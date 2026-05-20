  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TÜİK açıkladı: İşte en erken ve en geç evlenen iller! Sadece sabahları aç karnına tüketin! Zerdeçal çayı tarifi nasıl yapılır? Bu çay öyle bir şey yapıyor ki... İngiliz adam bütün vücudunu dövmelerle kapladı: Rekor kırdı! Yıllar öncesi yapılan çalışma yeniden gündeme geldi Gazze’de ateşkese rağmen şehit sayısı artıyor İngiltere'de skandal: Championship play off finali çıkmazı! Acun Ilıcalı takımı için görüşüyor
Teknoloji-Bilişim
5
Yeniakit Publisher
Türk bilim adamlarından yapay tüy teknolojisi! İnsan vücudundan ilham aldılar!
AA Giriş Tarihi:

Türk bilim adamlarından yapay tüy teknolojisi! İnsan vücudundan ilham aldılar!

Koç Üniversitesince insan vücudunda akciğerlerdeki havayı temizleyen ve hücreler arası sıvı akışını yöneten doğal mekanizmadan ilham alarak yapay mikro tüyler üretildi.

#1
Foto - Türk bilim adamlarından yapay tüy teknolojisi! İnsan vücudundan ilham aldılar!

Yükseköğretim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti liderliğinde gerçekleştirilen ve bilim dünyasının saygın dergilerinden Nature'da yayımlanan araştırma, insan vücudunda hayati görevler yerine getiren mikroskobik tüylerden (cilia) ilham alıyor. Akciğerlerdeki havayı temizleyen ve hücreler arası sıvı akışını yöneten bu doğal mekanizma, Prof. Dr. Sitti ve ekibi tarafından laboratuvar ortamında yeniden tasarlandı.

#2
Foto - Türk bilim adamlarından yapay tüy teknolojisi! İnsan vücudundan ilham aldılar!

Hidrojel tabanlı sentetik malzemelerden üretilen bu yapay mikro tüyler, düşük voltajlı elektriksel uyarılarla tıpkı gerçek biyolojik sistemler gibi hareket edebiliyor. Geliştirilen sistemin tıbbi cihazlarda bir "beyin" görevi görmesi bekleniyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Sitti, "İnsan vücudundaki doğal mikro tüylerin sıvıları yönlendirme ve yabancı maddeleri uzaklaştırma prensibini mühendislik yöntemlerine uyarladık. Bu teknoloji sayesinde, hastalıkların teşhisinde kullanılan tanı çiplerini çok daha hareketli ve aktif sistemlere dönüştürebileceğiz. Özellikle biyomedikal cihazlarda sıvıların ve nesnelerin hassas kontrolü, tanı ve tedavi süreçlerini bir sonraki evreye taşıyacak." açıklamasında bulundu.

#3
Foto - Türk bilim adamlarından yapay tüy teknolojisi! İnsan vücudundan ilham aldılar!

Vücuttaki doğal döllenme sisteminin de benzer mikro tüylerle çalıştığını vurgulayan Sitti, döllenmenin çok daha doğal ve sağlıklı şekilde gerçekleşmesini sağlayacak yeni nesil sıvı çip sistemleri geliştirebileceklerini belirtti. Prof. Dr. Sitti, çalışmanın alanda büyük bir kırılma yaratacağını belirterek, Türkiye'deki üniversitelerin mikro-nano üretim potansiyelinin biyoteknoloji ve savunma alanlarında artık meyvelerini vermeye başladığını ve ürün aşamasına gelindiğini kaydetti.

#4
Foto - Türk bilim adamlarından yapay tüy teknolojisi! İnsan vücudundan ilham aldılar!

Doğru yatırımlarla Türkiye'nin mikro teknoloji alanında dünyanın sayılı merkezlerinden biri haline geleceğini vurgulayan Sitti, "Yetiştirdiğimiz doktora öğrencileriyle birlikte bu teknolojiyi katma değeri yüksek cihazlara dönüştürecek ve tüm dünyaya yayacağız." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
NATO'ya ait savaş uçakları İHA'yı vurdu
Dünya

NATO'ya ait savaş uçakları İHA'yı vurdu

NATO görevi kapsamında Litvanya'da konuşlu Romanya'ya ait F-16 savaş uçakları, Estonya hava sahasına giren bir insansız hava aracını vurarak..
Başkan Erdoğan’a soruldu: Konuşmanız veda konuşması mıydı?
Gündem

Başkan Erdoğan’a soruldu: Konuşmanız veda konuşması mıydı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nın ardından "Konuşmanız veda konuşması mıydı" diye soruldu.

Akın Gürlek büyük operasyonu duyurdu: Organize suç ağına dev darbe indirildi
Gündem

Akın Gürlek büyük operasyonu duyurdu: Organize suç ağına dev darbe indirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında 7 ilde ..
Turpun büyüğü heybeden çıktı: Tamar Tanrıyar’dan sarsıcı Mason locası ve İmamoğlu iddiaları: Tanrıyar gündemi sarsmaya devam ediyor
Gündem

Turpun büyüğü heybeden çıktı: Tamar Tanrıyar’dan sarsıcı Mason locası ve İmamoğlu iddiaları: Tanrıyar gündemi sarsmaya devam ediyor

Yıllardır filmlere, dizilere konu olan ancak derinlemesine konuşulmaktan kaçınılan gizemli yapılanmalar, Tamar Tanrıyar’ın açıklamalarıyla y..
Roma’yı sen mi yaktın Murat Kapki? Eğer yakmadıysan neden malvarlığını apar topar devretmeye kalktın?
Gündem

Roma’yı sen mi yaktın Murat Kapki? Eğer yakmadıysan neden malvarlığını apar topar devretmeye kalktın?

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, İBB yolsuzluk davası tutuklu sanığı Murat Kapki’nin mahkemedeki "Roma'yı ben yaktım diyebilirdim" şeklin..
Özgür yine ağlayarak batılı ağababalarından yardım istedi: Türkiye’de iktidarı değiştirmek Macaristan’dan daha zor!
Gündem

Özgür yine ağlayarak batılı ağababalarından yardım istedi: Türkiye’de iktidarı değiştirmek Macaristan’dan daha zor!

Ülkesini her fırsatta Batı’ya şikayet ederek haçlılardan medet ummayı alışkanlık haline getiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu İngiliz The..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23