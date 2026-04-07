Tezgahlar şenlendi! Sezon sonu istavritin kilosu 70 TL'ye düştü

Türkiye karasularında 15 Nisan'dan itibaren denizlerde avlanma yasağı başlıyor. Balık av yasağının başlamasına kısa bir süre kala balıkçı tezgâhları sezonun son balık türleri ile süslenmeye devam ediyor. Bu sezon balıkçıların yüzünü hamsinin güldürdüğünü dile getiren balık satıcısı Onurcan Köse, "Sezon bu sene hamsi sayesinde güzel geçti. Bu sene bizi hamsi kurtardı diyebiliriz. Sezonun başında palamut olmasını bekliyorduk ama olmadı. Palamudun boşluğunu hamsi doldurdu. Önceki sezon vatandaşlar zaten hamsiyi özlemişti. Bu sene hamsi özlemi giderildi. Bunların yanı sıra tezgâhlarda istavrit, mezgit, barbun da bulundu. Sezon o bakımdan iyi geçti" dedi.