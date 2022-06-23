Tıp fakültesi taban puanları 2022: Tıp başarı sıralaması 2022:

3 milyon 243 bin 425 adayın katılımıyla 2022 YKS sınavı tamamandı. YKS sınavının tamanlanmasının ardından ÖSYM YKS soru ve cevaplarını yayınladı. Adaylar YKS soruları üzerinden puanlarını hesaplamaya çalışırken bir yandan da üniversite taban puan sorgulaması da yapıyor. En çok tercih edilen bölümler arasında yer alan tıp taban puanları 2022 tıp adaylarınca araştırılıyor. Peki tıp fakültesi taban puanı, başarı sıralaması kaç?