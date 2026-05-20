Türk bilim adamlarından yapay tüy teknolojisi! İnsan vücudundan ilham aldılar!

Hidrojel tabanlı sentetik malzemelerden üretilen bu yapay mikro tüyler, düşük voltajlı elektriksel uyarılarla tıpkı gerçek biyolojik sistemler gibi hareket edebiliyor. Geliştirilen sistemin tıbbi cihazlarda bir "beyin" görevi görmesi bekleniyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Sitti, "İnsan vücudundaki doğal mikro tüylerin sıvıları yönlendirme ve yabancı maddeleri uzaklaştırma prensibini mühendislik yöntemlerine uyarladık. Bu teknoloji sayesinde, hastalıkların teşhisinde kullanılan tanı çiplerini çok daha hareketli ve aktif sistemlere dönüştürebileceğiz. Özellikle biyomedikal cihazlarda sıvıların ve nesnelerin hassas kontrolü, tanı ve tedavi süreçlerini bir sonraki evreye taşıyacak." açıklamasında bulundu.