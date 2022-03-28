Tırda ele geçirilen tarihi eserlerin tasnifi tamamlandı

Geçen hafta Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 15 binden fazla parça sikke ve bronz heykel parçaları ele geçirilmişti. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen devriye sırasında, muhafaza ekipleri yurt dışına çıkış yapmak üzere gümrük sahasına gelen bir tırdan şüphelenmiş, S.K'nin idaresindeki tır risk kriterleri kapsamında x-ray taramasına sevk edilmişti. Taramada çekici kupasının altında yoğunluk tespit edilmişti. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tırda arama yapmış, tırın çekici kabininin altındaki motor kısmında, motorun çevresindeki doğal boşluklarda ve yemek dolabı içerisindeki eşyaların arasına gizlenmiş streç film ve bant ile sarılmış, üzerlerine çorap geçirilmiş paketler bulunmuştu. Açılan paketlerde çeşitli türlerde toplam 66 kalemde 15 bin 751 taşınır kültür varlığı olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirilmiş, müze yetkililerinin ön tespitinde parçalar erken Bizans dönemine tarihlendirilmiş, sikke ve bronz heykel parçaları Eserler Edirne Müze Müdürlüğüne teslim edilmişti.