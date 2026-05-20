'Rusya topraklarımızı işgal etti' deyip Türkiye'den yardım istediler

Kalandia, ülkesinin ve Türkiye'nin, Doğu ile Batı arasında doğal geçiş noktaları olduğunu belirterek, "Gürcistan ve Türkiye, Trans-Hazar Ekonomi Koridoru'nda, yani Orta Koridor'da kilit ülkeler. Tedarik zincirlerinin dayanıklılığı ve bağlantıların gelişmesi modern çağda çok önemli bir rol oynuyor. Bu bağlamda, Gürcistan çok önemli, çünkü biz de doğu ve batı arasında bir kavşakta yer alıyoruz." diye konuştu. Bölgesel ve küresel ekonomik projelere dahil olmanın çok önemli olduğunu söyleyen Kalandia, şunları kaydetti: "Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye ile, küresel bağlantıyı destekleyen ve teşvik eden üç ülkeyiz ve Orta Koridor bu konuda en önemli rollerden birini oynamakta. Orta Asya ve Güney Kafkas ülkeleri de dahil olmak üzere 8 ev sahibi ülke için küresel ekonomik rotalara kritik erişim sağlıyoruz. Gürcistan, hem Avrupa Birliği hem de Çin ile serbest ticaret anlaşmaları olan bölgedeki tek ülkedir. Ayrıca, ABD, Kanada, Japonya dahil olmak üzere tercihli pazarlarımız var ve bunları sonuçlandırma aşamasındayız. Dolayısıyla, sadece bir merkez olmayı değil, kıtaları, pazarları, fikirleri birbirine bağlayan, tedarik zincirinin her aşamasında değer katan çok boyutlu ve çok fonksiyonlu bir merkez olmayı hedefliyoruz." Kalandia, Gürcistan ve Türkiye arasındaki ikili ve çok taraflı işbirliği açısından iki ülkenin medeniyetleri, pazarları, insanları ve fikirleri birbirine bağladığı gerçeğini vurgulamanın önemli olduğunu kaydederek ilerleyen yıllarda bu konuda somut başarılara imza atılacağından emin olduğunu söyledi.