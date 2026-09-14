MİT ve Narkotik’ten dev operasyon: 'Üniversiteli Hayalet Baron' çökertildi! 9 yıllık kaçış Sarıyer'de bitti
Açık cezaevinden izinli çıkıp firar eden, sahte kimliklerle 9 yıldır izini kaybettiren "Üniversiteli Hayalet Baron" kod adlı İslam Yakut, MİT ve İstanbul Narkotik Polisi'nin adeta ilmek ilmek dokuduğu istihbarat ağına yakalandı! Kriptolu sistemlerle tonlarca zehiri uluslararası rotada yöneten, "Limanlar Kralı" lakaplı Aydın Razaki ile ortak çalışan Yakut, Sarıyer'deki lüks sığınakta sahte Bulgaristan kimliğiyle kıskıvrak yakalandı. Operasyonun detayları ortaya çıktı...