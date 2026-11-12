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Çin ve İtalyanların Türkİye savaşı: Ne yapıp edip Ankara'dan kritik projeyi istiyorlar

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AA Giriş Tarihi:

Çin ve İtalyanların Türkİye savaşı: Ne yapıp edip Ankara'dan kritik projeyi istiyorlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin kritik projesine yönelik İtalyan ve Çinli şirketler arasında büyük bir rekabet yaşandığını açıkladı.

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Foto - Çin ve İtalyanların Türkİye savaşı: Ne yapıp edip Ankara'dan kritik projeyi istiyorlar

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi'nin altyapı ve üstyapı işlerinin tasarımı ve yapımına yönelik ihaleye ilişkin bilgi verdi.

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Foto - Çin ve İtalyanların Türkİye savaşı: Ne yapıp edip Ankara'dan kritik projeyi istiyorlar

Projenin hayata geçirilmesi için önemli bir aşamanın geride bırakıldığına işaret eden Uraloğlu, "İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi'nin hayata geçirilmesi için ihale süreci kapsamında ilk teklifleri dün aldık. İhaleye yerli ve yabancı firmalar ilgi gösterdi. İhalede, Türkiye'den firmaların yanı sıra Çin ve İtalya'dan 4 yabancı firmanın da katılımıyla 25 teklif geldi." değerlendirmesinde bulundu.

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Foto - Çin ve İtalyanların Türkİye savaşı: Ne yapıp edip Ankara'dan kritik projeyi istiyorlar

Uraloğlu, proje için 6 uluslararası finans kuruluşuyla toplam 6,75 milyar dolarlık finansman konusunda mutabakata varıldığını bildirdi.

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Foto - Çin ve İtalyanların Türkİye savaşı: Ne yapıp edip Ankara'dan kritik projeyi istiyorlar

Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Çatalca güzergahını kapsayan projenin, Türkiye'nin en büyük dış finansmanlı demir yolu projesi olacağını vurgulayan Uraloğlu, şöyle devam etti: "İhale kapsamında 125 kilometrelik çift hatlı demir yolu inşa edilecek. Projemiz kapsamında 22,4 kilometre uzunluğunda 42 köprü ve viyadük ile 59,1 kilometre uzunluğunda 44 tünel inşa edeceğiz. Hat, Çatalca'da yapımı devam eden Halkalı-Çerkezköy Hızlı Tren Hattı'na entegre olacak. Projemizle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ilk kez doğrudan demir yoluyla birbirine bağlayacağız. Böylece hem yolcu taşımacılığında yeni bir ulaşım alternatifi sunacak hem de İstanbul'un demir yolu ağını güçlendireceğiz."

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Foto - Çin ve İtalyanların Türkİye savaşı: Ne yapıp edip Ankara'dan kritik projeyi istiyorlar

Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşınmasını öngördüklerini bildirdi. Yeni demir yolu hattının Asya ile Avrupa arasındaki yük taşımacılığı açısından da stratejik önem taşıdığına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti: "Hattımızın 7 gün 24 saat demir yolu taşımacılığına imkan vermesiyle Marmaray üzerindeki yük taşımacılığı baskısını azaltacağız. Orta Koridor'un yük taşıma kapasitesini artırarak Türkiye'nin uluslararası lojistik ağındaki konumunu daha da güçlendireceğiz."

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Yorumlar

Doğrusu

Hamdolsun özel şirketlerin elinde yüksek ücretlerle kullanacağız demektir hamdolsun hamdolsun hamdolsun

Ateş

Bu seferde çinliler bizi soyacak
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