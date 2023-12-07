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Teknoloji-Bilişim
12
Tesla'nın eski çalışanı her şeyi itiraf etti

2023-12-07 00:45:59
Tesla'nın eski çalışanı her şeyi itiraf etti

Tesla'nın eski çalışanı tarafından Tesla'nın sürücüsüz araç teknolojisi hakkında şok bir açıklama geldi.

#1
Foto - Tesla'nın eski çalışanı her şeyi itiraf etti

Dünyanın en büyük otonom ve elektrikli otomobil firması Tesla'nın eski bir çalışanı Lukasz Krupski tarafından firmanın sürücüsüz araç teknolojisinin halka açık yollarda güvenli olmadığı açıklandı.

#2
Foto - Tesla'nın eski çalışanı her şeyi itiraf etti

BBC'nin haberine göre çalışan bu konuda şirketi uyardığını ancak dikkate alınmadığını iddia etti.

#3
Foto - Tesla'nın eski çalışanı her şeyi itiraf etti

Krupski, Mayıs ayında Alman Handelsblatt gazetesine Tesla'nın frenleme ve otonom sürüş yazılımıyla ilgili müşteri şikayetlerini içeren verileri sızdırdığını belirtti.

#4
Foto - Tesla'nın eski çalışanı her şeyi itiraf etti

Eski çalışan, Tesla'nın kendi verilerinde, otonom veya yardımcı sürüş teknolojisi olan araçların güvenli bir şekilde çalıştırılmasına ilişkin gerekliliklere uyulmadığını gösteren kanıtlar bulduğunu ifade etti.

#5
Foto - Tesla'nın eski çalışanı her şeyi itiraf etti

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Twitter'da yaptığı bir paylaşımda Tesla'nın en iyi yapay zeka teknolojisine sahip olduğunu savundu. Ancak Krupski, Tesla'nın yapay zeka kullanımıyla ilgili endişelerini dile getirerek, özellikle otomatik pilot hizmetinin güçlendirilmesinde kullanılan yapay zekadan endişe duyduğunu belirtti.

#6
Foto - Tesla'nın eski çalışanı her şeyi itiraf etti

Eski çalışan, Tesla'nın verilerine dayanarak, sürücüsüz araçların var olmayan engellere rastgele fren yaptığını ve bu durumun "hayali frenleme" olarak bilindiğini söyledi.

#7
Foto - Tesla'nın eski çalışanı her şeyi itiraf etti

Bu durumun müşteri şikayetleriyle de örtüştüğünü iddia etti.

#8
Foto - Tesla'nın eski çalışanı her şeyi itiraf etti

Tesla'nın sunduğu verilere göre, Autopilot kullanan ABD'li müşterilerin kazaya karışma sıklığı, kullanmayan müşterilere göre daha düşük olduğunu iddia ediyor.

#9
Foto - Tesla'nın eski çalışanı her şeyi itiraf etti

Ancak Krupski, bu verilerin güvenilirliğine dair şüphelerini dile getirerek, bulgularını veri koruma yetkilileriyle paylaşma kararı aldığını belirtti.

#10
Foto - Tesla'nın eski çalışanı her şeyi itiraf etti

Tesla, ABD Adalet Bakanlığı tarafından destekli sürüş özellikleriyle ilgili iddialar nedeniyle soruşturma altında bulunuyor.

#11
Foto - Tesla'nın eski çalışanı her şeyi itiraf etti

Ayrıca Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi gibi kurumlar da Tesla'nın otomatik pilot sistemiyle ilgili soruşturma yürütüyor.

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