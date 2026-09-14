MİT ve Narkotik’ten dev operasyon: 'Üniversiteli Hayalet Baron' çökertildi! 9 yıllık kaçış Sarıyer'de bitti

Böylece yalnızca uyuşturucu temin, sevkiyat ve dağıtım zinciri değil, suçtan elde edilen gelirlerin de ekonomik sisteme aktarılmasına yönelik mali yapı da çökertildi. Aynı süreçte Yakut'un liderliğini yaptığı örgüte de darbe indirildi. Örgütün diğer lideri ve İslam Yakut'un kardeşi Erhan Yakut, örgütün yönetici ve üyeleriyle birlikte yakalandı ve tutuklandı. Yine suçtan elde edilmiş malvarlıklarına yönelik adli tedbir uygulandı. Örgüt yapısı çökertildi fakat Yakut halen firariydi. Milli İstihbarat Teşkilatı, İstanbul Emniyet İstihbarat Şubesi, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü; örgütün firari liderinin peşini bırakmadı. Uluslararası uyuşturucu ticaretinin tepe isimlerine yönelik operasyonel bir sürece girilen "Kuyu-4" operasyonu ile uluslararası zehir baronlarına bir operasyon dalgası başladı. Ve ardından Orkinos-Bulut operasyonları yapıldı.