Ülkeyi havalara uçuracak keşif: 1,5 milyar dolar değerinde altın bulundu

Sözcü'de yer alan habere göre demir cevheri ve boksit üretiminde lider konumda olan Odisha eyaleti, jeologların "sarı metal" varlığını doğrulamasıyla stratejik bir dönüşüm sürecine girdi. Hindistan Savunma Servisi tarafından paylaşılan verilere göre, bölgedeki altın rezerv miktarının 10 ile 20 metrik ton arasında olduğu hesaplandı. Keşfedilen bu miktarın, bölge ekonomisini önemli ölçüde canlandırması bekleniyor.