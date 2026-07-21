45 yılda 44 ilin ağırlık rotası batıya kaydı: İstanbul ve Ankara'nın ağırlık merkezleri kaydı

İSTANBUL VE ANKARA KUZEYBATI EKSENİNDE BÜYÜDÜ: Araştırmada Türkiye'nin en büyük iki kentindeki değişim de dikkat çekti. İstanbul'un ağırlık merkezi yaklaşık 5,4 kilometre batıya ve 3,3 kilometre kuzeye kayarken, Ankara'da ise 2,9 kilometre batı ve 5,3 kilometre kuzey yönünde hareket gerçekleşti. Böylece iki metropolün de son 45 yılda ağırlıklı olarak kuzeybatı yönünde büyüdüğü ortaya konuldu.