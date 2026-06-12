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#1
Foto - Teröristler saldırdı: Peş peşe patlamalar! Neyse ki korkulan olmadı

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

#2
Foto - Teröristler saldırdı: Peş peşe patlamalar! Neyse ki korkulan olmadı

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Sur kent merkezine düzenlediği saldırıda 1 kişi yaralandı.

#3
Foto - Teröristler saldırdı: Peş peşe patlamalar! Neyse ki korkulan olmadı

İsrail savaş uçakları güneydeki Kalav ve Arid Dibbin beldelerine hava saldırıları düzenlerken, topçu birlikleri de Sur'a bağlı Buyut es-Seyyad beldesinin çevresini hedef aldı.

#4
Foto - Teröristler saldırdı: Peş peşe patlamalar! Neyse ki korkulan olmadı

Nebatiye kentine bağlı Cebşit beldesi de İsrail'e ait bir İHA'nın saldırısına uğradı.

#5
Foto - Teröristler saldırdı: Peş peşe patlamalar! Neyse ki korkulan olmadı

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, 8 Haziran'da, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu açıklamış ancak İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulunmuştu.

#6
Foto - Teröristler saldırdı: Peş peşe patlamalar! Neyse ki korkulan olmadı

İsrail basını ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi üzerine İran'a saldırıları durdurmayı kabul ettiğini ancak Lübnan'a saldırıların "tüm gücüyle" devam edeceğini öne sürmüştü.

#7
Foto - Teröristler saldırdı: Peş peşe patlamalar! Neyse ki korkulan olmadı

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

#8
Foto - Teröristler saldırdı: Peş peşe patlamalar! Neyse ki korkulan olmadı

Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu. ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 711 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı. Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

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