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"The Simpsons" dizisinden skandal tahmin! Milyonlar ayağa kalktı

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Medya
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"The Simpsons" dizisinden skandal tahmin! Milyonlar ayağa kalktı

2024-02-01 10:38:32
"The Simpsons" dizisinden skandal tahmin! Milyonlar ayağa kalktı

The Simpsons'ta dünyayı ilgilendiren yeni bir tahmin yapıldı. Söz konusu tahmin bu kez herkesi çileden çıkardı.

#1
Foto - "The Simpsons" dizisinden skandal tahmin! Milyonlar ayağa kalktı

34 sezondur izleyici karşısında Simpsonlar'ın 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan Titanik faciasını önceden tahmin ettiği ileri sürülmüştü. Dizide geçen birçok olayın tutmasıyla bir kez daha gündeme gelen Simpsonlar'ın bir bölümünde 2024 seçimi için şaşırtan bir tahmin geldi.

#2
Foto - "The Simpsons" dizisinden skandal tahmin! Milyonlar ayağa kalktı

29 yıl önce the simpsons dizisi günümüzde birçok olayı tahmin etmesi son günlerde en çok konuşulan ve dikkat çeken konularından biri oldu. Birçok olayı önceden tahmin eden dizide Efsane çizgi dizinin hayranları, dizinin ABD'deki son durumları da bildiğine dikkat çekti.

#3
Foto - "The Simpsons" dizisinden skandal tahmin! Milyonlar ayağa kalktı

ABD Başkanı Trump'ın tutuklanmasına kadar bildikleri bazı tahminler arasında. Yaşanan pek çok olayı bilmesi ile öne çıkan Simpsonslar, yine gündeme bomba gibi düştü.

#4
Foto - "The Simpsons" dizisinden skandal tahmin! Milyonlar ayağa kalktı

Tüm dünyayı ilgilendiren simpsonlar tahminlerinde öne çıkan bir iddia ortaya atıldı. ABD seçimiyle ilgili olan bu iddia gündem oldu. İkonik dizi 2024'te yıl sonu yapılacak ABD seçimlerinde Donald Trump'ın yeniden başkan seçileceği öngörüsünde bulunuyor.

#5
Foto - "The Simpsons" dizisinden skandal tahmin! Milyonlar ayağa kalktı

Bu tahminin ardından dizi, Trump sonrası için ABD'nin başkanlık koltuğuna bir kadının geçeceğini ima ediyor. Ortaya atılan bu tahmin sosyal medyada bomba etkisi yaptı. Birçok kullanıcı bu olayın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda merak içinde...

#6
Foto - "The Simpsons" dizisinden skandal tahmin! Milyonlar ayağa kalktı

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve 2019'da hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'in fuhuş skandalı ağında yer alan isimler tek tek ifşa oluyor. Aralarında eski ABD Başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, İngiltere Kralı 3. Charles'ın kardeşi Prens Andrew ve birçok ünlü kişinin isimlerinin yer aldığı dava dosyalarında kan donduran gelişmeler yaşanırken Simpsonlarda geçen eski bir bölüm herkesi şoke etti.

#7
Foto - "The Simpsons" dizisinden skandal tahmin! Milyonlar ayağa kalktı

İddia edilen bölümde Jeffrey Epstein ve Stephan Hawking'in karşılıklı konuşması ve sonrasında yaşananlar tüyler ürpertti.

#8
Foto - "The Simpsons" dizisinden skandal tahmin! Milyonlar ayağa kalktı

Epstein davasında Türkiye gibi birçok ülkeden çocukların kaçırılması skandalıyla tüm dünya çalkanırken seneler önce yayınlanan Simpsons videosunda Homor'un kızınında Stephan Hawking tarafından seçilmesi dikkat çekiyor.

#9
Foto - "The Simpsons" dizisinden skandal tahmin! Milyonlar ayağa kalktı

Epstein'ın siyonist lobiyle kurduğu ağ üzerinden çocukları cinsel istismar kölesi yaptığı gerçeğiyle ilgili gerçekler gün yüzüne çıkmaya devam ederken Simpsonlarda geçen bu durumunun gerçek olup olmadığı sosyal medyada merak konusu oldu.

#10
Foto - "The Simpsons" dizisinden skandal tahmin! Milyonlar ayağa kalktı

Simpsonların bir bölümde geçen sahnede yeni yılda gerçekleşecek bir elektrik kesintisine işaret etti. The Simpson’lar dizisindeki elektirik kesintisi sahnesi, sadece bir tahmin değil, aynı zamanda bir uyarı olarak da görülüyor.

#11
Foto - "The Simpsons" dizisinden skandal tahmin! Milyonlar ayağa kalktı

Sosyal medyada günden güne tahminleriyle dikkat çeken simpsonların bu tahmini sosyal medya kullanıcılarını endişelendirirken tahminin gerçekleşmesi durumunda bütün dünya karanlığa gömülebilir.

#12
Foto - "The Simpsons" dizisinden skandal tahmin! Milyonlar ayağa kalktı

İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden'da, geçtiğimiz günlerde elektrik kesintileri veya dijital iletişimin kesilmesine karşılık vatandaşları hazırlıklı olmaları yönünde uyarması akıllara simpsonların tahminini getirdi. Gelecekte yaşanabilecek şebeke çöküntülerine karşı uyarıda bulunan Dowden vatandaşlara pilli telsiz, meşale, mum ve ilk yardım çantaları stoklamaları yönünde çağrı yapması sosyal medyada tedirginliğe neden oldu.

#13
Foto - "The Simpsons" dizisinden skandal tahmin! Milyonlar ayağa kalktı

Bazı araştırmacılar ise bu durumu 100 yılda bir meydana gelen güneş fırtınası şeklinde yorumluyor. Güneş fırtınası, dünya genelinde elektrik kesintilerine sebep olabilecek güçte bir doğa olayıdır. Araştırmalar, bu fırtınaların dünya üzerindeki elektronik cihazları ciddi şekilde etkileyebileceğini gösteriyor. Öyle ki, telefonlarımızdan tabletlerimize, bilgisayarlarımızdan saatlerimize kadar günlük yaşamda kullandığımız birçok cihaz, bu fırtınaların etkisine maruz kalabilir.

#14
Foto - "The Simpsons" dizisinden skandal tahmin! Milyonlar ayağa kalktı

Geçmişte 103 yıl önce gerçekleşen bu olayın benzerinin 2024 yılının başlarında da yaşanabileceği iddia ediliyor.

#15
Foto - "The Simpsons" dizisinden skandal tahmin! Milyonlar ayağa kalktı

Simpsons 2024 yılı için maymun virüsü olacağına dikkat çekiyor. Dizinin önceden yayınlanan bölümlerinde Homer Simpson’ın evinde maymun beslemeye başladığı ve bu maymundan bir virüse yakalandığı görülmektedir.

#16
Foto - "The Simpsons" dizisinden skandal tahmin! Milyonlar ayağa kalktı

Simpsonlar'ın bir bölümünde yapay kuraklığın yaşanması ve akabinde suyun sınırlı düzeyde dağıtılması yer alıyor.

#17
Foto - "The Simpsons" dizisinden skandal tahmin! Milyonlar ayağa kalktı

Bu durum akıllara son zamanlarda yaşanan kuralığı ve su sıkıntısını getiriyor.

#18
Foto - "The Simpsons" dizisinden skandal tahmin! Milyonlar ayağa kalktı

Dizinin bu sahnesi izleyicileri endişelendirirken, tahminin gerçek olması, susuzluğun baş göstermesi dünyanın sonunu getirebilir

#19
Foto - "The Simpsons" dizisinden skandal tahmin! Milyonlar ayağa kalktı

SKANDAL BİR TAHMİN! Yaşanan bu zulüm sonrası sosyal medyada en çok konuşulan dizilerden biri olan Simpsonlarda Mescid-i Aksa'da yapılan tek din pazarlaması pes dedirtti.

#20
Foto - "The Simpsons" dizisinden skandal tahmin! Milyonlar ayağa kalktı

Her bölümü mesajlar içeren Simpsonların 2020 yılında yayınlanan bir bölümde dizinin ana karakterleri arasında yer alan Homer Simpson, Kudus-Mescidi Aksa içindeki Kubbetü’s Sahra’da Peygamber efendimizin miraca yükseldiği Hacer-i Muallak taşı üzerinde 3 dine inanan halka açıklama yaptığı ortaya çıktı.

#21
Foto - "The Simpsons" dizisinden skandal tahmin! Milyonlar ayağa kalktı

Homer Simpson 'hrismüsyahudi' diye yeni bir dini duyuruyor ve dinlerin tek olması gerektiğini belirtiyor.

#22
Foto - "The Simpsons" dizisinden skandal tahmin! Milyonlar ayağa kalktı

Kendine Mesih diyerek bir din pazarlığı yapan Homer uydurma dini "Barış ve tavuk" sloganıyla tanıttığı anlar herkesi şoke etti.

#23
Foto - "The Simpsons" dizisinden skandal tahmin! Milyonlar ayağa kalktı

Homer Simpson sözleri şu şekilde; "Hristiyanları, Müslümanları ve tüm Yahudileri birleştireceğim. Artık bundan sonra 'Chrismujews' olarak bilineceksiniz.

#24
Foto - "The Simpsons" dizisinden skandal tahmin! Milyonlar ayağa kalktı

Çünkü sonuçta tüm dinler aynı değil mi? Bize ne yiyeceğimizi ne zaman dua edeceğimizi, insan denen bu çamur parçasıyla bir şekilde kendini ilani olana benzeyebilecek şekilde şekillendireceğini söylerler. Ama kalbimizde nefret varsa bu lütfu asla elde edemeyiz.

#25
Foto - "The Simpsons" dizisinden skandal tahmin! Milyonlar ayağa kalktı

Öyleyse ortak yönlerimizi kutlayalım. Bazılarımız domuz eti yemiyoruz. Bazılarımız kabuklu deniz ürünleri yemiyoruz. Ama hepimiz tavuk yiyebiliriz. Öyleyse hep beraber söyleyelim: Tavuk ve barış!

#26
Foto - "The Simpsons" dizisinden skandal tahmin! Milyonlar ayağa kalktı

Simsonların yayınlanan bu bölümüne sosyal medyada tepki yağdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı; "İnsanlar üzerinde planlı din operasyonu.", "Hak din yalnızca islamdır. Ve Mescid-i Aksa yalnızca Müslümanlarındır.", "Ama başaramayacaklar", "Amaçlarına ulaşamayacaklar....!", "Evet tek olmalı o da islam olmalı", "Tek din İslam", "Çok beklersiniz.. boş hayaller kurmayın ,mescidi aksa islamindir,öyle kalacak", "Yahu bu ne rezillik", İnsanlar tek din İslâm olacak sonunda onların istediği şeytani düzenlerinin kölesi olmuş bir dinde birleştiremeyecekler inşaallah şu yaşadığımız süreçte Batılıların hızla İslam'a girmeside bunu görteriyor sanki", "Pesss diyoruz artık başka söz kalmadı", "Şu simpsonlar çok ürkütücü" yorumunda bulundu.

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