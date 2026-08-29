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Sağlık
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Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor

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Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor

Sağlık Bakanlığı'nın “Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) akreditasyon belgesi alan özel hastaneler kategorilerine göre 1 yıl ile 3 yıl arasında denetimden muaf olacak. Şikâyet, ihbar veya gerekli görülen diğer durumlarda ise olağan dışı denetimler geçerliliğini koruyacak.

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Foto - Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor

Sağlık Bakanlığı, Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) akreditasyon belgesi alan özel hastanelere denetim muafiyeti sağlanacak. Karara göre, 31/12/2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsünün Yapılanması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğe dayanılarak TÜSKA tarafından belirlenen usul ve esaslar uyarınca platin veya altın kategorisine göre belgelendirilenler 3 yıl, gümüş kategorisine göre belgelendirilenler 2 yıl, bronz kategorisine göre belgelendirilenler ise 1 yıl boyunca olağan denetimlerden muaf tutulacak.

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Foto - Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor

Şikâyet, ihbar veya gerekli görülen diğer durumlarda olağan dışı denetimler geçerliliğini koruyacak. Özel hastanelerde, bir adet seyyar röntgen cihazı bulunması veya en az 500 mA gücünde röntgen cihazı bulunması zorunlu olacak. Röntgen cihazının, yerinde hizmet alımı yoluyla özel hastanede bulundurulması halinde bu zorunluluk yerine getirilmiş sayılacak.

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Foto - Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor

Özel hastanelerde hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarının gerektirdiği tıbbi biyokimya veya tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarı bulunması zorunluluğu devam ediyor. Belirli bir alanda sağlık hizmeti sunan özel hastaneler, bu zorunluluğu yerinde hizmet alımı yoluyla da yerine getirebilecek. Böylece laboratuvar hizmetinin mevzata uygun faaliyet gösteren özel tıbbi laboratuvarlardan alınabilmesinin önü açıldı.

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Foto - Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor

Özel hastanenin açmak istediği tıbbi biyokimya veya tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarı için uzman tabip kadrosunun bulunmaması durumunda, talep etmesi halinde bu uzmanlık dalında Bakanlıkça kadro verilecek.

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Foto - Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor

Sözleşme imzalanan hastanede muayenehaneden gelen hastaya öngörülen müdahalenin yapılamadığı durumlarda tabibin istediği başka bir hastanede bu işlemin yapılması için ilgili il sağlık müdürlüğü tarafından vaka bazlı özel izin verilebilecek. Bu fıkra kapsamındaki iznin istenmesi, izin talebinin değerlendirme kriterleri ve değerlendirme süreci ile iznin acil hallerde, mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenecek.

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Foto - Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor

Yönetmeliğe eklenen geçici bir maddeyle, 30 Ocak 2025 tarihinden önce ruhsatlandırılan özel hastanelerin Yönetmelikte yer alan fiziki şartlardan muaf oldukları belirtildi. Bu muafiyet, 30 Ocak 2025 tarihi itibarıyla özel hastanelerce yapılan değişiklikler ve geçiş hükümleri kapsamında yer alan özel hastaneler için uygulanmayacak.

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