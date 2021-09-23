Teşkilat oyuncusu ‘zıvanadan çıktılar’ diyerek isyan etti! ‘O cenahtan ayrıldım’

"Çocuklarımızı gençlerimizi izlemeye davet ediyorum’’ diyen Bingöl, ‘’Bu şiir nasıl yazılmış, bu devlet nasıl kurulmuş görsünler. Tarihi bir kişiliği oynamak onur vericiydi, inşallah izleyenler memnun kalır’’ dedi. Yavuz Bingöl, film çekilirken aldığı eleştirilerin hatırlatılmasıyla sosyal medyayı bıraktığını açıkladı. "Onlar anlamsız şeyler" diyen oyuncu ve şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Ben alıştım eleştirilere ama hazırlıklı değilim. Çünkü ilgilenmiyorum artık sosyal medyayla. Çok ciddiye almıyorum asla, insanların hiç birbirine saygısı yok, o cenahtan ayrıldım. Kullanmıyorum Twitter'ı, tamamen bıraktım." Mehmet Akif Ersoy rolü için "Arapça kelimeler çalışıyorum” sözlerinin yanlış anlaşıldığını dile getiren Bingöl, "Ne cahilliğim kaldı, ne başka bir şeyim. Ayıp ettiler. Sanki Mehmet Akif vaazlarını Arapça söylüyormuş, Osmanlı Türkçe konuşmuyormuş da Arapça konuşuyormuş. Bu kadar cahilmişim gibi bir ton şey yazıp çizdiler" şeklinde konuşmuştu. Sanatçı, "Daha gösterimi çıkmamış bir filmi bu kadar eleştirmek doğru değildir. Mehmet Akif’in ölüm yıldönümünde sosyal medyada yazılan çizilenler artık zıvanadan çıkmış. Mehmet Akif’in ruhunu incittiler. Günümüzde yaşayan yakınlarını, bizleri üzdüler" şeklinde konuştu" ifadelerini kullanmıştı.