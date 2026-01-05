  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Türkiye günde 150 bin metreküp doğalgaz çıkacak olan kuyu buldu! Müjde her an duyurulabilir
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye günde 150 bin metreküp doğalgaz çıkacak olan kuyu buldu! Müjde her an duyurulabilir

Türkiye'nin birçok ilinde doğalgaz ve petrol sondaj çalışmaları devam ederken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

1
#1
Foto - Türkiye günde 150 bin metreküp doğalgaz çıkacak olan kuyu buldu! Müjde her an duyurulabilir

Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde doğal gaz aranacak. Bu kapsamda TPAO, Kayabeyli Ergene-1 adlı sondaj kuyusu açacak. 

#2
Foto - Türkiye günde 150 bin metreküp doğalgaz çıkacak olan kuyu buldu! Müjde her an duyurulabilir

Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) Trakya Bölge Müdürlüğü tarafından Kırklareli İli AR/TPO/K/F18-B3 nolu ruhsat alanında Lüleburgaz ilçesi Ovacık Köyü, Çatal Merası Mevkii sınırları içerisinde kalan bir noktada doğalgaz arama ve çıkarma faaliyeti planlanıyor. Projenin değeri 7,2 milyon lira olarak tahmin ediliyor.

#3
Foto - Türkiye günde 150 bin metreküp doğalgaz çıkacak olan kuyu buldu! Müjde her an duyurulabilir

Proje kapsamında 14 bin 700 metrekarelik alan içerisinde açılacak olan Kayabeyli Ergene-1 adlı sondaj kuyusu vasıtası ile doğal gaz aranacak. Kuyu sondajında 1250 metre derinliğe kadar inilecek.

#4
Foto - Türkiye günde 150 bin metreküp doğalgaz çıkacak olan kuyu buldu! Müjde her an duyurulabilir

Sondaj noktalarında çatlatma metodu uygulanmayacak. Alanda doğalgazın bulunması halinde çıkarma çalışmaları yürütülecek. 

#5
Foto - Türkiye günde 150 bin metreküp doğalgaz çıkacak olan kuyu buldu! Müjde her an duyurulabilir

Sondaj öncesi yapılan çalışmalar ışığında kuyudan günlük maksimum 100.000- 150.000 m3 üretim yapılabileceği tahmin ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Toshiba

İnşaallah. Hayırlı olsun
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Maduro’yu kaçıran Trump’tan tarihe geçecek itiraf: Müslümanlar karşısında alay konusu olduk!
Dünya

Maduro’yu kaçıran Trump’tan tarihe geçecek itiraf: Müslümanlar karşısında alay konusu olduk!

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu kaçırdıkları haydut operasyonun ardından yeni açıklama yaptı. Afganista..
Mehmet Sevigen: Bir dakika bekletme hemen görevden al! Özgür Özel’e canlı yayında çağrı
Gündem

Mehmet Sevigen: Bir dakika bekletme hemen görevden al! Özgür Özel’e canlı yayında çağrı

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın, belediye kasasını "özel zevkleri" için kullanması gündeme gündemden düşmüyor. Eski CHP’li Bakan Mehme..
Şam’da Kritik Zirve: Mazlum Abdi ve Suriye Hükümeti Masaya Oturdu
Gündem

Şam’da Kritik Zirve: Mazlum Abdi ve Suriye Hükümeti Masaya Oturdu

Suriye sahasında askeri ve siyasi geleceği belirleyecek hareketli saatler yaşanıyor. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum A..
SDG ile Şam anlaştı! Bugün imzalanacak anlaşmanın detayları da belli oldu!
Gündem

SDG ile Şam anlaştı! Bugün imzalanacak anlaşmanın detayları da belli oldu!

Suriye’nin 3’te birini işgal eden Terör örgütü PKK’nın Suriye yapılanması SDG bünyesinde faaliyet gösteren sözde tugay komutanı Ebu Omer el-..
Zelenski'den Putin'i çıldırtacak Maduro çıkışı! Dünyaya öyle bir mesaj verdi ki yer yerinden oynayacak: Sıradaki kim biliyorsunuz!
Gündem

Zelenski'den Putin'i çıldırtacak Maduro çıkışı! Dünyaya öyle bir mesaj verdi ki yer yerinden oynayacak: Sıradaki kim biliyorsunuz!

Venezuela lideri Maduro'nun ABD özel kuvvetleri tarafından paketlenerek götürülmesi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye aradığı fı..
Berlin Karanlığa Gömüldü: Sabotaj Sonrası Okullar Tatil Edildi
Gündem

Berlin Karanlığa Gömüldü: Sabotaj Sonrası Okullar Tatil Edildi

Almanya’nın başkenti Berlin, enerji nakil hatlarını hedef alan ağır bir sabotaj eylemiyle sarsıldı. Kentin geniş bir kesimini etkileyen elek..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23