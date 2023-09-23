Tofaş aşkından ne yapacağını şaşırdı! 25 yıllık aracını satmak istemeyen sahibi, çareyi bakın ne yapmakta buldu

300 bin TL'yi aşan tekliflere rağmen aracını satmayan Bilge, aracını satmayı düşünmediğini vurguluyor ve internet üzerinde dahi ilan vermek istemediğini belirterek "Özellikle, satmama sebebimiz Doğan hastalığımızın olması. Küçüklükten beri Tofaşla büyüdük. Satmayı da ne kadar verirlerse versinler düşünmüyorum. İleride şartlar değişebilir ancak şu an için düşünmüyorum" dedi. Açıklama yapan Mustafa Bilge, "Araç 3 yıldır bende. Biz ailecek Tofaş hastasıyız. Ailede mutlaka 1 tane standart vardır. Babamda da Doğan L var. Araç temiz, rengi de güzel, dikkat çekici ve aldığımızda fiyatı da makul gelmişti o zamana göre. Kötüsü de vardı iyisi de vardı. Param buna yetti ve bunu aldım. Memnunum sıkıntısı yok. Fazla bir masraf açmıyor, satıcı da değilim. Arabama bakıp biniyorum. Hafta sonu da hafta içi de olsa kullanıyoruz genelde" ifadelerini kullandı. "Noterde geçtiğimde Doğan 2 yazdığını fark ettim. Arkadaşlara sordum, böyle işlemişsiniz diye. Onda bir sıkıntı yok olur bazen böyle yanlışlar dediler. Doğanın diğer markaları değil, bu Doğan 2 ne oluyor dedim. Bişey olmaz dedi. Ben de Türkiye’de sayılı olduğunu fark ettim. Belki 3 tane bile yoktur. Resmi olarak hatalı ancak bize bir sıkıntı yaşatmıyor. Türkiye hatlarında da öyle geçiyor. Kimse de sormuyor" dedi.