araçlara ilgi duyan bir vatandaş 3 yıl önce aldığı aracına çıkan taliplerle başı derde girdi. Aracını satmak istemeyen şahıs çareyi afiş asmakta buldu. Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrik teknikeri, 3 yıl önce satın aldığı 98 model Tofaş marka aracını satmamak için ilginç bir yola başvurdu. Çocukluk yaşından bu yana Tofaş marka araçlara ilgi duyan Mustafa Bilge (41), 3 yıl önce aldığı aracını satın almak isteyenlere karşı aracına astığı "satılık değildir" yazısıyla önlem aldı. Astığı yazıdan dolayı bu sefer de "niye satmıyorsun" sorularına maruz kalan Bilge, ne yapacağını şaşırdı.