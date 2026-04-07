Boğazına kadar pisliğe batan CHP’de yine taciz skandalı! Başdanışman tutuklandı

CHP’li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın özel danışmanı ve MUBRAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan, “nitelikli cinsel taciz” iddiasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Boğazına kadar pisliğe batan CHP’de yine taciz skandalı yaşandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden MUBRAŞ’ın Yönetim Kutulu Başkanı ve Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın özel danışmanı Levent Arkan’ın, bir kadına iğrenç mesajlar attığı belirlendi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün nitelikli taciz iddiası üzerine gözaltına alınan Muğla Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Muğla Büyükşehir Reklam A.Ş. (MUBRAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan, emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından taciz iddiası ile yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen güvenlik güçleri, Arkan'ın Menteşe ilçesi Emirbeyazıt Mahallesi'nde bulunan ikametinde ve çalışma ofisinde eş zamanlı aramalar gerçekleştirdi.

Yapılan detaylı aramaların ardından, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Levent Arkan, buradaki işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan Arkan çıkarıldığı mahkemece nitelikli taciz iddiası üzerine tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Başdanışman Levent Arkan’ın soruşturma dosyasına giren mesajları olayın boyutunu gözler önüne serdi: “Ben yalnız yaşıyorum, istediğin zaman arayabilirsin”, “Gel artık”, “İşi bırak, biletini göndereyim yanıma gel”! Bu ifadelerin, mağdur tarafından “rahatsız edici ve taciz içerikli” olarak değerlendirildiği belirtildi. Dosyadaki en kritik detaylardan biri de şüphelinin konumunu öne çıkarması oldu. Çalıbük, Arkan’ın sık sık belediye başkanının danışmanı olduğunu vurguladığını belirterek: “Bende güven oluşturmak ve etkilemek istediğini düşündüm” dedi. İş arayan genç kızın üzerinde bu durumun baskı kurmaya yönelik olduğu değerlendiriliyor.

İfade tutanağına göre, Arkan’ın telefonla arayarak yalnız yaşadığını söylediği ve genç kadını yanına çağırdığı da kayıtlara geçti. Bu sözler, savcılık tarafından nitelikli cinsel taciz kapsamında değerlendirilen önemli unsurlar arasında yer aldı. Genç kadın ifadesinin sonunda açık şekilde şikayetçi olduğunu belirterek, tüm iletişim kayıtlarının incelenmesine rıza verdiğini ve şüphelinin cezalandırılmasını talep etti. Yaşanan bu son olay, CHP’li belediyelerde son dönemde gündeme gelen iddiaları yeniden tartışmaya açtı. Muğla’daki gelişme, kamuoyunda “yine mi aynı tablo?” sorusunu beraberinde getirdi. En son Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da müşteki olduğu şantaj dosyasında benzer sebeplerle sanık olduğu kamuoyuna yansımıştı.

Yorumlar

Adil

Bu ahlaksızlar özellikle mi seçiliyor. Hele etrafında bunu bilip susanlar.

ata

taciz sebebi ile tutuklanmayanlar... alayı mı acaba diye düşünüyor insan... hani piyangodan büyük ikramiye çıkmış gibi... belediyeyi ele geçirdik.. değiştirmemiz gerekenler var ivedilikle mi diyorlar...
