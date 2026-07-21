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Teröristlerden hain saldırı! 6 kişilik aileyi yakarak katlettiler!

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Teröristlerden hain saldırı! 6 kişilik aileyi yakarak katlettiler!

Ateşkese aldanıp evine dönen Filistinliler, terör rejimi İsrail'in hain saldırılarına maruz kalıyor. Son olarak Gazze'de 6 kişilik aile yanarak şehit oldu.

#1
Foto - Teröristlerden hain saldırı! 6 kişilik aileyi yakarak katlettiler!

İsrail'in gece saatlerinde Gazze kent merkezinde düzenlediği bir saldırıda baba, anne ve 4 çocuklarından oluşan 6 kişilik Filistinli bir aile yakılarak katledildi.

#2
Foto - Teröristlerden hain saldırı! 6 kişilik aileyi yakarak katlettiler!

Yerel kaynaklar, yerel saatle 02.50 sularında İsrail saldırısının Gazze kentindeki El Mısri ailesinin evini hedef aldığını belirtti.

#3
Foto - Teröristlerden hain saldırı! 6 kişilik aileyi yakarak katlettiler!

Kaynaklar, saldırının bir gaz tüpünün patlamasına ve evi saran bir yangına yol açtığını kaydetti.

#4
Foto - Teröristlerden hain saldırı! 6 kişilik aileyi yakarak katlettiler!

İnternette dolaşıma giren videolarda, saldırının ardından çocukların yanmış bedenleri görüldü.

#5
Foto - Teröristlerden hain saldırı! 6 kişilik aileyi yakarak katlettiler!

MepaNews'in aktardığına göre, Ekim ayında yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında artış yaşanıyor. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana Gazze Şeridi genelindeki İsrail saldırılarında 1160'tan fazla Filistinli katledildi. Gazze Hükümet Medya Ofisi'nin salı günü yaptığı açıklamaya göre İsrail, ateşkesi 3 bin 689'dan fazla kez ihlal etti. İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım savaşında toplam can kaybının da 73 bini aştığı bildirildi.

#6
Foto - Teröristlerden hain saldırı! 6 kişilik aileyi yakarak katlettiler!

İşte son saldırıda şehit olan ailenin cenaze görüntüleri...

#7
Foto - Teröristlerden hain saldırı! 6 kişilik aileyi yakarak katlettiler!

İşte son saldırıda şehit olan ailenin cenaze görüntüleri...

#8
Foto - Teröristlerden hain saldırı! 6 kişilik aileyi yakarak katlettiler!

İşte son saldırıda şehit olan ailenin cenaze görüntüleri...

#9
Foto - Teröristlerden hain saldırı! 6 kişilik aileyi yakarak katlettiler!

İşte son saldırıda şehit olan ailenin cenaze görüntüleri...

#10
Foto - Teröristlerden hain saldırı! 6 kişilik aileyi yakarak katlettiler!

Saldırı sonrası ev böyle görüntülendi...

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