Teröristlerden hain saldırı! 6 kişilik aileyi yakarak katlettiler!

MepaNews'in aktardığına göre, Ekim ayında yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında artış yaşanıyor. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana Gazze Şeridi genelindeki İsrail saldırılarında 1160'tan fazla Filistinli katledildi. Gazze Hükümet Medya Ofisi'nin salı günü yaptığı açıklamaya göre İsrail, ateşkesi 3 bin 689'dan fazla kez ihlal etti. İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım savaşında toplam can kaybının da 73 bini aştığı bildirildi.