'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

Görüntülerde doktor Didem Didar Balcı, hasta çocuğuyla gelen kadına, "İşim var sanane. Yöneticim çağırdı. Sana hesap mı vereceğim? Sanane. Sen kimsin? Sen kimsin de bana hesap soruyorsun. Çağırın şu güvenliği. Kim bu kadın ya. Sen kimsin de bana hesap soruyorsun." sözlü saldırıda bulundu. Sosyal medyaya düşen görüntülerde kadın hastanın çocuğunu tartışmadan korumak için doktorun yanından uzaklaşmaya çalıştığı, "çocuğumun yanında niye böyle yapıyorsun" diye serzenişte bulunduğu görülüyor. "Seni mahkemeye veririm, ödersin 10 bin lirayı, görürsün." tehdidinde bulunan Didem Didar Balcı, sonra da "O kadar paran varsa" diyerek vatandaşı aşağılamaya çalışıyor. Didem Didar Balcı'nın kendisini ayırmaya çalışan başka bir kadın vatandaşa ise "Niye dokunuyorsun bana. Sen niye beni tutuyorsun ya sana ne! Bu ne manyaklıktır ya. Doktora dokunmak, konuşmak falan" dediği duyuluyor. Didem Didar Balcı'nın başka bir sağlık çalışanına ise "Valla gebertirim ha" diyerek dokunmasına tepki gösteriyor. Öfke kontrolünün olmadığı görülen kadın doktoru bu esnada civarda bulunan hastalar ve personeller sakinleştirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.