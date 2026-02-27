İzmir'de gökyüzünü siyah dumanlar kapladı! Fabrika alev alev yanıyor!
İzmir'in Torbalı ilçesi Subaşı Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında, öğleden sonra saat 15.00 sularında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
İzmir'in Torbalı ilçesi Subaşı Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında, öğleden sonra saat 15.00 sularında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Alevlerin kısa sürede fabrikayı sarmasıyla yükselen simsiyah dumanlar ilçenin dört bir yanından korkuyla izlendi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.
İtfaiye ekiplerinin devasa alevleri kontrol altına almak için başlattığı amansız mücadele devam ediyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23