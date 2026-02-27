Teşekkürler Erdoğan! 28 Şubat süreci mağduru başörtülü öğretmenler, öğrencilerine kavuştu

Bu şekilde ayrıldığını ve 14 yıl geçtiğini dile getiren Coşkun, "Yine burada İnegöl'de oturuyorduk o zamanlarda. İmam hatipte ücretli öğretmenlik yapıyordum. O dönemde böyle bir şey olabileceğini, tekrar göreve dönebileceğimiz gibi bir şey oluştu sendika vasıtasıyla. Evet, gerçekten bir yarım dönem sonra da mucize gibi bir şey oldu ve gerçekten döndük." ifadelerini kullandı. Coşkun, 2013'ten beri yeniden sınıflarında olduklarını belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı: "Bize bu imkanı devletimiz sağladı. Yine onların sayesinde buradayız, bunun farkındayım. Bize sağladığı nimetler için çok teşekkür ediyorum onlara. İnşallah hiçbir insan, yani karşı görüşte olan bir insanın bile bunu yaşamasını ben istemem. İnsanların hak ve özgürlüklerinin en üst düzeyde tutulduğu şu çağda kimse bunu yaşasın istemem. Ben de başkasına yapmak istemem. Bu hayatta herkes gerçekten inandığı gibi, istediği gibi yaşayabilsin ve gerçekten şu anda harika bir ders yapıyoruz. Biz kimsenin beynini yıkamıyoruz. Kimseye bir şey empoze etmiyoruz. Fikir empoze etmiyoruz. Nelerle suçladılar o dönemde bizleri. Bu suçların hiçbirini işlemiyoruz. Kimseye bir tehdidimiz yoktur. Kalemimizle, defterimizle, ilmimizle buralardayız inşallah."