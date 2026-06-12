Tepki saldırılarına çok sayıda tutuklama: Koç'un rezil fıkrası 5 can yaktı
Rahmi Koç'un Kürtleri aşağılayan fıkrasının ardından Koç Grubu'na yönelik başlayan saldırılarla ilgili yürütülen soruşturmada, 5 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.
Rahmi Koç'un Kürtleri aşağılayan fıkrasının ardından Koç Grubu'na yönelik başlayan saldırılarla ilgili yürütülen soruşturmada, 5 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.
Maltepe’de Otokoç Genel Müdürlüğü binasına saldırı olayına ilişkin 8 kişi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4’ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 5 kişi hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına kararı verildi.
Emniyet işlemleri tamamlanan şüpheliler dün Anadolu Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadesi tamamlanan 5 şüpheli, tutuklanma talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Sevk edilen 5 şüpheli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, firari durumda olan 3 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23