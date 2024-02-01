"The Simpsons" dizisinden skandal tahmin! Milyonlar ayağa kalktı

Simsonların yayınlanan bu bölümüne sosyal medyada tepki yağdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı; "İnsanlar üzerinde planlı din operasyonu.", "Hak din yalnızca islamdır. Ve Mescid-i Aksa yalnızca Müslümanlarındır.", "Ama başaramayacaklar", "Amaçlarına ulaşamayacaklar....!", "Evet tek olmalı o da islam olmalı", "Tek din İslam", "Çok beklersiniz.. boş hayaller kurmayın ,mescidi aksa islamindir,öyle kalacak", "Yahu bu ne rezillik", İnsanlar tek din İslâm olacak sonunda onların istediği şeytani düzenlerinin kölesi olmuş bir dinde birleştiremeyecekler inşaallah şu yaşadığımız süreçte Batılıların hızla İslam'a girmeside bunu görteriyor sanki", "Pesss diyoruz artık başka söz kalmadı", "Şu simpsonlar çok ürkütücü" yorumunda bulundu.