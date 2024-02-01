"The Simpsons" dizisinden skandal tahmin! Milyonlar ayağa kalktı

Bazı araştırmacılar ise bu durumu 100 yılda bir meydana gelen güneş fırtınası şeklinde yorumluyor. Güneş fırtınası, dünya genelinde elektrik kesintilerine sebep olabilecek güçte bir doğa olayıdır. Araştırmalar, bu fırtınaların dünya üzerindeki elektronik cihazları ciddi şekilde etkileyebileceğini gösteriyor. Öyle ki, telefonlarımızdan tabletlerimize, bilgisayarlarımızdan saatlerimize kadar günlük yaşamda kullandığımız birçok cihaz, bu fırtınaların etkisine maruz kalabilir.