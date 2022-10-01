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Tır ile traktör çarpıştı

2022-10-01 13:01:15
Tır ile traktör çarpıştı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, tırla çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı.

#1
Foto - Tır ile traktör çarpıştı

İsmet C. (34) yönetimindeki 33 AHK 014 plakalı tır, Kahramanmaraş-Osmaniye kara yolu Beyoğlu Mahallesi girişinde, Ejder O. (71) idaresindeki 46 AEK 600 plakalı traktörle çarpıştı.

#2
Foto - Tır ile traktör çarpıştı

Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü Ejder O, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Türkoğlu Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

#3
Foto - Tır ile traktör çarpıştı

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

#4
Foto - Tır ile traktör çarpıştı

Kaza yerinden bir görüntü...

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