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Medya
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Teşkilat'ta ayrılık iddiası! Diziye veda ediyor

2022-01-31 17:25:27
Teşkilat'ta ayrılık iddiası! Diziye veda ediyor

Pazar günleri ekranlara gelen Teşkilat dizisinde ortaya atılan bir iddia gündem oldu.

#1
Foto - TRT 1'in en çok ilgi gören projeleri arasında yer alan Teşkilat 32. Bölüm ile yine geceye damga vuran sahnelerle karşımıza çıkarken yapımcılar çok kritik bir karara imza attı. İşte ayrılık ve ilginç sahne detayları…

TRT 1'in en çok ilgi gören projeleri arasında yer alan Teşkilat 32. Bölüm ile yine geceye damga vuran sahnelerle karşımıza çıkarken yapımcılar çok kritik bir karara imza attı. İşte ayrılık ve ilginç sahne detayları…

#2
Foto - Yeni sezona da damgasını vuran sahnelerle seyircinin karşısına çıkan Teşkilat dizisi yine adından söz ettirmeye devam ederken yapımcılar tarafından erken alınan kararlar hemen hemen herkesi şaşırtmaya başladı.

Yeni sezona da damgasını vuran sahnelerle seyircinin karşısına çıkan Teşkilat dizisi yine adından söz ettirmeye devam ederken yapımcılar tarafından erken alınan kararlar hemen hemen herkesi şaşırtmaya başladı.

#3
Foto - Teşkilat dizisi yapımcıları ve senaristleri hemen devreye girerek hikayenin gidişatını değiştirecek adımlar atmaya ve radikal kararlar almaya başladı.

Teşkilat dizisi yapımcıları ve senaristleri hemen devreye girerek hikayenin gidişatını değiştirecek adımlar atmaya ve radikal kararlar almaya başladı.

#4
Foto - Teşkilat dizisinde geçtiğimiz hafta Serdar Zehra ile ilgisi i açık itiraf etmiş ve Zehra’dan gelen açıklamayla büyük yıkım yaşamıştı.

Teşkilat dizisinde geçtiğimiz hafta Serdar Zehra ile ilgisi i açık itiraf etmiş ve Zehra’dan gelen açıklamayla büyük yıkım yaşamıştı.

#5
Foto - Yıldırım’ın kızı Roza’nın ölmesinin ardından dizideki aksiyon daha da artacak ve eski reytinglerin yakalanması beklenecek.

Yıldırım’ın kızı Roza’nın ölmesinin ardından dizideki aksiyon daha da artacak ve eski reytinglerin yakalanması beklenecek.

#6
Foto - Ancak bir ayrılık iddiası daha dizi hayranlarını şaşkına çevirecek.

Ancak bir ayrılık iddiası daha dizi hayranlarını şaşkına çevirecek.

#7
Foto - Teşkilat dizisinin yeni bölümünde sırtından bıçaklanan Tövbekar karakterinin de diziden ayrılacağı iddiası gündem oldu. Kulislere düşen iddialara göre Hakan Boyav’ın oynadığı Tövbekar karakteri birkaç bölüm sonra diziye veda edecek. Ve dizi bu sahnelerle bütün dikkatleri üzerine çekecek.

Teşkilat dizisinin yeni bölümünde sırtından bıçaklanan Tövbekar karakterinin de diziden ayrılacağı iddiası gündem oldu. Kulislere düşen iddialara göre Hakan Boyav’ın oynadığı Tövbekar karakteri birkaç bölüm sonra diziye veda edecek. Ve dizi bu sahnelerle bütün dikkatleri üzerine çekecek.

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