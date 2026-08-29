Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
Sağlık Bakanlığı'nın “Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) akreditasyon belgesi alan özel hastaneler kategorilerine göre 1 yıl ile 3 yıl arasında denetimden muaf olacak. Şikâyet, ihbar veya gerekli görülen diğer durumlarda ise olağan dışı denetimler geçerliliğini koruyacak.