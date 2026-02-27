Baykar'ın ortağı Türkiye'nin en kritik projesine rakip oldu

Fiziksel mimarinin ötesinde bu girişim, temel araştırma alanlarına öncelik vererek gelecekteki operasyonel zorlukları karşılamak üzere tasarlanmış kapsamlı bir askeri yetenekler paketine odaklanmaktadır. Pilot performansını optimize etmek için proje, durumsal farkındalığı artırırken zihinsel iş yükünü azaltan bilişsel kokpitler ve yapay zeka destekli arayüzler geliştirecektir. Ayrıca geliştirilecek sistem, mürettebatlı ve mürettebatsız sistemlerin birlikte çalışmasını olgunlaştırarak, mürettebatlı platformların otonom sistemlerle sorunsuz entegrasyonunu sağlayacak ve aynı zamanda yüksek rekabetin olduğu ve elektronik parazitlerin yoğun olduğu ortamlarda faaliyet göstermek için güvenli ve dayanıklı siber iletişimi sürdürecektir. ENGRT II, ​​toplam 160 milyon euroluk bütçesi ve azami 100 milyon euroluk AB katkısıyla Avrupa Savunma Fonu (EDF) 2024 kapsamında seçilmiş olup, en yüksek EDF fonu katkısını alan projelerden biridir.