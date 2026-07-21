45 yılda 44 ilin ağırlık rotası batıya kaydı: İstanbul ve Ankara'nın ağırlık merkezleri kaydı
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın araştırması, Türkiye'de şehirlerin büyüme ve genişleme yönlerinin önemli ölçüde değiştiğini gözler önüne serdi. Muğla batıya, Balıkesir kuzeye, Konya güneye doğru büyürken, Isparta ve Antalya'nın genel eğilimin aksine doğuya yönelmesi dikkat çekti. Araştırmada İstanbul ve Ankara'nın kentsel ağırlık merkezlerinin de kuzeybatıya kaydığı belirlendi. Son 45 yılda göç, sanayileşme, ulaşım yatırımları ve nüfus artışının etkisiyle 44 ilin kentsel ağırlık merkezinin batıya kaydığı tespit edildi.