Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor

Sağlık Bakanlığı, Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) akreditasyon belgesi alan özel hastanelere denetim muafiyeti sağlanacak. Karara göre, 31/12/2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsünün Yapılanması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğe dayanılarak TÜSKA tarafından belirlenen usul ve esaslar uyarınca platin veya altın kategorisine göre belgelendirilenler 3 yıl, gümüş kategorisine göre belgelendirilenler 2 yıl, bronz kategorisine göre belgelendirilenler ise 1 yıl boyunca olağan denetimlerden muaf tutulacak.