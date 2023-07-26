Tesisatçılar sır gibi saklıyordu! İşte tıkanan lavaboyu şipşak açan yöntem

Birçok kişinin evinde bulunan kabartma tozu temizlik alanlarında da çok sık kullanılan bir ürün olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra beyaz sirke de temizlik için kullanılan ürünler arasında yer alırken ikilinin birleşimi ile tıkalı lavabo sorunu denen bir şey kalmıyor. Çeşitli temizlik görevleri ile bilinen beyaz sirke gider tıkanıklığı açmada da oldukça büyük bir görev üstleniyor. Bir bardak içerisinde kabartma tozu doldurduktan sonra gidere dökmeniz gerekiyor. 2-3 dakika kadar bekledikten sonra üzerine beyaz sirke döktüğünüzde oluşan köpük de giderin açılmasını sağlayacak. Karışımı 1 saat kadar beklettikten sonra üzerine kaynar su dökerek tüm giderin açılmasını sağlayabilirsiniz. Tıkanan giderin açılmaması durumunda işlemi tekrarladığınızda tıkalı giderin açıldığını göreceksiniz. Hem çevre dostu hem de pratik bir yöntem ile tıkalı gider problemi de ortadan kalkıyor.