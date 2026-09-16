İran, Türkiye'ye karşı İsrail'le bir oldu: Yaptıklarına bakın

Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih rejimi, Kuzey Yemen'in dağlık bölgelerine karşı sistematik bir ayrımcılık uyguladı. Bütçe kaynaklarını ve petrol gelirlerini kendi etrafındaki elitlere ve aşiretlere aktarırken, Bakılani kabilelerinin (Husiler dahil) yaşadığı bölgeleri yatırımlardan, yol, hastane ve okul gibi temel hizmetlerden mahrum bıraktı. Yönetim kademelerinde ve orduda Salih'in aşireti (Haşid) hakim hale gelirken, rejime muhalif olan Zeydi aileler bürokrasiden dışlandı. Husilerin en büyük rahatsızlığı mezhebe dairdi. Kendisi de aslen Zeydi olan Salih; Zeydiliğe mesafeli, laik, milliyetçi ve pragmatik bir askeri lider olarak hareket etti. İmamet rejimini ihya ederler korkusuyla Zeydileri etkisizleştirici politikalar uyguladı. Suudi Arabistan'ın da desteğiyle, Şii Zeydi olan bu bölgelerde Sünni-Selefi/Vahhabi medreselerin açılmasına izin verdi ve bunu teşvik etti. Husiler bu uygulama ile kendi dini kimliklerinin ve Zeydi kültürünün yok edilmek istendiğine inandılar. 1979 İran Devrimi sonrasında buradan Yemen’e dönen Husi Hareketinin lideri Bedreddin el-Husi (1926-2010), 1992’de Kuzey Yemen'deki Şii Zeydi gençleri eğitmek ve Suudi Arabistan'dan yayılan Selefi/Vahhabi genişlemesine karşı korumak amacıyla "Genç Müminler Teşkilatı"nı kurdu ve Zeydi gençliği içinde tabanını genişletti. 1993’te yapılacağı duyurulan meclis seçimlerine katılmak üzere "Hizbü'l-Hak" (Hak Partisi) isminde bir parti kurdu. Husiler 1990'ların sonunda, bölgelerinin ekonomik olarak geri bırakıldığı ve dini kimliklerinin yönetim eliyle Sünni-Vahhabileştirildiği gerekçesiyle silahlı örgütlenmeye geçtiler. ABD'nin 2003'teki Irak işgalinin ardından Ali Abdullah Salih’in ABD ve Suudi Arabistan ile kurduğu yakın ittifaka sert şekilde karşı çıkan Hüseyin el-Husi, ünlü "Sarkha" (Çığlık) sloganını üreterek Zeydi tabanı tamamen siyasallaştırdı. Salih rejiminin bu çıkışı doğrudan bir tehdit olarak görmesi üzerine, Haziran 2004’te Saada’ya ordu gönderildi. Eylül 2004’te Hüseyin el-Husi’nin bir mağarada öldürülmesiyle sonuçlanan bu ilk çatışma, isyanı bitirmek yerine hareketi daha da radikalleştirdi ve liderlik kardeşi Abdülmelik el-Husi’ye geçti. 2004-2010 yılları arasında hükümet ile Husiler arasında "Saada Savaşları" olarak bilinen altı büyük askeri operasyon dalgası yaşandı. 2009’daki altıncı savaşta çatışmaların Suudi sınırına sıçraması üzerine Riyad yönetimi savaşa doğrudan müdahil oldu. Bu süreç, Husileri yerel bir gruptan disiplinli bir askeri güce dönüştürdü. Bu savaş, Husilerin İran ile olan lojistik ve askeri bağlarının derinleştirmesine yol açtı.