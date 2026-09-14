  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TRT'den "Mehmed: Fetihler Sultanı" müjdesi! Yarın başlıyor Kimsenin tahmin edemeyeceği katkı: Şekeri dengeliyor, bağırsakları çalıştırıyor! Tek başına üzerine katın Çorum'da kene kabusu: Isırılan kadın hayatını kaybetti MİT ve Narkotik’ten dev operasyon: 'Üniversiteli Hayalet Baron' çökertildi! 9 yıllık kaçış Sarıyer'de bitti Kaan Ayhan Wilfried Singo İlkay Gündoğan... Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Dengeleri altüst edecek imza Trabzonsporlu Samet Akaydin şoku yaşadı Osimhen, Lemina, Singo ve Günay… Galatasaray'da sakat futbolcuların son durumu belli oldu 3 yıl sonra ilk sıra arkadaşı: İlayda’nın yalnızlığı Şerifenur’la bitti
Gündem
14
Yeniakit Publisher
MİT ve Narkotik’ten dev operasyon: 'Üniversiteli Hayalet Baron' çökertildi! 9 yıllık kaçış Sarıyer'de bitti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

MİT ve Narkotik’ten dev operasyon: 'Üniversiteli Hayalet Baron' çökertildi! 9 yıllık kaçış Sarıyer'de bitti

Açık cezaevinden izinli çıkıp firar eden, sahte kimliklerle 9 yıldır izini kaybettiren "Üniversiteli Hayalet Baron" kod adlı İslam Yakut, MİT ve İstanbul Narkotik Polisi'nin adeta ilmek ilmek dokuduğu istihbarat ağına yakalandı! Kriptolu sistemlerle tonlarca zehiri uluslararası rotada yöneten, "Limanlar Kralı" lakaplı Aydın Razaki ile ortak çalışan Yakut, Sarıyer'deki lüks sığınakta sahte Bulgaristan kimliğiyle kıskıvrak yakalandı. Operasyonun detayları ortaya çıktı...

#1
Foto - MİT ve Narkotik’ten dev operasyon: 'Üniversiteli Hayalet Baron' çökertildi! 9 yıllık kaçış Sarıyer'de bitti

Cezaevindeyken kazandığı üniversiteye kayıt yaptırma bahanesiyle 2017'de firar eden İslam Yakut’un, geçen 9 yıl boyunca kıtalararası dev bir uyuşturucu çetesini yönettiği ortaya çıkarıldı. MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Şube ve İstanbul İstihbarat’ın kusursuz koordinasyonuyla çökertilen küresel şebekenin, Anom ve Sky Ecc gibi kırılması zor kriptolu sistemler üzerinden milyarlık zehir sevkiyatlarını koordine ettiği belirlendi. İran ve Afganistan’dan temin edilen eroinleri Avrupa’ya, Avrupa’daki sentetik zehirleri ise Türkiye’ye sokan kanlı örgütün maskesi tamamen düşürüldü.

#2
Foto - MİT ve Narkotik’ten dev operasyon: 'Üniversiteli Hayalet Baron' çökertildi! 9 yıllık kaçış Sarıyer'de bitti

Uyuşturucu baronları bir bir yakalanıyor. Son operasyonda İstanbul Emniyeti'nin gözaltına aldığı "Üniversiteli Hayalet Baron" kod adlı İslam Yakut'un suç faaliyetleri deşifre edildi. "Limanlar Kralı" baron Aydın Razaki ile bağlantısı ve uluslararası dev zehir sevkiyatları ortaya çıkarıldı.

#3
Foto - MİT ve Narkotik’ten dev operasyon: 'Üniversiteli Hayalet Baron' çökertildi! 9 yıllık kaçış Sarıyer'de bitti

Sabah’ta yer alan habere göre, İslam Yakut, tutuklu olduğu dönemde üniversite sınavına katıldı. Özel bir üniversitenin Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'ni kazandı. Yüzde 50 bursla üniversiteye girdi. 2017'de üniversiteye kayıt yaptırmak için izinli olarak ayrıldığı açık cezaevine dönmedi ve firar etti. 9 yıllık firarı bitiren operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul Emniyet İstihbarat Şubesi'nin destekleriyle İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapıldı ve kusursuz bir koordinasyonla başarıya ulaştı. İslam Yakut'un üniversiteye gitme bahanesiyle başlayan firarı, yıllar içerisinde uluslararası uyuşturucu trafiğine uzanan soruşturmanın en dikkat çekici dosyası oldu.

#4
Foto - MİT ve Narkotik’ten dev operasyon: 'Üniversiteli Hayalet Baron' çökertildi! 9 yıllık kaçış Sarıyer'de bitti

İRAN-AFGANİSTAN ROTASI DEŞİFRE EDİLDİ: Türk İstihbaratı, farklı isimler ve sahte kimlikler kullanan ve sürekli adres değiştirerek yıllarca izini kaybettiren Yakut'un firari olduğu dönemlerde yurt içi ve yurt dışında uluslararası bağlantıları üzerinden örgütsel suç faaliyetlerini sürdürdüğünü tespit etti. Suç faaliyetlerini yürütürken kullandığı yöntemler ortaya çıkarılan Yakut'un Anom ve Sky Ecc kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden örgüt mensuplarına talimatlar verdiği belirlendi.

#5
Foto - MİT ve Narkotik’ten dev operasyon: 'Üniversiteli Hayalet Baron' çökertildi! 9 yıllık kaçış Sarıyer'de bitti

Kripto sistemler ve sahte kimliklerin arkasına gizlenen İslam Yakut'un örgütsel bağlantıları, uluslararası uyuşturucu faaliyetleri uzun süre mercek altında tutuldu. Yapılan teknik takipler saha istihbaratlarıyla birleştirildi. Bağlantılar tek tek çözümlendi. İslam Yakut'un yurt içi ve yurt dışındaki irtibatlarının izi sürüldü. Tüm dijital veriler incelendi. Kriptolu haberleşme kayıtları değerlendirildi. Kriptolu haberleşme kayıtları, dijital materyaller ve geçmiş uyuşturucu yakalamalarına ilişkin verilerin birlikte analiz edilmesiyle örgütün uluslararası uyuşturucu trafiğindeki rolüne ilişkin önemli bulgular elde edildi. Yakut'un uyuşturucu temininden nakline ve küresel sevkiyatların planlanmasından dağıtım aşamalarına kadar uzanan süreçlerde etkin rol oynadığı ortaya çıkarıldı. Titizlikle deşifre edilen uyuşturucu ağı tek yönlü değildi. Örgütün İran ve Afganistan'dan temin edilen yüklü Eroin maddelerini Avrupa Ülkeleri'ne, Avrupa'dan temin edilen sentetik uyuşturucuları ise ülkemize yasa dışı yollarla sevk ettiği tespit edildi.

#6
Foto - MİT ve Narkotik’ten dev operasyon: 'Üniversiteli Hayalet Baron' çökertildi! 9 yıllık kaçış Sarıyer'de bitti

"LİMANLAR KRALI" RAZAKİ İLE BAĞLANTISI... Ülkemizde ve Avrupa Ülkeleri'nde gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen iki ton uyuşturucunun, Yakut'un liderliğini yaptığı örgütle bağlantılı olduğu ortaya çıkarıldı. Ülkeler ve hatta kıtalararası faaliyet yürüten organize bir uyuşturucu ağı ortaya çıkarıldı. Yakut ile uluslararası uyuşturucu ticaretinin en kritik isimlerinden Aydın Razaki'nin arasındaki bağlantı da deşifre edildi. "Limanlar Kralı" olarak adlandırılan ve uluslararası uyuşturucu organizasyonlarının elebaşı olduğu iddia edilen Razaki'nin Orta Doğu'dan temin edilen uyuşturucuların Avrupa'ya ulaştırılmasında etkin rol oynadığı saptandı.

#7
Foto - MİT ve Narkotik’ten dev operasyon: 'Üniversiteli Hayalet Baron' çökertildi! 9 yıllık kaçış Sarıyer'de bitti

İslam Yakut'un, Razaki ile bağlantılı bir şekilde İran'dan İngiltere'ye uzanan yaklaşık bir ton 200 kilogramlık uyuşturucu sevkiyatı organizasyonunda yer aldığı belirlendi. Uyuşturucu, pirinçlerin içerisine gizlenmiş vaziyette İngiltere'de ele geçirildi. Kriptolu haberleşme kayıtları ve diğer bulgular, büyük sevkiyatın arkasındaki bağlantıların ortaya çıkarılmasında çok önemli rol oynadı. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 450 kilogramlık bir başka uyuşturucu sevkiyatı da operasyonla önlendi. İstanbul Narkotik Masası'nın uluslararası uyuşturucu organizasyonlarına yönelik mücadelesindeki önemli dönüm noktalarından biri "Kuyu-4" baskınları oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda birbirleriyle bağlantılı olan 4 uluslararası uyuşturucu örgütü hedef alındı.

#8
Foto - MİT ve Narkotik’ten dev operasyon: 'Üniversiteli Hayalet Baron' çökertildi! 9 yıllık kaçış Sarıyer'de bitti

11 MİLYAR LİRALIK MALVARLIĞINA TEDBİR... Aralarında Razaki'nin de bulunduğu 4 suç örgütü elebaşı yakalandı. Detaylı çalışmalar; 4 uyuşturucu yapılanmasının ülkemizde ve farklı ülkelerde yapılan baskınlarda bulunan 3 ton 367 kilogram uyuşturucu maddeden sorumlu olduğunu ortaya koydu. "Baskın Kuyu-4" sadece uyuşturucuya yönelik bir operasyon değildi. Uyuşturucudan elde edilen paraların izi de sürüldü. Operasyon kapsamında 200 taşınmaz, 85 lüks araç, 30 şirkete ait ortaklık payları ve bankacılık varlıklarıyla 11 milyar lira değerindeki malvarlıklarına adli tedbir uygulandı.

#9
Foto - MİT ve Narkotik’ten dev operasyon: 'Üniversiteli Hayalet Baron' çökertildi! 9 yıllık kaçış Sarıyer'de bitti

Böylece yalnızca uyuşturucu temin, sevkiyat ve dağıtım zinciri değil, suçtan elde edilen gelirlerin de ekonomik sisteme aktarılmasına yönelik mali yapı da çökertildi. Aynı süreçte Yakut'un liderliğini yaptığı örgüte de darbe indirildi. Örgütün diğer lideri ve İslam Yakut'un kardeşi Erhan Yakut, örgütün yönetici ve üyeleriyle birlikte yakalandı ve tutuklandı. Yine suçtan elde edilmiş malvarlıklarına yönelik adli tedbir uygulandı. Örgüt yapısı çökertildi fakat Yakut halen firariydi. Milli İstihbarat Teşkilatı, İstanbul Emniyet İstihbarat Şubesi, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü; örgütün firari liderinin peşini bırakmadı. Uluslararası uyuşturucu ticaretinin tepe isimlerine yönelik operasyonel bir sürece girilen "Kuyu-4" operasyonu ile uluslararası zehir baronlarına bir operasyon dalgası başladı. Ve ardından Orkinos-Bulut operasyonları yapıldı.

#10
Foto - MİT ve Narkotik’ten dev operasyon: 'Üniversiteli Hayalet Baron' çökertildi! 9 yıllık kaçış Sarıyer'de bitti

9 YILLIK FİRAR SARIYER'DE SONA ERDİ: Hedef, ülkelerin arasındaki uyuşturucu ağının yalnızca sahadaki mensupları değil, uyuşturucu ticaretini yöneten üst düzey isimlerdi. Uzun soluklu çalışmalarla kriptolu haberleşme sistemleri deşifre edildi. Zehir ağının haberleşme trafiği çözümlendi. Ülkemiz ve Avrupa'daki operasyonlarda uluslararası uyuşturucu şebekeleri çökertildi. Yüzlerce şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

#11
Foto - MİT ve Narkotik’ten dev operasyon: 'Üniversiteli Hayalet Baron' çökertildi! 9 yıllık kaçış Sarıyer'de bitti

Kriptolu iletişim ağlarının ardına saklanan baronlar birer birer hedefe konuldu ve uluslararası uyuşturucu operasyonları birbirini izledi. Aydın Razaki yakalandı. Örgütün yönetici ve bir çok üyesi de cezaevine gönderildi. Firar olan ve bağlantıları takip edilen Yakut'un izi sürüldü. Teknik çalışmalar yine sahadaki istihbaratlarla birleştirildi.

#12
Foto - MİT ve Narkotik’ten dev operasyon: 'Üniversiteli Hayalet Baron' çökertildi! 9 yıllık kaçış Sarıyer'de bitti

Elde edilen yeni bilgiler eski verilerle karşılaştırıldı. Razaki ile bağlantısı ortaya çıkarılan ve İstanbul'da olduğu belirlenen Yakut'un yıllarca süren firarı sona erdi. 9 yıllık firarın son adresi İstanbul Sarıyer oldu.

#13
Foto - MİT ve Narkotik’ten dev operasyon: 'Üniversiteli Hayalet Baron' çökertildi! 9 yıllık kaçış Sarıyer'de bitti

Uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen örgütün lideri olan Yakut, Türk İstihbaratı ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nin takibinden kaçamadı. Sarıyer'de saklandığı adrese düzenlenen operasyonla; "Denis Georgiev" adına düzenlenmiş sahte Bulgaristan kimliğiyle yakalandı. Çökertilen örgütün uluslararası bağlantılarına, uyuşturucu sevkiyatlarının finansmanlarına ve suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin incelemeler devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Korktukları İsrail’den korunmak için İsrail füzesi alacaklar! Körfez’de büyük ironi
Gündem

Korktukları İsrail’den korunmak için İsrail füzesi alacaklar! Körfez’de büyük ironi

Bölgeyi yıllardır savaş ve saldırılarla istikrarsızlaştıran İsrail, şimdi Körfez ülkelerine “güvenlik” satmaya hazırlanıyor. İsrail Havacılı..
Rusya’dan lojistik hatlara saldırı! Çok sayıda hedef vuruldu
Dünya

Rusya’dan lojistik hatlara saldırı! Çok sayıda hedef vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın batısındaki demir yolu altyapısı ile Odessa’daki liman ve lojistik tesislerine saldırılar düzenlendiğin..
Kaza değil cinayet! 2,53 promille ters şeride girdi 2 genç hayatını kaybetti
Aktüel

Kaza değil cinayet! 2,53 promille ters şeride girdi 2 genç hayatını kaybetti

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 2,53 promil alkollü olduğu belirlenen tır sürücüsü, iddiaya göre ters şeride girerek motosiklete çarptı. Alkol..
Suriye'de akaryakıta 20 lira zam geldi! Ortalığı yangın yerine çevirdiler
Gündem

Suriye'de akaryakıta 20 lira zam geldi! Ortalığı yangın yerine çevirdiler

Suriye’de akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların ardından başlayan protestolar, ülkenin farklı kentlerinde devam ediyor.
Sessizce organları çökertiyor! Uzmanlar alarm verdi, sakın bu belirtileri göz ardı etmeyin!
Sağlık

Sessizce organları çökertiyor! Uzmanlar alarm verdi, sakın bu belirtileri göz ardı etmeyin!

13 Eylül Dünya Sepsis Günü’nde uzmanlardan hayati bir haber geldi! Vücudun bir enfeksiyona karşı verdiği kontrolsüz yanıtın kendi organların..
'Zenne Arif' denilen ahlaksız da gözaltında!
Gündem

'Zenne Arif' denilen ahlaksız da gözaltında!

“Ailem Güvende” soruşturması kapsamında, “Zenne Arif” lakaplı ahlaksız Arif Saçlı’nın da gözaltına alındığı öğrenildi...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23