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Ekonomi
11
Temmuzda maaşlara ne kadar zam yapılacak? Emekli maaşı ne kadar oldu? Memura ne kadar zam yapıldı?

2022-06-11 10:56:13
Temmuzda maaşlara ne kadar zam yapılacak? Emekli maaşı ne kadar oldu? Memura ne kadar zam yapıldı?

Temmuz memur zammı yüzde kaç? Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memurlara ne kadar zam yapıldı? 2022 temmuz emekli zammı ne kadar olacak? soruları milyonlarca emekli ve memur tarafından TÜİK enflasyon rakamlarının açıklanıyor olması nedeniyle merak ediliyor. Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu. Açıklanan enflasyon oranlarının ardından memur ve emeklinin alacağı enflasyon farkı oranı da netleşiyor oldu. İşte memur ve emeklinin maaşlarına yansıyacak zam oranları...

#1
Foto - Bağ-Kur ve işçi emeklileri ise yasa gereği 6 aylık geçmiş enflasyon oranında zam alıyor. Dolayısıyla Ocak-Haziran ayı enflasyon oranın netlik kazanmasıyla birlikte 9 milyon emekli de bu oranda emekli maaşlarına zam alacak. Peki Emekli zammı olacak mı? Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Bağ-Kur ve işçi emeklileri ise yasa gereği 6 aylık geçmiş enflasyon oranında zam alıyor. Dolayısıyla Ocak-Haziran ayı enflasyon oranın netlik kazanmasıyla birlikte 9 milyon emekli de bu oranda emekli maaşlarına zam alacak. Peki Emekli zammı olacak mı? Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

#2
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete zam için yılbaşını işaret etse de vatandaş gözünü memur ve emekli için enflasyon farkı zammı alacağı Temmuz ayına çevirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete zam için yılbaşını işaret etse de vatandaş gözünü memur ve emekli için enflasyon farkı zammı alacağı Temmuz ayına çevirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde: "Özellikle enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı önümüzdeki Temmuz ayında yeniden işçilerimizi kamu çalışanlarımızı, memurları ve emeklilerimizi koruyacak düzenlemenin haberini vermek istiyorum.

#3
Foto - Hükümetimiz, çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalar yürütüyor. Gerçekleştireceğimiz düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü iyileştireceğiz. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin nasıl bir yol haritası izleneceğini belirleyeceğiz.

Hükümetimiz, çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalar yürütüyor. Gerçekleştireceğimiz düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü iyileştireceğiz. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin nasıl bir yol haritası izleneceğini belirleyeceğiz." SABAH’ta yer alan haberde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs 2022 enflasyon oranı için açıklamada bulundu.

#4
Foto - Buna göre Mayıs ayı enflasyon oranı yıllık baz yüzde 73,5, aylık bazda ise yüzde 2,98 olarak kayıtlara geçti. Bununla beraber 5 aylık emekli ve memur zammı kesinleşti. Buna göre SSK ve BAĞ-KUR emekli zammı yüzde 35,64, 5 aylık memur enflasyon farkı yüzde 28,14, 5 aylık memur zammı ise yüzde 35,14 olarak netleşti.

Buna göre Mayıs ayı enflasyon oranı yıllık baz yüzde 73,5, aylık bazda ise yüzde 2,98 olarak kayıtlara geçti. Bununla beraber 5 aylık emekli ve memur zammı kesinleşti. Buna göre SSK ve BAĞ-KUR emekli zammı yüzde 35,64, 5 aylık memur enflasyon farkı yüzde 28,14, 5 aylık memur zammı ise yüzde 35,14 olarak netleşti.

#5
Foto - 5 aylık enflasyon rakamlarına göre; En düşük memur maaşı 6.429 liradan 8.688 liraya, En düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 5.796 liraya, Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 3.999 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3.292 liradan 4.465 liraya çıkacak. BAĞ-KUR tarım emeklilerinde en düşük aylık 2.343 liradan 3.178 liraya, 2000'den sonra emekli olan en düşük SSK'lı maaşı ise 2.041 liradan 2.768 lira çıkacak.

5 aylık enflasyon rakamlarına göre; En düşük memur maaşı 6.429 liradan 8.688 liraya, En düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 5.796 liraya, Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 3.999 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3.292 liradan 4.465 liraya çıkacak. BAĞ-KUR tarım emeklilerinde en düşük aylık 2.343 liradan 3.178 liraya, 2000'den sonra emekli olan en düşük SSK'lı maaşı ise 2.041 liradan 2.768 lira çıkacak.

#6
Foto - Habertürk Ekonomi Yazarı Ahmet Kıvanç’ın haberine göre; Türkiye İstatistik Kurumu’nun mayıs ayı enflasyon verilerine göre, haziran ayında enflasyon sabit kalırsa temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında yüzde 35.64, memur maaşları ve emekli memur aylıklarında yüzde 35 oranında artış olacak.

Habertürk Ekonomi Yazarı Ahmet Kıvanç’ın haberine göre; Türkiye İstatistik Kurumu’nun mayıs ayı enflasyon verilerine göre, haziran ayında enflasyon sabit kalırsa temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında yüzde 35.64, memur maaşları ve emekli memur aylıklarında yüzde 35 oranında artış olacak.

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#8
Foto - Aile ödenekleri dahil en düşük memur maaşı 6 bin 341 liradan 8 bin 560 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 4 bin 289 liradan 5 bin 790 liraya yükselecek. Memurlar ve memur emeklileri temmuz ayında % 7 toplu sözleşme zammı alacak. Beş aylık enflasyon oranı baz alındığında memur ve memur emeklileri için yüzde 28,14 oranında enflasyon farkı imkanı doğuyor. Mayıs ve Haziran'daki enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından zam farkındaki son rakam netleşecek. SSK emeklileri de maaşlarına 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. Dört ay itibariyle bu rakam yüzde 31,71'i, 5 ay bazında yüzde 35,64’ü bulurken emeklilerin alacağı zam oranı Temmuz ayında netlik kazanacak.

Aile ödenekleri dahil en düşük memur maaşı 6 bin 341 liradan 8 bin 560 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 4 bin 289 liradan 5 bin 790 liraya yükselecek. Memurlar ve memur emeklileri temmuz ayında % 7 toplu sözleşme zammı alacak. Beş aylık enflasyon oranı baz alındığında memur ve memur emeklileri için yüzde 28,14 oranında enflasyon farkı imkanı doğuyor. Mayıs ve Haziran'daki enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından zam farkındaki son rakam netleşecek. SSK emeklileri de maaşlarına 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. Dört ay itibariyle bu rakam yüzde 31,71'i, 5 ay bazında yüzde 35,64’ü bulurken emeklilerin alacağı zam oranı Temmuz ayında netlik kazanacak.

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