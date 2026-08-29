Amerikalılar Türk devini gözüne kestirmişti: Bakanlıktan açıklama geldi

Ticaret Bakanlığımız tarafından 2012 yılından itibaren hizmetler ihracatına sağlanan destekler, hizmet sektörlerimizin küresel başarısında önemli rol oynamaktadır. Destek programlarının başladığı 2012 yılından bu yana bilişim hizmetleri alanındaki ihracatımızda 10 kattan fazla artış sağlanmış olup bilişim sektörümüzün en önemli bileşenlerinden biri olan yazılım, mobil uygulama ve dijital oyun sektöründeki ihracatçılarımız da son dönemde büyük başarılara imza atmıştır.