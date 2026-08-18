30 gün sınırını kaçıranların maaşı otomatik kesilecek!
İşsizlik maaşına başvuruda 30 günlük yasal sürenin aşılması, ödenek süresinin kısalmasına neden oluyor. Mücbir bir mazereti bulunmayan çalışanların hak ettiği ödeme süresi, başvurunun geciktiği gün sayısı kadar azaltılıyor. İşsiz kalan çalışanların en önemli finansal güvenceleri arasında yer alan işsizlik ödeneğinde, başvuru takvimine uyulmaması ciddi hak kayıplarına yol açıyor. Hak kazandığı maaşı eksiksiz alabilmek isteyen çalışanların, iş akdi feshedildikten sonraki süreci doğru yönetmesi gerekiyor.