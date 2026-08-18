30 gün sınırını kaçıranların maaşı otomatik kesilecek!

Konuya ilişkin detayları kaleme alan Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, İşsizlik Sigortası Kanunu hükümleri gereğince başvurunun zamanında yapılmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Kıvanç'ın aktardığı bilgilere göre; iş akdi feshedilen işçinin, sözleşmenin sona erdiği günü takip eden günden itibaren 30 gün içinde İŞKUR’a başvurması gerekiyor. Başvurular şahsen veya elektronik ortamda yapılabiliyor; vekâletname ile avukat ya da üçüncü şahıslar üzerinden yapılan başvurular ise kabul edilmiyor.