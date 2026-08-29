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Amerikalılar Türk devini gözüne kestirmişti: Bakanlıktan açıklama geldi

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Amerikalılar Türk devini gözüne kestirmişti: Bakanlıktan açıklama geldi

ABD merkezli Point72 Private Investments, Türkiye'nin önemli teknoloji şirketi HubX'e yatırım yaptı. Yatırım sonrası bakanlıktan kritik bir açıklama geldi.

#1
Foto - Amerikalılar Türk devini gözüne kestirmişti: Bakanlıktan açıklama geldi

TİCARET Bakanlığı tarafından E-Turqulity Programı kapsamında desteklenen 'Hubx' markası, mobil uygulama alanında Türkiye'nin ilk 'Unicorn'u oldu.

#2
Foto - Amerikalılar Türk devini gözüne kestirmişti: Bakanlıktan açıklama geldi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak inovasyonun teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel markaların oluşturulması amacıyla E-Turquality Programını etkili şekilde yürütüyoruz.

#3
Foto - Amerikalılar Türk devini gözüne kestirmişti: Bakanlıktan açıklama geldi

E-Turquality Programı kapsamında yer alan Hubx Yazılım Hizmetleri A.Ş.’ye ait Hubx markası yurt dışı yatırım çekerek 1 milyar dolar değerlemeyi aşmış ve 'Unicorn' statüsüne ulaşmıştır. 10962 sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Hizmet Sektörlerinin Desteklenmesi Hakkında Karar kapsamında Bakanlığımızca yürütülen E-Turquality Programı bünyesinde desteklenen HUBX markası, aldığı 75 milyon dolar tutarındaki yatırımla 1 milyar 275 milyon dolar değerlemeye ulaşarak, Türkiye’nin mobil uygulama alanındaki ilk 'Unicorn' şirketi oldu" denildi.

#4
Foto - Amerikalılar Türk devini gözüne kestirmişti: Bakanlıktan açıklama geldi

Türkiye'nin bilişim sektöründeki hizmet ihracatının 2012 yılında 432 milyon dolar seviyesindeyken 2025 yılında 5,5 milyar dolara yükseldiği belirtilerek, "Katma değeri yüksek sektörler arasında yer alan bilişim sektörü, gerek diğer tüm sektörleri dönüştürücü etkisi, gerekse hizmet ihracatımız açısından taşıdığı büyük potansiyel nedeniyle önemle ele alınmaktadır.

#5
Foto - Amerikalılar Türk devini gözüne kestirmişti: Bakanlıktan açıklama geldi

Ticaret Bakanlığımız tarafından 2012 yılından itibaren hizmetler ihracatına sağlanan destekler, hizmet sektörlerimizin küresel başarısında önemli rol oynamaktadır. Destek programlarının başladığı 2012 yılından bu yana bilişim hizmetleri alanındaki ihracatımızda 10 kattan fazla artış sağlanmış olup bilişim sektörümüzün en önemli bileşenlerinden biri olan yazılım, mobil uygulama ve dijital oyun sektöründeki ihracatçılarımız da son dönemde büyük başarılara imza atmıştır.

#6
Foto - Amerikalılar Türk devini gözüne kestirmişti: Bakanlıktan açıklama geldi

Ticaret Bakanlığımızca E-Turquality Programı kapsamında desteklenen bir Türk teknoloji şirketinin 'Unicorn' statüsüne ulaşması; bilişim ve yazılım sektörümüzün küresel rekabet gücü, yüksek katma değerli hizmet ihracatı ve Türkiye’den dünya çapında teknoloji markaları çıkarılması hedefleri bakımından önemli bir başarı olarak değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verildi. (DHA)

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