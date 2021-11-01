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Medya
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Teşkilat'ta geceye damga vuran sahne!

2021-11-01 09:56:29
Teşkilat'ta geceye damga vuran sahne!

TRT ekranlarında yayınlanan ve Pazar akşamlarının reyting şampiyonu dizisi Teşkilat'a dün gece bu sahne damgasını vurdu.

#1
Foto - TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Teşkilat her bölümüyle adından söz ettirirken günlerce konuşulmaya devam ediyor.

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Teşkilat her bölümüyle adından söz ettirirken günlerce konuşulmaya devam ediyor.

#2
Foto - Teşkilat dizisi son bölümüyle yine geceye damga vururken yaşanan gelişmeler ise herkesi şaşırtmaya devam ediyor.

Teşkilat dizisi son bölümüyle yine geceye damga vururken yaşanan gelişmeler ise herkesi şaşırtmaya devam ediyor.

#3
Foto - Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu ve Mesut Akusta gibi başarılı isimlerin rol aldığı Teşkilat dizisi yine günlerce adından bahsettirmeye devam edecek.

Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu ve Mesut Akusta gibi başarılı isimlerin rol aldığı Teşkilat dizisi yine günlerce adından bahsettirmeye devam edecek.

#4
Foto - Teşkilat yeni sezonda Gürkan Uygun, Hakan Boyav ve Turgut Tunçalp gibi usta isimler kadroya dahil oldu ve resmen bütün dengeler değişmiş durumda.

Teşkilat yeni sezonda Gürkan Uygun, Hakan Boyav ve Turgut Tunçalp gibi usta isimler kadroya dahil oldu ve resmen bütün dengeler değişmiş durumda.

#5
Foto - Ekip Suriye’deki başarılı operasyonun ardından gemi saldırısının arkasındaki tüm işbirlikçileri etkisiz hale getirmek için harekete geçer.

Ekip Suriye’deki başarılı operasyonun ardından gemi saldırısının arkasındaki tüm işbirlikçileri etkisiz hale getirmek için harekete geçer.

#6
Foto - Saldırının asıl planlayıcısı Ariel’e ulaşmak diğerlerine göre çok daha zordur çünkü Ariel İsrail’e kaçıp ortadan kaybolmuştur.

Saldırının asıl planlayıcısı Ariel’e ulaşmak diğerlerine göre çok daha zordur çünkü Ariel İsrail’e kaçıp ortadan kaybolmuştur.

#7
Foto - Ariel’in peşini bırakmayan ekip, hedefe ulaşmanın tek yolunun İsrail’de hapishanede bulunan Ariel’in eski şoförünü ele geçirmek olduğunu öğrenir.

Ariel’in peşini bırakmayan ekip, hedefe ulaşmanın tek yolunun İsrail’de hapishanede bulunan Ariel’in eski şoförünü ele geçirmek olduğunu öğrenir.

#8
Foto - Hapishaneye sızan Hakkı ve Hulki’yi zorlu bir mücadele beklemektedir. Serdar ve Zehra ise İsrail’de peşlerine takılan yerel istihbaratı atlatmak için yaratıcılıklarını kullanmak zorundadır.

Hapishaneye sızan Hakkı ve Hulki’yi zorlu bir mücadele beklemektedir. Serdar ve Zehra ise İsrail’de peşlerine takılan yerel istihbaratı atlatmak için yaratıcılıklarını kullanmak zorundadır.

#9
Foto - Ekip İsrail’deyken, Pınar, Halit Başkan’ın talimatıyla Yıldırım’a ulaşmak için yeni bir oyun kurar. Bu oyun Pınar’ın geçmişine açılan kapının anahtarı olacaktır. Teşkilat dizisi geçtiğimiz bölümlerde Zehra ekipten ayrılma kararı almış hatta veda bile etmişti.

Ekip İsrail’deyken, Pınar, Halit Başkan’ın talimatıyla Yıldırım’a ulaşmak için yeni bir oyun kurar. Bu oyun Pınar’ın geçmişine açılan kapının anahtarı olacaktır. Teşkilat dizisi geçtiğimiz bölümlerde Zehra ekipten ayrılma kararı almış hatta veda bile etmişti.

#10
Foto - Zehra’nın aldığı bu karar ekipte şok etkisi oluştururken herkes büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Ancak Zehra Teşkilat ekibine yeniden katıldı. Diziye uzun bir aranın ardından yeniden dahil olan Mete Başkan açıkladı. Zehra’nın yeniden kadroya katıldığı sahne Teşkilat dizisine damga vururken ekipte büyük mutluluğa neden oldu.

Zehra’nın aldığı bu karar ekipte şok etkisi oluştururken herkes büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Ancak Zehra Teşkilat ekibine yeniden katıldı. Diziye uzun bir aranın ardından yeniden dahil olan Mete Başkan açıkladı. Zehra’nın yeniden kadroya katıldığı sahne Teşkilat dizisine damga vururken ekipte büyük mutluluğa neden oldu.

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