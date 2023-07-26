2023-07-26 14:03:00 Tesisatçılar sır gibi saklıyordu! İşte tıkanan lavaboyu şipşak açan yöntem
Tesisatta yaşanan problemler vatandaşlarında büyük problemleri arasında yer alıyor. Lavabo ve mutfak giderlerine biriken atıklar tıkanmalara neden olurken açmak için uygulanabilecek yöntemlerde araştırılmaya devam ediyor. Yalnızca 2 malzeme ile tıkanan lavabolar anında açılıyor. İşte tesisatçıların sır gibi sakladığı o yöntem… Hemen hemen bütün evlerde yaşanabilecek problemler arasında yer alan lavabo tıkanıklığı için araştırmalar devam ediyor. Tesisatçı çağırmadan kendi yöntemleri ile tıkanan lavaboları açmak İsteyenler ise kolay ve pratik yöntemlere başvuruyor. Lavabo giderlerini kolayca açmak için 2 malzeme olması yeterli. İşte tesisatçıların sır gibi sakladığı o yöntem…