Türkiye günde 150 bin metreküp doğalgaz çıkacak olan kuyu buldu! Müjde her an duyurulabilir
Türkiye'nin birçok ilinde doğalgaz ve petrol sondaj çalışmaları devam ederken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde doğal gaz aranacak. Bu kapsamda TPAO, Kayabeyli Ergene-1 adlı sondaj kuyusu açacak.
Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) Trakya Bölge Müdürlüğü tarafından Kırklareli İli AR/TPO/K/F18-B3 nolu ruhsat alanında Lüleburgaz ilçesi Ovacık Köyü, Çatal Merası Mevkii sınırları içerisinde kalan bir noktada doğalgaz arama ve çıkarma faaliyeti planlanıyor. Projenin değeri 7,2 milyon lira olarak tahmin ediliyor.
Proje kapsamında 14 bin 700 metrekarelik alan içerisinde açılacak olan Kayabeyli Ergene-1 adlı sondaj kuyusu vasıtası ile doğal gaz aranacak. Kuyu sondajında 1250 metre derinliğe kadar inilecek.
Sondaj noktalarında çatlatma metodu uygulanmayacak. Alanda doğalgazın bulunması halinde çıkarma çalışmaları yürütülecek.
Sondaj öncesi yapılan çalışmalar ışığında kuyudan günlük maksimum 100.000- 150.000 m3 üretim yapılabileceği tahmin ediliyor.
