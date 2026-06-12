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#1
Foto - Tepki saldırılarına çok sayıda tutuklama: Koç'un rezil fıkrası 5 can yaktı

Maltepe’de Otokoç Genel Müdürlüğü binasına saldırı olayına ilişkin 8 kişi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4’ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 5 kişi hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına kararı verildi.

#2
Foto - Tepki saldırılarına çok sayıda tutuklama: Koç'un rezil fıkrası 5 can yaktı

Emniyet işlemleri tamamlanan şüpheliler dün Anadolu Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadesi tamamlanan 5 şüpheli, tutuklanma talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

#3
Foto - Tepki saldırılarına çok sayıda tutuklama: Koç'un rezil fıkrası 5 can yaktı

Sevk edilen 5 şüpheli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#4
Foto - Tepki saldırılarına çok sayıda tutuklama: Koç'un rezil fıkrası 5 can yaktı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, firari durumda olan 3 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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Yorumlar

Resul Kömürcü

Suçluya baştan cezası kesilseydi belki bu olaylar olmazdı.

Vatandaş

Güçleri zaten zavallı çocuklara ve insanlara yeter zaten. Rahmi koc niye elini kolunu sallayarak geziyor onada ceza kesseler ya hey gidi adalet hey kimlerin elinde nasıl tecelli ediyorsun. Sanki haksızlık karşısında fatih Sultan Mehmet hani bile cezalandiransin düştüğün yusuf gibi kuyudan seni kim çıkaracak vay halimize. Zengine yaptıkları mubah fakire vurun kırbacı. Göstermelik bir resen soruşturma açtılar sonrası puf oldu gitti.
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