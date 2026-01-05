  • İSTANBUL
Gündem
9
Yeniakit Publisher
Otomobil yayaların arasına daldı! 3 kişi hayatını kaybetti
DHA Giriş Tarihi:

Otomobil yayaların arasına daldı! 3 kişi hayatını kaybetti

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde tramvaydan inerek yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı. Kazada 2’si kadın 3 kişi hayatını kaybetti.

#1
Foto - Otomobil yayaların arasına daldı! 3 kişi hayatını kaybetti

Eskişehir’de sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir otomobil, tramvaydan inerek yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarptı.

#2
Foto - Otomobil yayaların arasına daldı! 3 kişi hayatını kaybetti

Kazada 2’si kadın 3 kişi hayatını kaybederken, olay yerinden kaçtıktan yaklaşık 1 kilometre sonra otomobili terk eden sürücü yaya olarak izini kaybettirdi.

#3
Foto - Otomobil yayaların arasına daldı! 3 kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 00.30 sıralarında Odunpazarı ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 26 ADU 714 plakalı otomobil, tramvaydan indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan yayaların arasına daldı.

#4
Foto - Otomobil yayaların arasına daldı! 3 kişi hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı 2’si kadın 3 yaya, metrelerce savruldu. Kazanın ardından sürücü otomobille olay yerinden kaçtı.

#5
Foto - Otomobil yayaların arasına daldı! 3 kişi hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

#6
Foto - Otomobil yayaların arasına daldı! 3 kişi hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Eray Akyol (21), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı’nın kaybettiği belirlendi.

#7
Foto - Otomobil yayaların arasına daldı! 3 kişi hayatını kaybetti

Kaza yerinde bulunan ölenlerin yakınları ise gözyaşı döktü.

#8
Foto - Otomobil yayaların arasına daldı! 3 kişi hayatını kaybetti

Kazanın ardından kimliği tespit edilemeyen otomobil sürücüsünün aracı, yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta terk edilmiş olarak bulundu. Yapılan incelemede sürücünün aracını bırakıp yaya olarak kaçtığı tespit edildi. Polis ekiplerince kaçan sürücünün kimliğinin belirlenip, yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

