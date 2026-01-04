  • İSTANBUL
Ticaret Bakanlığı itiraz etmişti: İzmir gevreğine zam geldi!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ticaret Bakanlığı itiraz etmişti: İzmir gevreğine zam geldi!

İzmir gevreğinin fiyatı 1 Ocak itibariyle 20 TL oldu.

#1
Foto - Ticaret Bakanlığı itiraz etmişti: İzmir gevreğine zam geldi!

İzmirlileri üzecek gelişme... İzmir’de vatandaşlar tarafından sabah kahvaltılarında sıkça tüketilen İzmir'in tescilli lezzeti 'İzmir gevreği'ne yeni yıla girilmesiyle birlikte tekrar zam geldi.

#2
Foto - Ticaret Bakanlığı itiraz etmişti: İzmir gevreğine zam geldi!

FİYAT GÜNCELLEMESİNE GİDİLDİ Girdi maliyetlerindeki artışlar İzmir'in kahvaltı sofralarını süsleyen simge lezzetinde fiyat güncellemesini beraberinde getirdi. Özellikle un, susam ve odun gibi hammadde fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra, işçilik ve işletme maliyetlerinde yaşanan artışlar, yeni fiyat tarifesinin gerekçesi olarak gösterildi.

#3
Foto - Ticaret Bakanlığı itiraz etmişti: İzmir gevreğine zam geldi!

TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN UYGUN BULUNMAMIŞTI Eylül ayında gevreğin 20 TL’ye çıkarılması planlanmış ancak Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunmayınca fiyat artışı gerçekleştirilmemişti. Bu süreçte gevrek 15 TL’den satılmaya devam etmişti.

#4
Foto - Ticaret Bakanlığı itiraz etmişti: İzmir gevreğine zam geldi!

İZMİR GEVREĞİNİN YAPIMINDAKİ USATALIK VE GELENEKSEL YÖNTEMLER İzmir gevreğini Türkiye'deki diğer simit türlerinden ayıran en büyük özellik ise yapımındaki ustalık ve geleneksel yöntemler. Birçok bölgede hamur soğuk pekmeze batırılırken, gerçek İzmir gevreği üzüm pekmeziyle dolu kaynayan kazanlarda hayat buluyor. Fırın ustaları, gece yarısından itibaren mesaiye başlayarak hamuru özenle yoğuruyor.

#5
Foto - Ticaret Bakanlığı itiraz etmişti: İzmir gevreğine zam geldi!

Halka haline getirilen hamurlar, ocak üzerinde kaynayan üzüm pekmezli sıcak suya daldırılarak ön pişirme işleminden geçiriliyor. Bu yöntem, gevreğe o karakteristik çıtırlığını ve rengini veren en önemli sır olarak biliniyor. Pekmez banyosundan çıkan hamurlar, bol susama bulandıktan sonra ustaların maharetiyle kara fırınlara sürülüyor. Modern fırınlar yerine meşe odunu ateşiyle ısınan taş tabanlı kara fırınlarda pişen gevrekler, hem kokusu hem de dokusuyla fark oluşturuyor.

#6
Foto - Ticaret Bakanlığı itiraz etmişti: İzmir gevreğine zam geldi!

FIRINCI ESNAFI: "ESKİDEN 1 LİRAYKEN DAHA ÇOK KAZANIYORDUK" Girdi maliyetlerindeki artışın esnafı zor durumda bıraktığını belirten simit fırını çalışanı Cengiz Alkan, "Biz zam yapmadan daha geçen haftadan una, şekere, yağa, A'dan Z'ye her şeye zam geldi. İnce kalemden büyük kalemlere kadar her şeye zam geldi, biz de mecburuz. Eskiden 1 lirayken daha çok kazanıyorduk, şimdi 20 lira ama daha az kazanıyoruz. Biz de istemeyiz zam gelmesini; ne kadar zam gelse satışlar o kadar azalıyor. Milleti sevindirmek isteriz ama inan ki bizim de elimizde bir şey yok" dedi.

