ABD'li devden sürpriz Türkiye kararı: 'Anlaştık, geliyoruz' diyerek duyurdular
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden birisi olan General Motors, Türkiye ile ilgili flaş bir hamleye imza attı. Atılan hamleyle ilgili resmi açıklama geldi.

Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden General Motors, Türkiye pazarına resmi distribütör yapısıyla yeniden giriş yaparak sektörde dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Türkiye'de Tur Oto A.Ş., General Motors ile imzaladığı anlaşma kapsamında şirketin Türkiye’deki resmi temsilcisi ve distribütörü oldu.

Anlaşma kapsamında Cadillac, Chevrolet, GMC ve Corvette markaları Türkiye’de resmi olarak satışa sunulacak ve geniş bir ürün gamı ile pazarda yer alacak.

Uzun yıllar sonra Chevrolet markasının Türkiye pazarına yeniden kazandırılması, özellikle geniş kitlelere hitap eden segmentte rekabeti artıracak önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Cadillac, GMC ve Corvette markalarının da resmi olarak Türkiye’ye gelmesiyle birlikte premium ve performans segmentinde yeni bir dönem başlaması bekleniyor.

Tur Oto CEO’su Turan Mutlu, bu iş birliğinin yalnızca ticari bir anlaşma olmadığını, aynı zamanda şirketin köklü geçmişi ile küresel otomotiv gücünün birleşimini temsil ettiğini vurguladı.

Mutlu, "Chevrolet’i yeniden Türkiye’ye kazandırmak ve Cadillac, GMC ile Corvette markalarını resmi olarak Türk müşterileriyle buluşturmak bizim için büyük bir gurur. Bu anlaşma yalnızca yeni bir iş ortaklığı değil; aynı zamanda Tur Oto’nun yarım asrı aşan güven mirasının ve geleceğe yönelik vizyonunun güçlü bir yansımasıdır. General Motors’un global gücünü şirketimizin yerel uzmanlığı ve kurumsal tecrübesiyle birleştirerek Türkiye’nin premium otomotiv pazarında yeni bir dönem başlatıyoruz" dedi.

Satış, satış sonrası hizmetler, yedek parça tedariki ve garanti süreçleri, General Motors’un Avrupa organizasyonu ile entegre bir şekilde yürütülecek.

İlk faz yapılanma kapsamında bayi ağının; İstanbul’da Sofa Mobility (satış ve satış sonrası), Ankara’da ADL Otomotiv (satış ve satış sonrası) ile Onay Otomotiv (satış), İzmir ve Konya’da ise AKF Auto (satış ve satış sonrası) üzerinden oluşturuldu. Bu başlangıç yapısı, markanın Türkiye genelindeki büyüme stratejisi doğrultusunda kademeli olarak genişletilerek daha yaygın ve entegre bir satış ve satış sonrası hizmet ağına dönüştürülecek.

ABD merkezli General Motors, piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük 6. şirketi olarak dikkat çekiyor. GM'in piyasa değeri 68,5 milyar dolar seviyesinde. Şirket bünyesinde ise toplam 162 bin kişi çalışıyor.

Yorumlar

Blondepate

Coca Cola, MC Donalds vs boykot edilirken neden bu araçlar boykot edilmiyor...
