Baykar'ın ortağı Türkiye'nin en kritik projesine rakip oldu
Türkiye'nin insansız helikopteri ALPİN'e rakip geldi. Baykar'ın ortağı tarafından yapılan yeni nesil insansız helikopter sistemi Proteus kamuoyu ile paylaşıldı.
Defenceturk'te yer alan habere göre, 12 AB ülkesinin iş birliğinde yürütülen Yeni Nesil Helikopter projesinde (ENGRT) ikinci aşamaya geçildi. Avrupa, Yeni Nesil Döner Kanatlı Hava Aracı Teknolojileri (European Next Generation Rotorcraft Technologies/ENGRT) projesinin ilk aşamasını tamamladı. Bu bağlamda Airbus Helicopters ve Leonardo Helicopters’in ENGRT II’yi resmen başlattığı açıklandı.
Avrupa Birliği’nin ortak finansmanıyla yürütülen bu 3 yıllık proje, belirleyici bir geçişi temsil ediyor. Airbus Helikopterleri CEO’su Bruno Even, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Projenin ilk aşamasından sonra, bir Araştırma ve Teknoloji projesinden bir Araştırma ve Geliştirme projesine geçiş yapıyoruz. Ülkelerimizin hem şimdi hem de gelecekte en gelişmiş teknolojileri kullanabilmesini her zamankinden daha fazla sağlamalıyız.” ifadelerine yer verdi.
ENGRT II’nin ölçeği, aldığı desteğe de yansımakta. Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Letonya, Hollanda, Polonya ve İspanya dahil olmak üzere 12 AB üye ülkesi tarafından desteklenen proje, Avrupa’yı harp ortamında korumak için gereken kritik teknolojileri olgunlaştırmayı amaçlıyor.
Airbus Helicopters, Leonardo’nun eş liderliğinde, 53 üyeli bir endüstriyel ve kurumsal ortaklar konsorsiyumuna liderlik ediyor ve koordinasyonunu sağlamakta. Bu ağ, büyük savunma yüklenicilerinden uzmanlaşmış Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ’ler) kadar uzanarak, projenin Avrupa’nın teknolojik ve endüstriyel tabanının tüm yelpazesinden yararlanmasını da içermekte.
Projenin özünde, Avrupa dikey kalkış teknolojisinin geleceğini tanımlamak üzere tasarlanmış mimari konseptlerin titiz bir şekilde incelenmesi yer almaktadır. ENGRT II projesi, iki temel konfigürasyonu inceleyerek hız, menzil ve yük kapasitesi arasındaki kritik fiziksel dengeleri optimize etmeye adanmıştır.
Bunlar arasında, Airbus Helicopters Racer prototipinden türetilen bileşik rotorlu hava aracı ve Leonardo tarafından geliştirilen tiltrotor konfigürasyon bulunmaktadır. Bu farklı mimarileri analiz ederek, proje gelecekteki operasyonel zorluklar için gereken ideal performans dengesini bulmayı ve Avrupa endüstrisinin dikey uçuş teknolojisinde en ön saflarda yer almasını sağlamayı amaçlamaktadır.
Fiziksel mimarinin ötesinde bu girişim, temel araştırma alanlarına öncelik vererek gelecekteki operasyonel zorlukları karşılamak üzere tasarlanmış kapsamlı bir askeri yetenekler paketine odaklanmaktadır. Pilot performansını optimize etmek için proje, durumsal farkındalığı artırırken zihinsel iş yükünü azaltan bilişsel kokpitler ve yapay zeka destekli arayüzler geliştirecektir. Ayrıca geliştirilecek sistem, mürettebatlı ve mürettebatsız sistemlerin birlikte çalışmasını olgunlaştırarak, mürettebatlı platformların otonom sistemlerle sorunsuz entegrasyonunu sağlayacak ve aynı zamanda yüksek rekabetin olduğu ve elektronik parazitlerin yoğun olduğu ortamlarda faaliyet göstermek için güvenli ve dayanıklı siber iletişimi sürdürecektir. ENGRT II, toplam 160 milyon euroluk bütçesi ve azami 100 milyon euroluk AB katkısıyla Avrupa Savunma Fonu (EDF) 2024 kapsamında seçilmiş olup, en yüksek EDF fonu katkısını alan projelerden biridir.
