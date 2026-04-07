Son seçim anketinin sonucu gündeme oturacak: CHP ile AK Parti arasındaki fark uçuşa geçti
Son seçim anketinin sonucu kamuoyu ile paylaşıldı. Sonuçlara göre, CHP ile AK Parti arasındaki oy oranı farkı yüzde 5'e yaklaştı.
Araştırma, eğitim ve danışmanlık şirketi Areda Survey, Mart 2026 kamuoyu araştırma sonuçlarını yayımladı.Ankete göre Mart 2026 sonuçlarına göre son seçim anketi şöyle:
Diğer: 3,7
Anahtar Parti: 4,6
Zafer Partisi: 3,9
Yeniden Refah Partisi: 2,1
İYİ Parti: 5,6
DEM Parti: 8,7
MHP: 8,1
CHP: 29,2
AK Parti: 34
Areda, Sosyometre'nin Mart sayısında Türkiye genelinden 4 bin 802 kişinin görüşlerine başvurulduğunu bildirdi. Sosyometre'nin Kasım 2025 sayısında oy oranı 32,3 olarak ölçülen Cumhuriyet Halk Partisi, üst üste beşinci ayda gerileme kaydetti. Son olarak Şubat 2026'da oy oranları 29,7'ydi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23