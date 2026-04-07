Binlerce km uzaklıktaki ülke Türkiye'nin kapısını çaldı: ANKA ve AKSUNGUR İHA'larını beraber üretelim Tezgahlar şenlendi! Sezon sonu istavritin kilosu 70 TL'ye düştü Amerikalılar fabrikayı kapattı! Alman devi sessiz sedasız Türkiye'ye gelip üretime başladı Son seçim anketinin sonucu gündeme oturacak: CHP ile AK Parti arasındaki fark uçuşa geçti 5 tır yolda: Türkiye'den İran'a insani yardım 10 yıldır bir İHA'yı yapamayan ülkeden enteresan çıkış: Türkiye, Ukrayna'nın o silahını kopyaladı Savaştan kaçan zenginler artık oraya gidiyor! Dubai'den 'Süper zengin' göçü KVKK'dan 'kişisel veri' uyarısı: Paylaşırken ölçülü ve dikkatli olunmalı Yargıtay'dan emsal karar! Sorumsuzluğun faturası ağır oldu: 'Zincirsiz' köpek saldırısına 2,3 milyonluk ceza!
Tezgahlar şenlendi! Sezon sonu istavritin kilosu 70 TL'ye düştü
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Denizlerde av yasağının başlamasına sayılı günler kala Samsun'daki balıkçı tezgâhlarında istavritin kilosu 70 TL'ye kadar geriledi.

Türkiye karasularında 15 Nisan'dan itibaren denizlerde avlanma yasağı başlıyor. Balık av yasağının başlamasına kısa bir süre kala balıkçı tezgâhları sezonun son balık türleri ile süslenmeye devam ediyor. Bu sezon balıkçıların yüzünü hamsinin güldürdüğünü dile getiren balık satıcısı Onurcan Köse, "Sezon bu sene hamsi sayesinde güzel geçti. Bu sene bizi hamsi kurtardı diyebiliriz. Sezonun başında palamut olmasını bekliyorduk ama olmadı. Palamudun boşluğunu hamsi doldurdu. Önceki sezon vatandaşlar zaten hamsiyi özlemişti. Bu sene hamsi özlemi giderildi. Bunların yanı sıra tezgâhlarda istavrit, mezgit, barbun da bulundu. Sezon o bakımdan iyi geçti" dedi.

İstavritin kilosunun 70 TL'ye kadar düştüğünü dile getiren Köse, "15 Nisan'a, yani sezonun kapanmasına az bir süre kaldı. Mezgit, istavrit, hamsi ve barbun gibi deniz balıkları artık tezgâhlarda yer almayacak. Bu balıkların yerini somon, alabalık, çipura, levrek gibi kültür balıkları alacak. Tezgâhlarda balık olacak ama kültür balıkları yer alacak. Normalde sezonun sonuna doğru fiyatların yüksek olması gerekirken ‘bedava' diyebiliriz.

Şu anda hamsi 100 TL, mezgit 200 TL, barbun 200 TL ve istavrit de kilosu 70 TL'den satılıyor. Vatandaşlar bu günlerde kilosu 200 TL'den satılan somona daha çok ilgi gösteriyor. Kılçığının az olması, tavada, fırında ve mangalda pişirilebilmesinin yanı sıra çocukların da kolayca yiyebilmesi nedeniyle somon rağbet görüyor" diye konuştu.

Vatandaşlar da sezonun kapanmasına kısa süre kala balık fiyatlarının oldukça uygun olduğunu dile getirdiler.

