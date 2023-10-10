Ticaret Bakanı Bolat, Brüksel'de kritik çağrıda bulundu

"Gümrük Birliği'ni güncelleme sürecinin başlatılmasındaki gecikmenin hem AB hem de Türk iş dünyası için fırsatların kaçırılmasına yol açtığına inanıyoruz." ifadesini kullanan Bolat, burada faydası olmayan suni gündemlerle oyalanılmaması gerektiğini vurguladı. Bolat, Gümrük Birliği'ndeki sistemik sorunları karşılıklı çıkar ruhu içinde ele almak, mevcut ticaret rejimini günün dijital çağında önem kazanan hizmetler ve e-ticaret gibi önemli alanları kapsayacak şekilde genişletmek, yeşil ve dijital dönüşüm stratejik hedeflerinin yanı sıra ekonomik güvenlik ve stratejik özerkliğe de katkıda bulunacak daha güçlü bir birliktelik inşa etmek gerektiğini söyledi. AB ve üye ülkeler ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yoğunlaşmasından memnuniyet duyduğunu dile getiren Bolat, göreve başladığından bu yana AB ile diyaloğu artırdıklarını dile getirdi. Bakan Bolat, daha önce AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ve AB Komisyonu Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile yapıcı görüşmeler yaptığını belirterek, "Dombrovskis ile vardığımız mutabakat doğrultusunda Ticaret Çalışma Grubu, Gümrük Birliği'nin işleyişi içinde ticaret sorunlarının uygun bir şekilde ele alınmasına yönelik bir yol haritası hazırlamak üzere teknik bir çalışma yürütmektedir." diye konuştu. "Bazı ticari sorunları karşılıklı çözerek kısa vadede hızlı kazanımlar elde etmek için Komisyon ile birlikte çalışmaya kararlıyız." diyen Bolat, bununla birlikte Ticaret Çalışma Grubu kapsamındaki işbirliğinin sorunu çözmenin ötesine geçerek, işbirliğini ve ticari bağlarımızı güçlendirmek için büyük potansiyele sahip çok sayıda alanı kapsaması gerektiğine inandıklarını kaydetti. Bolat, ticareti kolaylaştıran ve bölgedeki değer zincirlerinin rekabet gücünü artıran fırsatları keşfetmek için düzenli ve kapsamlı çalışmalar yapabileceklerini söyledi. İlişkileri yeniden canlandırmak için uygun bir fırsat penceresi olduğunu vurgulayan Bolat, her iki tarafın ve iş çevrelerinin kendilerini bu sürece adamaları gerektiğini, bunun da bütün paydaşlar için ekonomik ve ticari fırsatlar doğuracağını ifade etti. Bolat, Brüksel ziyareti kapsamında, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ve Ekonomiden Sorumlu Komiser Paolo Gentiloni ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirecek. Düşünce kuruluşu Bruegel'in programına da katılacak olan Bolat, Türk iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelecek.