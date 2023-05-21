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TikTok kullanıcıları isyan etti

2023-05-21 03:53:53
TikTok kullanıcıları isyan etti

TikTok için ABD'de uygulanan yasak kararı sosyal medya fenomenlerini hayata geçirdi.

#1
Foto - TikTok kullanıcıları isyan etti

ABD’nin Çin merkezli şirketlerin geliştirdiği ürün ve servislere karşı tutumu herkes tarafından bilinir hale geldi.

#2
Foto - TikTok kullanıcıları isyan etti

Hükümet tarafından verilen cihazlara getirilen TikTok yasağının ardından, bu kez Montana eyaletinde tamamen yasaklandı. Buna karşılık TikTok kullanıcıları ve fenomenleri ise Montana’da gösteriler düzenledi.

#3
Foto - TikTok kullanıcıları isyan etti

TikTok fenomenlerinden açıklama: Yasaklamaya boyun eğmeyeceğiz Montana kısa süre önce ABD’de TikTok’a yasak getiren ilk eyalet olacağını açıkladı.

#4
Foto - TikTok kullanıcıları isyan etti

Eyalet Valisi Greg Gianforte, popüler sosyal medya platformunun “Çin propagandası” yaptığını söyleyerek kanunu uygulayacağını belirtti. Ancak kullanıcılar ise eyalet yönetimine dava açacaklarını söyledi.

#5
Foto - TikTok kullanıcıları isyan etti

Kullanıcılar, Montana’da uygulanacak yasakla birlikte özgürlüklerinin kısıtlandığını iddia etti. Ayrıca anayasal bir hak olarak konuşma haklarının ellerinden alınacağını bildirdiler. Çeşitli aktivist gruplar da ifade özgürlüğünün ihlaliyle ilgili endişelerini dile getirdi.

#6
Foto - TikTok kullanıcıları isyan etti

Davaya göre eyaletler, TikTok’un ulusal güvenlik çıkarlarını etkilediğine dair karar verme yetkisine sahip değil. Davacılar, Montana’daki yasağın eyalete özgü kalacağını ve ülke geneline yayılmayacağını düşünüyor.

#7
Foto - TikTok kullanıcıları isyan etti

ABD merkezli uygulamaların yasaklanma hakkı olmadığı gibi, TikTok’un engellenmesinin doğru olmadığı belirtildi. Ancak tüm dünyada TikTok’a karşı ulusal güvenlik endişeleri olduğunu belirtmek gerekiyor.

#8
Foto - TikTok kullanıcıları isyan etti

Teknoloji eleştirmenleri, bu tür önlemlerin orantısız olduğunu düşünüyor. Veri güvenliğine ve gizliliğin korunmasına yönelik bir düzenlemenin daha uygun olacağını bildiriyorlar. Dava sonucu henüz belirsizken, Montana’nın geri adım atıp atmayacağını göreceğiz.

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