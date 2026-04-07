Binlerce km uzaklıktaki ülke Türkiye'nin kapısını çaldı: ANKA ve AKSUNGUR İHA'larını beraber üretelim Tezgahlar şenlendi! Sezon sonu istavritin kilosu 70 TL'ye düştü Amerikalılar fabrikayı kapattı! Alman devi sessiz sedasız Türkiye'ye gelip üretime başladı Son seçim anketinin sonucu gündeme oturacak: CHP ile AK Parti arasındaki fark uçuşa geçti 5 tır yolda: Türkiye'den İran'a insani yardım 10 yıldır bir İHA'yı yapamayan ülkeden enteresan çıkış: Türkiye, Ukrayna'nın o silahını kopyaladı Savaştan kaçan zenginler artık oraya gidiyor! Dubai'den 'Süper zengin' göçü KVKK'dan 'kişisel veri' uyarısı: Paylaşırken ölçülü ve dikkatli olunmalı Yargıtay'dan emsal karar! Sorumsuzluğun faturası ağır oldu: 'Zincirsiz' köpek saldırısına 2,3 milyonluk ceza!
Son seçim anketinin sonucu gündeme oturacak: CHP ile AK Parti arasındaki fark uçuşa geçti
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Son seçim anketinin sonucu kamuoyu ile paylaşıldı. Sonuçlara göre, CHP ile AK Parti arasındaki oy oranı farkı yüzde 5'e yaklaştı.

2
#1
Araştırma, eğitim ve danışmanlık şirketi Areda Survey, Mart 2026 kamuoyu araştırma sonuçlarını yayımladı.Ankete göre Mart 2026 sonuçlarına göre son seçim anketi şöyle:

#2
Diğer: 3,7

#3
Anahtar Parti: 4,6

#4
Zafer Partisi: 3,9

#5
Yeniden Refah Partisi: 2,1

#6
İYİ Parti: 5,6

#7
DEM Parti: 8,7

#8
MHP: 8,1

#9
CHP: 29,2

#10
AK Parti: 34

#11
Areda, Sosyometre'nin Mart sayısında Türkiye genelinden 4 bin 802 kişinin görüşlerine başvurulduğunu bildirdi. Sosyometre'nin Kasım 2025 sayısında oy oranı 32,3 olarak ölçülen Cumhuriyet Halk Partisi, üst üste beşinci ayda gerileme kaydetti. Son olarak Şubat 2026'da oy oranları 29,7'ydi.

Yorumlar

Murat Kara

Özgür özel yırtınıp duruyor. O zaman seçime gitsinler. Herkes rahatlar.

Millet

Şunca yolsuzluk hırsızlık ahlaksızlık olup biter iken, ve dahi Reis ve hükümeti, ateş çemberinin içinde, bu devleti ve milleti selametle menziline götürüp dururken aradaki fark beş puan bile değil, yazık çok yazık vallahi. Bu şertlarda Reisin oyu yüzde 80 olmalıydı.
İran'dan "Gerçek Vaad 4" kasırgası! ABD ve İsrail gemileri denizin ortasında vuruldu!
İran'dan "Gerçek Vaad 4" kasırgası! ABD ve İsrail gemileri denizin ortasında vuruldu!

Orta Doğu'da tansiyon yerini alev topuna bıraktı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 98’inci dalgasında İsrail ve..
CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var, Sinem Dedetaş'ın akıbeti belli oldu
CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var, Sinem Dedetaş'ın akıbeti belli oldu

CHP'li Üsküdar Belediyesi’nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 2..
İmamoğlu Suç Örgütü davasında hararetli anlar! Mahkeme başkanından sanığı terleten soru
İmamoğlu Suç Örgütü davasında hararetli anlar! Mahkeme başkanından sanığı terleten soru

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 16'ncı duruşması devam ediyor. Mahkeme Başkanı, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Baş..
Laikçi kumpas boşa çıktı! Mahkemeden Ramazan Hoca kararı
Laikçi kumpas boşa çıktı! Mahkemeden Ramazan Hoca kararı

Laikçi azgın azınlığın hedef tahtasına oturttuğu ve asılsız iftiralarla kumpas kurduğu Ramazan Hoca, ilk kez çıktığı hakim karşısında beraat..
Ünlü isimlere operasyon! Listede yok yok
Ünlü isimlere operasyon! Listede yok yok

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon yapıldı. Operasyonda Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikol, Deha ..
Trump'tan İran'ın 10 maddelik teklifine cevap
Trump'tan İran'ın 10 maddelik teklifine cevap

İran'ın 10 maddelik teklifine yanıt veren ABD Başkanı Donald Trump, "İran için son tarih salı, İran'ın sunduğu teklif önemli ama yeterince ..
