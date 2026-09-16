Dünya devi kararını duyurdu: Türkiye'yi üsse çevirecekler

Kendisi için en önemli konunun teknoloji, kapasite ya da makinelerden önce insan faktörü olduğunu belirten Canoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu fabrikanın arkasında projeye inanan çalışma arkadaşlarımızın emeği, müşterilerimizin güveni, tedarikçilerimizin katkısı, iş ortaklarımızın desteği, kamu kurumlarımızın ve yerel yönetimlerimizin işbirliği var. Bugün burada aslında hep birlikte ortaya koyduğumuz bu başarıyı kutluyoruz ve bu hikaye yeni başlıyor. Adana ve İzmir yatırımlarımız bizim için bir sonuç değil, yeni bir başlangıçtır. Önümüzdeki dönemde Türkiye'de kapasitemizi büyütmeye, teknolojiye, otomasyona, sürdürülebilirliğe ve insan kaynağına yatırım yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin bölgesel bir üretim, ihracat ve teknoloji merkezi olarak rolünü daha da güçlendireceğine inanıyoruz. ALPLA olarak biz bu büyüme hikayesinin güçlü ve uzun vadeli bir parçası olmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye'nin en büyük gücünü üretmekten vazgeçmeyen insanlar olduğunu düşünüyorum." Canoğlu, Adana'da açılışını yaptıkları tesisin de Türkiye'nin geleceğine duyduğu güvenin somut ifadesini simgelediğini kaydetti. Konuşmaların ardından protokolde bulunanlar tarafından fabrikanın açılış kurdelesi kesildi. Adana ve İzmir'de toplam 30 milyon avroluk iki yeni üretim tesisi yatırımı gerçekleştiren şirket, İzmir'deki yeni fabrikasını faaliyete geçirdi. PET preform, kapak, HDPE şişirme ve PET şişirme teknolojilerini tek çatı altında buluşturan tesisle şirketin Türkiye'deki yıllık işleme kapasitesi yaklaşık 90 bin tondan 120 bin tona ulaştı. Tire Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesiste düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, ALPLA'nın sektöründe küresel bir aktör olduğunu ve Türkiye'de 1992 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini belirtti. Söz konusu yatırımların Türkiye'ye duyulan güvenin göstergesi olduğunu dile getiren Dağlıoğlu, şöyle konuştu: "Bu güven ekonomik büyümeyle, istikrarla ve şirketin buradaki rekabetçiliğiyle sağlanıyor. Türkiye'nin en büyük avantajlarından biri de iş gücü. Ambalaj sektörü birçok alana hizmet sağlıyor. Türkiye artık yıllıklandırılmış bazda 280 milyar dolarlık ihracatı olan bir ülke. Küresel tedarik zincirlerindeki payı ve etki alanı hızla artıyor. Bu ihracatın gerçekleşmesinin arkasında ambalaj sektörünün kıymetli bir yeri var. Son 2,5 yılda Türkiye'de ambalaj alanında yaklaşık 600 milyon dolar büyüklüğünde 50'ye yakın yatırım hayata geçti. Bugün açılışını yaptığımız tesis de bu yatırımlar arasında yer alıyor."