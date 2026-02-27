  • İSTANBUL
Rusya dünyaya duyurdu: Türkiye'yi bilgilendirdik saldırı olabilir
Rusya dünyaya duyurdu: Türkiye'yi bilgilendirdik saldırı olabilir

Rusya Kremlin Sözcüsü Dimtriy Peskov, Türkiye'yi olası saldırı ihtimaline karşı bilgilendirdiklerini söyledi.

Rusya Kremlin Sözcüsü Dimtriy Peskov, Ukrayna'nın Karadeniz’de Türk Akım ile Mavi Akım boru hatlarına yönelik olası saldırı planları hakkında Türkiye’nin bilgilendirildiğini belirten açıklamalarda bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Peskov, Ukrayna tarafının, krizin çözümüne yönelik yaklaşımında değişiklik olmadığını söyledi.

Ukrayna tarafının, krizin çözümüne yönelik yaklaşımında değişiklik olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, "Şimdilik Kiev yönetiminin yaklaşımında önemli bir değişiklik yok" dedi. Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin müzakere sürecinin devam edeceğini belirten Peskov, yeni tur görüşmelerin tarihi konusunda henüz mutabık kalınmadığını aktararak, "Bu konuda temaslar sürüyor" diye konuştu.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev’in, ekonomi alanındaki konulara ilişkin Amerikalı mevkidaşlarıyla temaslarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Ukrayna'nın Karadeniz'de Türk Akım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarına yönelik saldırılar planladığını ifade eden Peskov, bu konuda Türk tarafına bilgi verdiklerini kaydetti.

Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmalara da değinen Peskov, durumu yakından takip ettiklerini vurgulayarak, "Çatışmaların en kısa zamanda sonlandırılacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif arasındaki telefon görüşmesi için hazırlık yapıldığı bilgisini paylaştı.

