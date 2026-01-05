Maduro’yu kaçıran ABD’nin yeni Venezuela hamlesi belli oldu! Vanayı kapattılar

Rubio, "Ülkenin en büyük askeri üssünün ortasına helikopter indirmek kolay değil. Kendisi bir askeri üste yaşıyordu. Üç dakika içinde indirme yapmak, kapısını kırmak, onu almak, kelepçelemek, haklarını okumak, helikoptere bindirip ülkeden çıkarmak ve bunların tamamını tek bir ABD'liyi ya da herhangi bir ABD varlığını kaybetmeden yapmak kolay bir görev değil" ifadelerini kullandı. Rubio, ABD Başkanı Trump'ın yemin ederek başkanlık görevine başladığını söylediği Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodrguez'in ABD'ye ne gibi sözler verdiği ve ABD'nin hasımlarını ülkeden çıkarıp çıkarmayacağı yönündeki soruya, "Elbette bu konuşmaları medyada yapmayacağım. Bunlar olgun devlet adamlığı gerektiren hassas ve karmaşık meseleler. Ama hedeflerimiz aynı. Fark şu ki, geçmişte meşru olmasa bile fiilen iş başında olan kişi ile birlikte çalışmamız mümkün değildi. Onunla çalışamadık. Yaptığı hiçbir anlaşmaya sadık kalmadı ve her anlaşmayı bozdu" şeklinde cevap verdi.