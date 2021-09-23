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Medya
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Teşkilat oyuncusu ‘zıvanadan çıktılar’ diyerek isyan etti! ‘O cenahtan ayrıldım’

2021-09-23 10:45:58
Teşkilat oyuncusu ‘zıvanadan çıktılar’ diyerek isyan etti! ‘O cenahtan ayrıldım’

TRT’de Teşkilat dizisinde oynayan Yavuz Bingöl, ‘Akif’ filmi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Foto - İstiklal Marşı'nın yazılış hikayesini beyazperdeye taşıyan 'Akif' filminin galası önceki akşam Özdilek Park İstanbul AVM'de gerçekleşti. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazarken yaşadıklarını konu alan 'Akif'in galasına; Ersoy'un torunu Selma Argon, filmin başrol oyuncuları, sinemaseverler ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz katıldı.

İstiklal Marşı'nın yazılış hikayesini beyazperdeye taşıyan 'Akif' filminin galası önceki akşam Özdilek Park İstanbul AVM'de gerçekleşti. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazarken yaşadıklarını konu alan 'Akif'in galasına; Ersoy'un torunu Selma Argon, filmin başrol oyuncuları, sinemaseverler ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz katıldı.

#2
Foto - 24 Eylül'de vizyona girecek olan film öncesi oyuncu kadrosu ve yönetmen Sadullah Şentürk, bir araya gelerek, basın mensuplarının yönelttiği soruları yanıtladı.

24 Eylül'de vizyona girecek olan film öncesi oyuncu kadrosu ve yönetmen Sadullah Şentürk, bir araya gelerek, basın mensuplarının yönelttiği soruları yanıtladı.

#3
Foto - Şu anda Teşkilat dizisinde oynayan Yavuz Bingöl, Mehmet Akif Ersoy'un yol hikayesini ve İstiklal Marşı'nı yazma sürecini anlattıklarını ve bu süreçte milli şairin torunu Selma Argon'un kendilerine büyük destek olduğunu kaydetti. 56 yaşındaki sanatçı, milli marşın kabulünün 100'üncü yılında bu filmde milli şair Mehmet Akif Ersoy'u oynadığı için büyük şeref duyduğunu söyledi.

Şu anda Teşkilat dizisinde oynayan Yavuz Bingöl, Mehmet Akif Ersoy'un yol hikayesini ve İstiklal Marşı'nı yazma sürecini anlattıklarını ve bu süreçte milli şairin torunu Selma Argon'un kendilerine büyük destek olduğunu kaydetti. 56 yaşındaki sanatçı, milli marşın kabulünün 100'üncü yılında bu filmde milli şair Mehmet Akif Ersoy'u oynadığı için büyük şeref duyduğunu söyledi.

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Foto - Filmde 1. Mecliste çekimlerin olduğu ve Fikret Kuşkan'ın Mustafa Kemal Atatürk rolünde oynadığı belirtildi.

Filmde 1. Mecliste çekimlerin olduğu ve Fikret Kuşkan'ın Mustafa Kemal Atatürk rolünde oynadığı belirtildi.

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"Çocuklarımızı gençlerimizi izlemeye davet ediyorum’’ diyen Bingöl, ‘’Bu şiir nasıl yazılmış, bu devlet nasıl kurulmuş görsünler. Tarihi bir kişiliği oynamak onur vericiydi, inşallah izleyenler memnun kalır’’ dedi. Yavuz Bingöl, film çekilirken aldığı eleştirilerin hatırlatılmasıyla sosyal medyayı bıraktığını açıkladı. "Onlar anlamsız şeyler" diyen oyuncu ve şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Ben alıştım eleştirilere ama hazırlıklı değilim. Çünkü ilgilenmiyorum artık sosyal medyayla. Çok ciddiye almıyorum asla, insanların hiç birbirine saygısı yok, o cenahtan ayrıldım. Kullanmıyorum Twitter'ı, tamamen bıraktım." Mehmet Akif Ersoy rolü için "Arapça kelimeler çalışıyorum” sözlerinin yanlış anlaşıldığını dile getiren Bingöl, "Ne cahilliğim kaldı, ne başka bir şeyim. Ayıp ettiler. Sanki Mehmet Akif vaazlarını Arapça söylüyormuş, Osmanlı Türkçe konuşmuyormuş da Arapça konuşuyormuş. Bu kadar cahilmişim gibi bir ton şey yazıp çizdiler" şeklinde konuşmuştu. Sanatçı, "Daha gösterimi çıkmamış bir filmi bu kadar eleştirmek doğru değildir. Mehmet Akif’in ölüm yıldönümünde sosyal medyada yazılan çizilenler artık zıvanadan çıkmış. Mehmet Akif’in ruhunu incittiler. Günümüzde yaşayan yakınlarını, bizleri üzdüler" şeklinde konuştu" ifadelerini kullanmıştı.

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