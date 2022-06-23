2022-06-23 19:41:02 Tıp fakültesi taban puanları 2022: Tıp başarı sıralaması 2022:
Tıp fakültesi taban puanları ve başarı sıralamaları 2022 YKS sınavının tamamlanmasından sonra adaylar tarafından merak ediliyor. Tıp fakültesi bölümleri ve başarı sıralaması YKS tercihlerinin başlamasıyla birlikte daha sık araştırılacak. ÖSYM üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları YKS 2022 tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından tıp okuyam isteyen adaylar tarafından yapılacak. Peki tıp 2022 taban puanı kaç? Tıp fakülteleri 2022 başarı sıralaması kaç? Tıp bölümü kaç puanla alıyor?