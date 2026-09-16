Dünya devi kararını duyurdu: Türkiye'yi üsse çevirecekler
Dünyanın önde gelen plastik ambalaj ve geri dönüşüm şirketlerinden ALPLA, Türkiye'ye dev bir yatırım yaptı. Şirket Adana tesis açtı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dünyanın önde gelen plastik ambalaj ve geri dönüşüm şirketlerinden ALPLA, Türkiye'ye dev bir yatırım yaptı. Şirket Adana tesis açtı.
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde 10 milyon avroluk yatırımla kurulan fabrikanın açılış törenine Vali Yardımcısı Nuri Mehmetbeyoğlu, oda başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve iş dünyasının temsilcileri katıldı. Vali Yardımcısı Mehmetbeyoğlu, ALPLA Adana üretim tesisinin şehrin sanayi altyapısına, ekonomik gelişmesine ve istihdamına sağlayacağı katkıları önemsediklerini söyledi.
Bugün yalnızca yeni bir üretim tesisinin kapılarının açılmadığını belirten Mehmetbeyoğlu, "Aynı zamanda ülkemize ve şehrimize duyulan yatırım güveninin somut bir örneğine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Nitelikli ve uzun vadeli yatırımların Adana'mızda artarak devam etmesini arzu ediyoruz." dedi.
Avusturya'nın Hard kentinde 1955 yılında kurulan ALPLA, bugün 45 ülkede 206 üretim tesisi ve yaklaşık 25 bin 440 çalışanıyla faaliyet gösteriyor. Geçen yıl 5,2 milyar avro ciroya ulaşan şirket, global üretim gücünü ve teknoloji birikimini faaliyet gösterdiği pazarların yerel ihtiyaçlarıyla buluşturuyor. ALPLA Group CEO'su Philipp Lehner, Türkiye'nin ALPLA için uzun vadeli ve stratejik bir büyüme pazarı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Türkiye pazarında her geçen yıl büyüyor, yatırımlarımızı ve üretim çeşitliliğimizi artırıyoruz. Türkiye'nin gelişen sanayisi, güçlü üretim kültürü ve ihracat potansiyeliyle ALPLA'nın global ağı içindeki öneminin önümüzdeki yıllarda daha da artacağına inanıyoruz. Türkiye operasyonumuzun ortaya koyduğu başarılı büyüme performansı da yatırım kararlarımızı olumlu yönde destekliyor. Dünyanın farklı pazarlarında edindiğimiz bilgi ve teknoloji birikimini yerel ihtiyaçlarla buluşturmak ALPLA'nın en önemli güçlerinden biri. Adana ve İzmir yatırımlarımız, Türkiye'ye duyduğumuz uzun vadeli güvenin ve bu ülkede büyümeye devam etme kararlılığımızın güçlü bir göstergesi."
ALPLA'nın Türkiye'deki büyüme planları kapsamında önümüzdeki 5 yılda yaklaşık 40 milyon avroluk yeni yatırımın hayata geçirilmesi öngörülüyor. Şirketin teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı üretim yaklaşımının yansıtıldığı Adana ve İzmir tesislerinde toplam yaklaşık 2,5 megavat güneş enerjisi kurulu gücü bulunuyor. Tesislerin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 15'inin güneş enerjisinden karşılanması hedefleniyor. Adana ve İzmir'deki iki yatırımın ekonomik etkisinin yaklaşık 1000 kişiye ulaşması beklenirken, tesisler tam operasyonel yapılarına ulaştığında doğrudan istihdamın İzmir'de yaklaşık 120, Adana'da ise yaklaşık 80 kişi seviyesinde olması öngörülüyor.
ALPLA Afrika, Orta Doğu ve Türkiye Bölge Genel Müdürü Javier Delgado Villanueva, yatırımların ALPLA'nın Afrika, Orta Doğu ve Türkiye'yi kapsayan AMET bölgesindeki büyüme stratejisinin önemli bir parçası olduğunu ifade etti. Türkiye'nin kapasitesi, ürün çeşitliliği ve müşteri portföyüyle AMET bölgesinin öne çıkan pazarlarından biri olduğunu ve bugün bölge operasyonlarının yaklaşık yüzde 35'ini temsil ettiğini vurgulayan Villanueva, sözlerini şöyle sürdürdü: "Güçlü sanayi altyapısı ve stratejik coğrafi konumuyla Türkiye'yi bölgenin önemli üretim üslerinden biri olarak görüyoruz. Adana ve İzmir yatırımlarımızı da bu potansiyelin üzerine inşa ettik. Yeni tesislerimiz farklı üretim teknolojilerini, modern otomasyon altyapısını ve yüksek operasyonel esnekliği bir araya getiriyor. Bu yatırımlarla Türkiye'nin AMET bölgesindeki üretim gücünü ve stratejik ağırlığını daha ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz."
ALPLA Türkiye Genel Müdürü Emre Canoğlu ise yeni fabrika yatırımlarının Türkiye'ye duydukları güvenin, üretime olan inançlarının ve uzun vadeli bir gelecek kurma kararlılıklarının somut göstergesi olduğunu belirtti. Şirketlerinin yalnızca bugünkü koşullarla değil, ülkenin gelecekteki üretim gücüne, insan kaynağına, mühendislik yetkinliğine, altyapısına ve büyüme potansiyeline baktığını ifade eden Canoğlu, Türkiye'nin bu unsurların tamamını bir arada sunan güçlü bir üretim ülkesi konumunda olduğunu dile getirdi. Canoğlu, Türkiye'nin ALPLA için aynı zamanda Afrika ve Orta Doğu pazarına ve bu bölgelerdeki satış ağlarına ulaşmalarını sağlayan güvenilir bir köprü niteliğinde olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Türkiye aynı zamanda güçlü bir üretim üssü, önemli bir yetkinlik merkezi ve bölgesel büyüme stratejimizin temel ülkelerinden birisidir. Türkiye'deki güçlü üretim altyapımız ve bölgesel bağlantılarımız müşterilerimize daha geniş bir coğrafyada hizmet sunmamıza imkan sağlıyor. Bugün ALPLA'nın Adana'da gerçekleştirdiği bu yatırım, her şeyden önce Türkiye'nin geleceğine ve istikrarına duyduğumuz güveni ortaya koyuyor. Türkiye'ye yalnızca bugünün koşullarıyla değil, uzun vadeli potansiyelleriyle bakıyoruz. Adana yatırımımız 10 milyon avro büyüklüğünde, yaklaşık 20 bin metrekare arazi üzerine kurulan tesisimiz 12 bin metrekare kapalı alana sahiptir. Adana'nın bölgesel gücü, Adana'yı tercih etmemizin tesadüf olmadığını gösteriyor. Adana güçlü sanayi kültürü, köklü üretim geleneği, girişimci ruhu, yetişmiş insan kaynağı ve lojistik avantajlarıyla Türkiye'nin en önemli ekonomik merkezlerinden birisidir. Aynı zamanda Çukurova'nın üretim gücünü, Akdeniz'e açılan ticaret yollarını ve çevre pazarlara erişim imkanını bir araya getiren stratejik bir merkezdir. Bu nedenle Adana yatırımı bizim için yalnızca yeni bir fabrika yatırımı değildir. Bu tesis ALPLA'nın Türkiye'deki üretim ağını güçlendiren ve bölgesel büyüme hedeflerimizi destekleyen önemli bir üretim platformudur."
Tesislerinin doğrudan istihdam yaratmanın yanı sıra alt tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar aracılığıyla Adana ve çevredeki bölge ekonomisine de önemli katkı sağlayacağını belirten Canoğlu, "Bugün verdiğimiz mesaj nettir, ALPLA Türkiye'ye güveniyor, Türkiye'de büyümeye, Türkiye'nin sanayi yolculuğunun uzun vadeli bir parçası olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı. Canoğlu, üretim kapasitelerini güçlendirirken teknoloji altyapısı, operasyonel verimliliği ve müşterilerine sundukları hizmetin kalitesini de geliştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.
Kendisi için en önemli konunun teknoloji, kapasite ya da makinelerden önce insan faktörü olduğunu belirten Canoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu fabrikanın arkasında projeye inanan çalışma arkadaşlarımızın emeği, müşterilerimizin güveni, tedarikçilerimizin katkısı, iş ortaklarımızın desteği, kamu kurumlarımızın ve yerel yönetimlerimizin işbirliği var. Bugün burada aslında hep birlikte ortaya koyduğumuz bu başarıyı kutluyoruz ve bu hikaye yeni başlıyor. Adana ve İzmir yatırımlarımız bizim için bir sonuç değil, yeni bir başlangıçtır. Önümüzdeki dönemde Türkiye'de kapasitemizi büyütmeye, teknolojiye, otomasyona, sürdürülebilirliğe ve insan kaynağına yatırım yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin bölgesel bir üretim, ihracat ve teknoloji merkezi olarak rolünü daha da güçlendireceğine inanıyoruz. ALPLA olarak biz bu büyüme hikayesinin güçlü ve uzun vadeli bir parçası olmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye'nin en büyük gücünü üretmekten vazgeçmeyen insanlar olduğunu düşünüyorum." Canoğlu, Adana'da açılışını yaptıkları tesisin de Türkiye'nin geleceğine duyduğu güvenin somut ifadesini simgelediğini kaydetti. Konuşmaların ardından protokolde bulunanlar tarafından fabrikanın açılış kurdelesi kesildi. Adana ve İzmir'de toplam 30 milyon avroluk iki yeni üretim tesisi yatırımı gerçekleştiren şirket, İzmir'deki yeni fabrikasını faaliyete geçirdi. PET preform, kapak, HDPE şişirme ve PET şişirme teknolojilerini tek çatı altında buluşturan tesisle şirketin Türkiye'deki yıllık işleme kapasitesi yaklaşık 90 bin tondan 120 bin tona ulaştı. Tire Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesiste düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, ALPLA'nın sektöründe küresel bir aktör olduğunu ve Türkiye'de 1992 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini belirtti. Söz konusu yatırımların Türkiye'ye duyulan güvenin göstergesi olduğunu dile getiren Dağlıoğlu, şöyle konuştu: "Bu güven ekonomik büyümeyle, istikrarla ve şirketin buradaki rekabetçiliğiyle sağlanıyor. Türkiye'nin en büyük avantajlarından biri de iş gücü. Ambalaj sektörü birçok alana hizmet sağlıyor. Türkiye artık yıllıklandırılmış bazda 280 milyar dolarlık ihracatı olan bir ülke. Küresel tedarik zincirlerindeki payı ve etki alanı hızla artıyor. Bu ihracatın gerçekleşmesinin arkasında ambalaj sektörünün kıymetli bir yeri var. Son 2,5 yılda Türkiye'de ambalaj alanında yaklaşık 600 milyon dolar büyüklüğünde 50'ye yakın yatırım hayata geçti. Bugün açılışını yaptığımız tesis de bu yatırımlar arasında yer alıyor."
Dağlıoğlu, Türkiye'nin dünya değer zincirlerindeki konumunu daha üst seviyeye taşımak için çalıştıklarını vurgulayarak, uluslararası şirketlere imalatın yanı sıra AR-GE, lojistik, bölgesel yönetim ve eğitim merkezleri gibi faaliyetlerini de Türkiye'ye getirmeleri çağrısında bulundu. ALPLA Group Üst Yöneticisi (CEO) Philipp Lehner ise aile şirketi olarak yatırımlarına uzun vadeli baktıklarını aktararak, Türkiye'nin üretim gücüne, sanayi altyapısına, nitelikli insan kaynağına ve büyüme potansiyeline güvendiklerini bildirdi. ALPLA Afrika, Orta Doğu ve Türkiye Bölge Genel Müdürü Javier Delgado Villanueva da Türkiye'nin kapasitesi, ürün çeşitliliği ve müşteri portföyüyle bölgenin öne çıkan pazarlarından olduğunu, operasyonlarının yaklaşık yüzde 35'ini temsil ettiğini ifade etti.
ALPLA Türkiye Genel Müdürü Emre Canoğlu ise Kocaeli, Ankara, Konya ve Adana'nın ardından Türkiye'deki beşinci fabrikayı İzmir'de açtıklarını kaydetti. Ürünlerin hacimli yapısı nedeniyle müşteriye yakın üretimin önem taşıdığına işaret eden Canoğlu, şunları söyledi: "Tire'nin tarım ve hayvancılıktan gelen ciddi bir gıda ve süt ürünleri potansiyeli var. Bugüne kadar süt ve süt ürünlerinde bir faaliyetimiz bulunmamıştı, Tire'ye gelerek bu fırsatı yaratmak istedik. Bölgedeki müşterilerimize yakın olmak adına burası avantajlı bir hamleydi. Tesislerimizde yüzde 50 oranına kadar geri dönüştürülmüş malzeme kullanmayı hedefliyoruz. İthal ürünlerden ziyade Türkiye'deki atıklardan üretilen geri dönüştürülmüş ham maddeleri tercih ediyoruz. İzmir fabrikamızdan hatırı sayılır miktarda kapak ihracatı yapmayı da planlıyoruz. Devlet teşvikleri karar alma sürecimizi ve hızımızı olumlu etkiledi."
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