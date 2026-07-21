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45 yılda 44 ilin ağırlık rotası batıya kaydı: İstanbul ve Ankara'nın ağırlık merkezleri kaydı

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45 yılda 44 ilin ağırlık rotası batıya kaydı: İstanbul ve Ankara'nın ağırlık merkezleri kaydı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın araştırması, Türkiye'de şehirlerin büyüme ve genişleme yönlerinin önemli ölçüde değiştiğini gözler önüne serdi. Muğla batıya, Balıkesir kuzeye, Konya güneye doğru büyürken, Isparta ve Antalya'nın genel eğilimin aksine doğuya yönelmesi dikkat çekti. Araştırmada İstanbul ve Ankara'nın kentsel ağırlık merkezlerinin de kuzeybatıya kaydığı belirlendi. Son 45 yılda göç, sanayileşme, ulaşım yatırımları ve nüfus artışının etkisiyle 44 ilin kentsel ağırlık merkezinin batıya kaydığı tespit edildi.

#1
Foto - 45 yılda 44 ilin ağırlık rotası batıya kaydı: İstanbul ve Ankara'nın ağırlık merkezleri kaydı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) analizine göre, 1975-2020 yılları arasında Türkiye'deki şehirlerin büyüme yönleri önemli ölçüde değişti. Araştırma, birçok ilin ağırlık merkezinin batıya kaydığını ortaya koyarken, bazı şehirler ise farklı yönlerde dikkat çeken hareketlilik gösterdi.

#2
Foto - 45 yılda 44 ilin ağırlık rotası batıya kaydı: İstanbul ve Ankara'nın ağırlık merkezleri kaydı

44 İL BATIYA DOĞRU GENİŞLEDİ: TEPAV verilerini değerlendiren Prof. Dr. Güven Sak'ın paylaştığı analiz, son 45 yılda Türkiye'deki kentleşme eğilimlerini gözler önüne serdi. Göç, sanayileşme, ulaşım yatırımları ve nüfus artışının etkisiyle 44 ilin kentsel ağırlık merkezinin batıya kaydığı belirlendi.

#3
Foto - 45 yılda 44 ilin ağırlık rotası batıya kaydı: İstanbul ve Ankara'nın ağırlık merkezleri kaydı

MUĞLA ZİRVEDE YER ALDI: Araştırmaya göre batı yönünde en büyük değişim Muğla'da yaşandı. Kentin ağırlık merkezi yaklaşık 7,3 kilometre batıya taşınarak Türkiye'de bu alanda ilk sıraya yerleşti.

#4
Foto - 45 yılda 44 ilin ağırlık rotası batıya kaydı: İstanbul ve Ankara'nın ağırlık merkezleri kaydı

BALIKESİR VE KONYA FARKLI YÖNLERE BÜYÜDÜ: Balıkesir, yaklaşık 7,5 kilometrelik hareketle kuzeye doğru en fazla genişleyen il olarak öne çıktı. Konya ise yaklaşık 4 kilometrelik güneye kayışıyla bu yönde en belirgin değişimin yaşandığı şehir oldu.

#5
Foto - 45 yılda 44 ilin ağırlık rotası batıya kaydı: İstanbul ve Ankara'nın ağırlık merkezleri kaydı

ISPARTA VE ANTALYA GENEL EĞİLİMİN DIŞINA ÇIKTI: Türkiye genelinde batı yönlü büyüme dikkat çekerken, Akdeniz Bölgesi'ndeki Isparta ve Antalya farklı bir tablo sergiledi. Her iki ilin de ağırlık merkezinin yaklaşık 5,5 kilometre doğuya kaydığı tespit edildi.

#6
Foto - 45 yılda 44 ilin ağırlık rotası batıya kaydı: İstanbul ve Ankara'nın ağırlık merkezleri kaydı

İSTANBUL VE ANKARA KUZEYBATI EKSENİNDE BÜYÜDÜ: Araştırmada Türkiye'nin en büyük iki kentindeki değişim de dikkat çekti. İstanbul'un ağırlık merkezi yaklaşık 5,4 kilometre batıya ve 3,3 kilometre kuzeye kayarken, Ankara'da ise 2,9 kilometre batı ve 5,3 kilometre kuzey yönünde hareket gerçekleşti. Böylece iki metropolün de son 45 yılda ağırlıklı olarak kuzeybatı yönünde büyüdüğü ortaya konuldu.

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