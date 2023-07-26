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Tesisatçılar sır gibi saklıyordu! İşte tıkanan lavaboyu şipşak açan yöntem

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Tesisatçılar sır gibi saklıyordu! İşte tıkanan lavaboyu şipşak açan yöntem

2023-07-26 14:03:00
Tesisatçılar sır gibi saklıyordu! İşte tıkanan lavaboyu şipşak açan yöntem

Tesisatta yaşanan problemler vatandaşlarında büyük problemleri arasında yer alıyor. Lavabo ve mutfak giderlerine biriken atıklar tıkanmalara neden olurken açmak için uygulanabilecek yöntemlerde araştırılmaya devam ediyor. Yalnızca 2 malzeme ile tıkanan lavabolar anında açılıyor. İşte tesisatçıların sır gibi sakladığı o yöntem… Hemen hemen bütün evlerde yaşanabilecek problemler arasında yer alan lavabo tıkanıklığı için araştırmalar devam ediyor. Tesisatçı çağırmadan kendi yöntemleri ile tıkanan lavaboları açmak İsteyenler ise kolay ve pratik yöntemlere başvuruyor. Lavabo giderlerini kolayca açmak için 2 malzeme olması yeterli. İşte tesisatçıların sır gibi sakladığı o yöntem…

#1
Foto - Tesisatçılar sır gibi saklıyordu! İşte tıkanan lavaboyu şipşak açan yöntem

Birçok kişinin evinde bulunan kabartma tozu temizlik alanlarında da çok sık kullanılan bir ürün olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra beyaz sirke de temizlik için kullanılan ürünler arasında yer alırken ikilinin birleşimi ile tıkalı lavabo sorunu denen bir şey kalmıyor. Çeşitli temizlik görevleri ile bilinen beyaz sirke gider tıkanıklığı açmada da oldukça büyük bir görev üstleniyor. Bir bardak içerisinde kabartma tozu doldurduktan sonra gidere dökmeniz gerekiyor. 2-3 dakika kadar bekledikten sonra üzerine beyaz sirke döktüğünüzde oluşan köpük de giderin açılmasını sağlayacak. Karışımı 1 saat kadar beklettikten sonra üzerine kaynar su dökerek tüm giderin açılmasını sağlayabilirsiniz. Tıkanan giderin açılmaması durumunda işlemi tekrarladığınızda tıkalı giderin açıldığını göreceksiniz. Hem çevre dostu hem de pratik bir yöntem ile tıkalı gider problemi de ortadan kalkıyor. 

#2
Foto - Tesisatçılar sır gibi saklıyordu! İşte tıkanan lavaboyu şipşak açan yöntem

Tıkanan giderleri açmak büyük bir problem olarak görülürken uzmanlardan açıklamalarda peş peşe geliyor. Tıkanmış lavabo giderlerini açmak için uygulayabileceğiniz farklı yöntemler şu şekildedir: POMPA KULLANMAK Tıkalı olan lavaboları açmak için lavabo pompası veya tıkanıklık açıcı kimyasallar gibi ürünlerden yararlanabilirsiniz. Lavabo pompasına tıkanıklığın üzerine yerleştirdikten sonra hızlı ve güçlü bir şekilde aşağı yukarı itme hareketleri yaparak basınç oluşturunuz. Bu yöntem tıkanıklığın giderilmesine yardımcı olurken kimyasal kullanmak da başka bir çözüm olarak görülüyor. Kimyasal kullanmayı tercih eden kişilerin talimatları gerekli şekilde uygulaması gerekiyor.  

#3
Foto - Tesisatçılar sır gibi saklıyordu! İşte tıkanan lavaboyu şipşak açan yöntem

TEL KANCADAN YARDIM ALMAK Tel Kanca kullanarak da tıkanan lavaboların açılmasını sağlayabilirsiniz. Lavabo pompası ya da kimyasal bir ürünün işe yaramaması durumunda tıkanıklığı açmak için bir teli kanca şeklinde bükerek tıkanıklığın olduğu deliğe itmeniz gerekiyor. Tıkanıklığa neden olan cisimleri çıkartmak için kancayı boru içerisinde hareket ettirerek oluşan problemi çözebilirsiniz. Bu yöntemi uygularken hem boruya hem de lavaboya zarar vermemeye dikkat ediniz.

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