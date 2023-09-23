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Tofaş aşkından ne yapacağını şaşırdı! 25 yıllık aracını satmak istemeyen sahibi, çareyi bakın ne yapmakta buldu

2023-09-23 12:46:55
Tofaş aşkından ne yapacağını şaşırdı! 25 yıllık aracını satmak istemeyen sahibi, çareyi bakın ne yapmakta buldu

Bursa İnegöl'de Tofaş araçlara ilgi duyan bir vatandaş 3 yıl önce aldığı aracına çıkan taliplerle başı derde girdi. Aracını satmak istemeyen şahıs çareyi afiş asmakta buldu. Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrik teknikeri, 3 yıl önce satın aldığı 98 model Tofaş marka aracını satmamak için ilginç bir yola başvurdu. Çocukluk yaşından bu yana Tofaş marka araçlara ilgi duyan Mustafa Bilge (41), 3 yıl önce aldığı aracını satın almak isteyenlere karşı aracına astığı "satılık değildir" yazısıyla önlem aldı. Astığı yazıdan dolayı bu sefer de "niye satmıyorsun" sorularına maruz kalan Bilge, ne yapacağını şaşırdı.

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Foto - Tofaş aşkından ne yapacağını şaşırdı! 25 yıllık aracını satmak istemeyen sahibi, çareyi bakın ne yapmakta buldu

300 bin TL'yi aşan tekliflere rağmen aracını satmayan Bilge, aracını satmayı düşünmediğini vurguluyor ve internet üzerinde dahi ilan vermek istemediğini belirterek "Özellikle, satmama sebebimiz Doğan hastalığımızın olması. Küçüklükten beri Tofaşla büyüdük. Satmayı da ne kadar verirlerse versinler düşünmüyorum. İleride şartlar değişebilir ancak şu an için düşünmüyorum" dedi. Açıklama yapan Mustafa Bilge, "Araç 3 yıldır bende. Biz ailecek Tofaş hastasıyız. Ailede mutlaka 1 tane standart vardır. Babamda da Doğan L var. Araç temiz, rengi de güzel, dikkat çekici ve aldığımızda fiyatı da makul gelmişti o zamana göre. Kötüsü de vardı iyisi de vardı. Param buna yetti ve bunu aldım. Memnunum sıkıntısı yok. Fazla bir masraf açmıyor, satıcı da değilim. Arabama bakıp biniyorum. Hafta sonu da hafta içi de olsa kullanıyoruz genelde" ifadelerini kullandı. "Noterde geçtiğimde Doğan 2 yazdığını fark ettim. Arkadaşlara sordum, böyle işlemişsiniz diye. Onda bir sıkıntı yok olur bazen böyle yanlışlar dediler. Doğanın diğer markaları değil, bu Doğan 2 ne oluyor dedim. Bişey olmaz dedi. Ben de Türkiye’de sayılı olduğunu fark ettim. Belki 3 tane bile yoktur. Resmi olarak hatalı ancak bize bir sıkıntı yaşatmıyor. Türkiye hatlarında da öyle geçiyor. Kimse de sormuyor" dedi.

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Foto - Tofaş aşkından ne yapacağını şaşırdı! 25 yıllık aracını satmak istemeyen sahibi, çareyi bakın ne yapmakta buldu

"Aracın arkasına özellikle satılık değildir yazdım. Önde de telefon numaram var. Ben elektrikçiyim. Nereye gitsem mazeret olmasın diye koyuyorum. Yanlış park edince arıyorlar. Bu sefer aradıklarında arabayı mı çekeyim diye düşünüyorum. Bu sefer iyice biz polemiğe girmeye başladık. Çünkü abi araba satılık mı diye arıyorlar. Telefon numarasını kaldıracağız ya da buna bir çözüm bulmamız lazım dedim." "En son baktım arabanın arkasına satılık değil yazdım. Bu sefer de iş terse döndü. Niye satmıyorsun diye arıyorlar. Aracın bir sıkıntısı yok. Soran ve talep olduğu için yazmaya mecbur kaldım. Yolda selektör yapıp durduruyorlar. Arabaya ne istiyorsun diyorlar. Arabanın arkasını gösteriyorum. En son bunu yazınca talep etmez dedik ama daha da çoğaldı. Yazmamızın amacı o" diye konuştu.

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Foto - Tofaş aşkından ne yapacağını şaşırdı! 25 yıllık aracını satmak istemeyen sahibi, çareyi bakın ne yapmakta buldu

"Araç güzel, parça sıkıntısı yok. Memnunum taleplerimi karşılıyor. Daha iyisini de alabilirdim ama bundan iyi olacağını düşünmüyorum. Lükse girdiği zaman elektronik aksam çoğalıyor. Elektronik aksamı sanayide çözemiyorlar. Her zaman bu sefer bu da sıkıntılı. Şu ana kadar 300 bini gördü bu araba şu şartlarda. Belki siteye koysak satılık yazsak belki daha fazla verirler ama. Bu sefer versek biz aramak zorunda kalacağız. Neyi var neyi yok biliyoruz. Masrafsız araç. Devamlı arıza çıkaran bir araç değil. Yağına suyuna baktığınız sürece sıkıntı yok. Özellikle, satmama sebebimiz Doğan hastalığımızın olması. Küçüklükten beri Tofaşla büyüdük. Satmayı da ne kadar verirlerse versinler düşünmüyorum. İleride şartlar değişebilir ancak şu an için düşünmüyorum” ifadelerine yer verdi.

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