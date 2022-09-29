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Türkiye
62
'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

2022-09-29 20:40:37
'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan ve öfke kontrolünden yoksun olduğu görülen ve izleyenlere "bu nasıl doktor" dedirten Doç Dr. Didem Didar Balcı, 2 gün önce hastane koridorunda dehşet saçtı.

#1
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

Türkiye'nin konuştuğu olay dün İzmir'de yaşandı. Konak ilçesindeki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan kadın doktor Didem Didar Balcı, tahlil sonucu göstermek isteyen kadın hastasının üzerine yürüdü ve tehditler savurdu. Henüz nedeni bilinmeyen tartışma anları hastanedeki diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla çekildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

#2
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

Görüntülerde doktor Didem Didar Balcı, hasta çocuğuyla gelen kadına, "İşim var sanane. Yöneticim çağırdı. Sana hesap mı vereceğim? Sanane. Sen kimsin? Sen kimsin de bana hesap soruyorsun. Çağırın şu güvenliği. Kim bu kadın ya. Sen kimsin de bana hesap soruyorsun." sözlü saldırıda bulundu. Sosyal medyaya düşen görüntülerde kadın hastanın çocuğunu tartışmadan korumak için doktorun yanından uzaklaşmaya çalıştığı, "çocuğumun yanında niye böyle yapıyorsun" diye serzenişte bulunduğu görülüyor. "Seni mahkemeye veririm, ödersin 10 bin lirayı, görürsün." tehdidinde bulunan Didem Didar Balcı, sonra da "O kadar paran varsa" diyerek vatandaşı aşağılamaya çalışıyor. Didem Didar Balcı'nın kendisini ayırmaya çalışan başka bir kadın vatandaşa ise "Niye dokunuyorsun bana. Sen niye beni tutuyorsun ya sana ne! Bu ne manyaklıktır ya. Doktora dokunmak, konuşmak falan" dediği duyuluyor. Didem Didar Balcı'nın başka bir sağlık çalışanına ise "Valla gebertirim ha" diyerek dokunmasına tepki gösteriyor. Öfke kontrolünün olmadığı görülen kadın doktoru bu esnada civarda bulunan hastalar ve personeller sakinleştirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

#3
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İNCELEME BAŞLATILDI! - İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktor ile hasta arasında yaşanan tartışmaya ilişkin inceleme başlattı.

#4
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

SOSYAL MEDYADA 2 GÜN BOYUNCA TEPKİ YAĞDI - Yanında çocuğu olan hastanın üzerine yürüyen ve tehditler savuran Didem Didar Balcı'ya sosyal medyada tepki yağdı. "Doktor", #didemdidarbalcı ve #terbiyesiz etiketlerine yüzbinlerce tweet atan vatandaşlar, sözde doktora yaklaşık 2 gündür tepki yağdırıyor.

#5
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İşte Didem Didar Balcı'ya gösterilen o tepkilerden bazıları...

#6
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İşte Didem Didar Balcı'ya gösterilen o tepkilerden bazıları...

#7
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İşte Didem Didar Balcı'ya gösterilen o tepkilerden bazıları...

#8
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İşte Didem Didar Balcı'ya gösterilen o tepkilerden bazıları...

#9
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İşte Didem Didar Balcı'ya gösterilen o tepkilerden bazıları...

#10
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İşte Didem Didar Balcı'ya gösterilen o tepkilerden bazıları...

#11
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İşte Didem Didar Balcı'ya gösterilen o tepkilerden bazıları...

#12
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İşte Didem Didar Balcı'ya gösterilen o tepkilerden bazıları...

#13
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İşte Didem Didar Balcı'ya gösterilen o tepkilerden bazıları...

#14
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İşte Didem Didar Balcı'ya gösterilen o tepkilerden bazıları...

#15
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İşte Didem Didar Balcı'ya gösterilen o tepkilerden bazıları...

#16
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İşte Didem Didar Balcı'ya gösterilen o tepkilerden bazıları...

#17
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İşte Didem Didar Balcı'ya gösterilen o tepkilerden bazıları...

#18
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İşte Didem Didar Balcı'ya gösterilen o tepkilerden bazıları...

#19
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İşte Didem Didar Balcı'ya gösterilen o tepkilerden bazıları...

#20
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İşte Didem Didar Balcı'ya gösterilen o tepkilerden bazıları...

#21
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İşte Didem Didar Balcı'ya gösterilen o tepkilerden bazıları...

#22
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İşte Didem Didar Balcı'ya gösterilen o tepkilerden bazıları...

#23
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İşte Didem Didar Balcı'ya gösterilen o tepkilerden bazıları...

#24
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İşte Didem Didar Balcı'ya gösterilen o tepkilerden bazıları...

#25
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İşte Didem Didar Balcı'ya gösterilen o tepkilerden bazıları...

#26
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İşte Didem Didar Balcı'ya gösterilen o tepkilerden bazıları...

#27
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İşte Didem Didar Balcı'ya gösterilen o tepkilerden bazıları...

#28
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İşte Didem Didar Balcı'ya gösterilen o tepkilerden bazıları...

#29
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İşte Didem Didar Balcı'ya gösterilen o tepkilerden bazıları...

#30
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İşte Didem Didar Balcı'ya gösterilen o tepkilerden bazıları...

#31
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İşte Didem Didar Balcı'ya gösterilen o tepkilerden bazıları...

#32
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İşte Didem Didar Balcı'ya gösterilen o tepkilerden bazıları...

#33
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İşte Didem Didar Balcı'ya gösterilen o tepkilerden bazıları...

#34
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İşte Didem Didar Balcı'ya gösterilen o tepkilerden bazıları...

#35
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İşte Didem Didar Balcı'ya gösterilen o tepkilerden bazıları...

#36
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İşte Didem Didar Balcı'ya gösterilen o tepkilerden bazıları...

#37
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İşte Didem Didar Balcı'ya gösterilen o tepkilerden bazıları...

#38
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İşte Didem Didar Balcı'ya gösterilen o tepkilerden bazıları...

#39
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İşte Didem Didar Balcı'ya gösterilen o tepkilerden bazıları...

#40
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İşte Didem Didar Balcı'ya gösterilen o tepkilerden bazıları...

#41
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İşte Didem Didar Balcı'ya gösterilen o tepkilerden bazıları...

#42
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İşte Didem Didar Balcı'ya gösterilen o tepkilerden bazıları...

#43
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İşte Didem Didar Balcı'ya gösterilen o tepkilerden bazıları...

#44
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İşte Didem Didar Balcı'ya gösterilen o tepkilerden bazıları...

#45
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İşte Didem Didar Balcı'ya gösterilen o tepkilerden bazıları...

#46
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İşte Didem Didar Balcı'ya gösterilen o tepkilerden bazıları...

#47
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İşte Didem Didar Balcı'ya gösterilen o tepkilerden bazıları...

#48
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İşte Didem Didar Balcı'ya gösterilen o tepkilerden bazıları...

#49
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İşte Didem Didar Balcı'ya gösterilen o tepkilerden bazıları...

#50
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İşte Didem Didar Balcı'ya gösterilen o tepkilerden bazıları...

#51
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İşte Didem Didar Balcı'ya gösterilen o tepkilerden bazıları...

#52
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İşte Didem Didar Balcı'ya gösterilen o tepkilerden bazıları...

#53
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İşte Didem Didar Balcı'ya gösterilen o tepkilerden bazıları...

#54
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İşte Didem Didar Balcı'ya gösterilen o tepkilerden bazıları...

#55
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İşte Didem Didar Balcı'ya gösterilen o tepkilerden bazıları...

#56
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İşte Didem Didar Balcı'ya gösterilen o tepkilerden bazıları...

#57
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İşte Didem Didar Balcı'ya gösterilen o tepkilerden bazıları...

#58
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İşte Didem Didar Balcı'ya gösterilen o tepkilerden bazıları...

#59
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İşte Didem Didar Balcı'ya gösterilen o tepkilerden bazıları...

#60
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İşte Didem Didar Balcı'ya gösterilen o tepkilerden bazıları...

#61
Foto - 'Terbiyesiz' doktora tepkiler dinmiyor! Vatandaşlardan Didem Didar Balcı'ya sert tepki

İşte Didem Didar Balcı'ya gösterilen o tepkilerden bazıları...

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