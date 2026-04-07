Emekli albay Eray Güçlüer İran savaşıyla ilgili şok detayı açıkladı: Endişeliyim bu silaha başvuracaklar ABD'li devden sürpriz Türkiye kararı: 'Anlaştık, geliyoruz' diyerek duyurdular Ülkeyi havalara uçuracak keşif: 1,5 milyar dolar değerinde altın bulundu Çok kritik 48 saate girdik! Gram altın fiyatı 500 lira değişecek Boğazına kadar pisliğe batan CHP’de yine taciz skandalı! Başdanışman tutuklandı Binlerce km uzaklıktaki ülke Türkiye'nin kapısını çaldı: ANKA ve AKSUNGUR İHA'larını beraber üretelim Tezgahlar şenlendi! Sezon sonu istavritin kilosu 70 TL'ye düştü Amerikalılar fabrikayı kapattı! Alman devi sessiz sedasız Türkiye'ye gelip üretime başladı Son seçim anketinin sonucu gündeme oturacak: CHP ile AK Parti arasındaki fark uçuşa geçti
Ülkeyi havalara uçuracak keşif: 1,5 milyar dolar değerinde altın bulundu
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ülkeyi havalara uçuracak keşif: 1,5 milyar dolar değerinde altın bulundu

Küresel ekonomik gelişmeler birçok ülkeyi enerji ve değerli maden arama konusunda çalışmalar yapmaya itiyor. Son yapılan maden çalışmalarında altın rezervine ulaşıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre demir cevheri ve boksit üretiminde lider konumda olan Odisha eyaleti, jeologların "sarı metal" varlığını doğrulamasıyla stratejik bir dönüşüm sürecine girdi. Hindistan Savunma Servisi tarafından paylaşılan verilere göre, bölgedeki altın rezerv miktarının 10 ile 20 metrik ton arasında olduğu hesaplandı. Keşfedilen bu miktarın, bölge ekonomisini önemli ölçüde canlandırması bekleniyor.

Hindistan Jeolojik Araştırmalar Kurumu bünyesindeki uzmanlar, basit arama aşamasını tamamlayarak detaylı sondaj ve örnekleme aşamasına geçti. Deogarh bölgesindeki ilk altın madenciliği bloğu açık artırma usulüyle ihaleye çıkarıldı. Yetkililer; Keonjhar, Sundargarh, Nabarangpur, Angul ve Koraput gibi stratejik bölgeleri hedef alan çalışma haritalarını kesinleştirdi.

Mayurbhanj ve Sambalpur gibi ek sahalarda ise arama faaliyetleri hız kesmeden devam etti. Hindistan Maden Bakanlığı, 20 tonluk rezervin büyüklüğüne rağmen ithalat bağımlılığı konusunda temkinli bir duruş sergiledi.

Bu keşfin, Hindistan'ın yıllık yüzlerce tonu bulan toplam altın ithalatını tamamen karşılamayacağı, ancak yerli üretim kapasitesine kritik bir katkı sunacağı belirtildi. Saha geliştirme ve işletme konuları, eyalet yasama meclisi düzeyinde yapılan görüşmelerle yasal zemine oturtuldu.

Odisha eyaleti, halihazırda Hindistan'ın en önemli madencilik merkezi olma özelliğini koruyor. Ülkedeki kromit rezervlerinin yüzde 96'sını, boksit rezervlerinin yüzde 52'sini ve demir cevheri rezervlerinin yüzde 33'ünü tek başına sağlayan eyalet, altın keşfiyle birlikte portföyünü genişletti. Yeni maden yataklarının işletmeye açılmasıyla birlikte eyaletin Hindistan ekonomisindeki ağırlığının daha da artacağı öngörüldü.

Yorumlar

İzmirli

Allah'ım neden bu

İzmirli

Allah'ım neden bu islam düşmanlarına veriyorsun. Müslümana zulüm edeni kahreyle. Kahhar isminle.
İsrail Konsolosluğu önünde silahlı çatışma! Saldırganların kimlikleri belirlendi
Gündem

İsrail Konsolosluğu önünde silahlı çatışma! Saldırganların kimlikleri belirlendi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde polislerle silahlı çatışmaya giren 3 kişinin etkisiz hale getir..
Rüşvetten aldığı taşınmazları sevgilisinin üzerine yaptı! Başkan Erdem herkesi kandırmış
Gündem

Rüşvetten aldığı taşınmazları sevgilisinin üzerine yaptı! Başkan Erdem herkesi kandırmış

Bursa Nilüfer İlçesi Belediye Başkanı Turgay Erdem'in herkesi kandırdığı ortaya çıktı. Erdem'in usulsüz emsal artışı üzerinden elde ettiği b..
Bomba Kılıçdaroğlu iddiası: Mutlak butlan ile CHP'nin başına dönüp yerel seçimlerin iptalini isteyecek!
Gündem

Bomba Kılıçdaroğlu iddiası: Mutlak butlan ile CHP'nin başına dönüp yerel seçimlerin iptalini isteyecek!

Ankara kulislerinde CHP için “mutlak butlan” ihtimali giderek daha yüksek sesle konuşulurken, CHP’de kurultayın iptal edilmesi ihtimaline ka..
Trump'tan İran'ın 10 maddelik teklifine cevap
Dünya

Trump'tan İran'ın 10 maddelik teklifine cevap

İran'ın 10 maddelik teklifine yanıt veren ABD Başkanı Donald Trump, "İran için son tarih salı, İran'ın sunduğu teklif önemli ama yeterince ..
'İçimizdeki Amerikancı İslamcılar'
Aktüel

'İçimizdeki Amerikancı İslamcılar'

İslam Başaran Mirat Haber'de yazdı: İnsan, inandığı değerlerle yaşar; yönünü, kimliğini ve duruşunu bu değerler belirler. İman, yalnızca kal..
Beykoz Belediye Meclisi'nde Cumhur İttifakı zaferi! AK Partili isimler divanı silip süpürdü!
Gündem

Beykoz Belediye Meclisi'nde Cumhur İttifakı zaferi! AK Partili isimler divanı silip süpürdü!

Beykoz Belediye Meclisi nisan ayı ilk oturumu, yerel siyasetin kalbinin attığı hizmet binasında gerçekleştirildi. Belediye Başkan Vekili Özl..
