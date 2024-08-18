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Otomotiv
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Tesla'dan ucuz Model 3

2024-08-18 01:40:35
Tesla'dan ucuz Model 3

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, daha ucuz bir iç mekana sahip, kırpılmış Model 3 versiyonunu satışa sundu.

#1
Foto - Tesla'dan ucuz Model 3

Tesla, daha ucuz bir iç mekana sahip, kırpılmış Model 3 versiyonunu satışa sundu. Şu anda yalnızca Meksika'da mevcut olan model, başarılı olursa diğer pazarlara da gelebilir.

#2
Foto - Tesla'dan ucuz Model 3

Ucuz modelde, siyah veya beyaz iç mekan seçeneğini kaldıran Tesla, sadece siyah iç mekan ve deri koltuk yerine kumaş koltuk sunuyor.

#3
Foto - Tesla'dan ucuz Model 3

Ayrıca yeni Model 3 ile birlikte gelen arka koltuk ekranı da sunulmuyor. Ek olarak ısıtmalı direksiyon ve koltuk özelliği de çıkarılmış.

#4
Foto - Tesla'dan ucuz Model 3

Yeni model ile gelen, tüm kokpiti çevreleyen RGB ortam aydınlatması da artık sadece beyaz ışıkla sınırlı hale getirilmiş.

#5
Foto - Tesla'dan ucuz Model 3

Diğer bir maliyetten kısılan özellik, akustik camlar. Ucuz modelde, sadece ön camda akustik özelliği sunuluyor. Diğer özellikler ise standart menzile sahip Tesla Model 3 RWD (arkadan çekişli) ile aynı.

#6
Foto - Tesla'dan ucuz Model 3

Meksika'ya özel Tesla Model 3, 40.100 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Vergiler düşüldüğünde 35.000 dolar fiyata sahip model, ABD'de satılan Model 3 RWD'den 4.000 dolar ucuza geliyor.

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