Dünya
9
Yeniakit Publisher
Maduro’yu kaçıran ABD’nin yeni Venezuela hamlesi belli oldu! Vanayı kapattılar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Maduro’yu kaçıran ABD’nin yeni Venezuela hamlesi belli oldu! Vanayı kapattılar

ABD, Maduro’nun yakalanmasının ardından Venezuela’ya yönelik yeni stratejisini açıkladı. Dışişleri Bakanı Rubio, petrol sevkiyatlarına karantina uygulandığını duyurdu. Washington, bu baskının rejim değişimi için süreceğini vurguluyor.

#1
Foto - Maduro’yu kaçıran ABD’nin yeni Venezuela hamlesi belli oldu! Vanayı kapattılar

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD basınına Venezuela'ya yönelik saldırı ve gelecekte bu ülkeye yönelik izlenecek politikaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Maduro’yu kaçıran ABD’nin yeni Venezuela hamlesi belli oldu! Vanayı kapattılar

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'nın ABD tarafından yönetileceği şeklindeki ifadelerine açıklık getirmesi istenen Rubio, "Rejimin dayandığı şeyin anahtarı, petrolün beslediği ekonomidir. ve şu anda petrol endüstrisi geri kalmış durumda. Çok fazla yardıma ve çalışmaya ihtiyaç duyuyor. Aynı zamanda halka hiçbir faydası olmaması ve petrol gelirlerinden gelen paranın hiçbir şekilde halka ulaşmıyor olması konusunda da böyle. Tamamı, en tepedeki insanlar tarafından çalınıyor. İşte bu yüzden bir 'karantina' uyguluyoruz. Şu anda yaptırımlara tabi olan petrol sevkiyatlarına yönelik bir karantina var" dedi.

#3
Foto - Maduro’yu kaçıran ABD’nin yeni Venezuela hamlesi belli oldu! Vanayı kapattılar

Bu uygulamanın ABD'nin elindeki son derece büyük bir baskı kozu olduğunu ifade eden Rubio, "Bu Venezuela halkı için daha iyi bir gelecek oluşturacak değişiklikler görülene kadar yürürlükte kalmaya devam edecek. Başkan'ın bunu söylerken işaret ettiği 'kontrol' bu türden bir kontroldür. Bu karantinayı sürdürüyoruz ve değişiklikler olmasını bekliyoruz. Yalnızca petrol endüstrisinin halkın yararına işletilmesi açısından değil, aynı zamanda uyuşturucu kaçakçılığının durdurulması, çete sorunlarının ortadan kalkması, FARC ve ELN'nin dışarı atılması ve kendi yarım küremizde Hizbullah ve İran ile yakınlaşmaya son verilmesi de dahil" dedi.

#4
Foto - Maduro’yu kaçıran ABD’nin yeni Venezuela hamlesi belli oldu! Vanayı kapattılar

CBS News'e konuşan Rubio, bu anlatılanların ABD askerinin sahada olması ile ilgili değil yaptırım baskısına ilişkin meseleler olduğu ve ABD'nin Venezuela'yı işgal edip etmesinin söz konusu olup olmadığı yönündeki bir soruya, "Başkan, her konuda ve bu meselelerin tamamında her zaman seçeneklerini saklı tutar. ABD Anayasası çerçevesinde ülkeye yönelik yakın ve acil tehditlere karşı harekete geçme yetkisine ve hakkına sahiptir" dedi.

#5
Foto - Maduro’yu kaçıran ABD’nin yeni Venezuela hamlesi belli oldu! Vanayı kapattılar

ABD'nin modern tarihin en büyük deniz konuşlanmalarından birini gerçekleştirdiğini belirten Rubio, "Bu konuşlanma yalnızca uyuşturucu teknelerini değil, içeri girip çıkan, yaptırıma tabii tüm gemileri durdurabilecek ve rejimin, gelir üretme biçiminin bu kısmını fiilen felç edebilecek kapasitededir. Bu yüzden, yürürlükte kalmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Maduro’yu kaçıran ABD’nin yeni Venezuela hamlesi belli oldu! Vanayı kapattılar

Rubio, "Şu anda gördüğünüz şey, bundan sonra ne olacağı konusunda muazzam bir baskı gücü uygulamamıza imkan tanıyan bir petrol karantinasıdır" dedi. ABD'nin Venezuela'ya yönelik operasyonda başına milyonlarca ödül konulan ve halen iktidarda olan diğer isimleri niçin tutuklamadığı yönündeki soruya Rubio, "Gidip herkesi bir anda toplamak mümkün değil. Gidersiniz ve alırsınız ama beş kişiyi birden girip toplayamazsınız. En öncelikli hedefi aldık. Listedeki bir numaralı kişi ve ülkenin başkanı olduğunu iddia eden adamı aldık ve eşiyle birlikte tutuklandı" dedi.

#7
Foto - Maduro’yu kaçıran ABD’nin yeni Venezuela hamlesi belli oldu! Vanayı kapattılar

Rubio, "Ülkenin en büyük askeri üssünün ortasına helikopter indirmek kolay değil. Kendisi bir askeri üste yaşıyordu. Üç dakika içinde indirme yapmak, kapısını kırmak, onu almak, kelepçelemek, haklarını okumak, helikoptere bindirip ülkeden çıkarmak ve bunların tamamını tek bir ABD'liyi ya da herhangi bir ABD varlığını kaybetmeden yapmak kolay bir görev değil" ifadelerini kullandı. Rubio, ABD Başkanı Trump'ın yemin ederek başkanlık görevine başladığını söylediği Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodrguez'in ABD'ye ne gibi sözler verdiği ve ABD'nin hasımlarını ülkeden çıkarıp çıkarmayacağı yönündeki soruya, "Elbette bu konuşmaları medyada yapmayacağım. Bunlar olgun devlet adamlığı gerektiren hassas ve karmaşık meseleler. Ama hedeflerimiz aynı. Fark şu ki, geçmişte meşru olmasa bile fiilen iş başında olan kişi ile birlikte çalışmamız mümkün değildi. Onunla çalışamadık. Yaptığı hiçbir anlaşmaya sadık kalmadı ve her anlaşmayı bozdu" şeklinde cevap verdi.

#8
Foto - Maduro’yu kaçıran ABD’nin yeni Venezuela hamlesi belli oldu! Vanayı kapattılar

ABD'nin Venezuela'nın ikinci ismi Rodriguez ile çalışıp çalışmayacağı sorusuna Rubio, "İnsanlar hakkında değerlendirmelerimizi yapacağız. Biz değerlendirmeyi, geçiş sürecinde kamuoyuna yaptığı açıklamalara ve birçok durumda geçmişte yaptıklarına göre değil, bundan sonra ne yaptıklarına göre yapacağız. Yani göreceğiz" dedi.

