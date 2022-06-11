Temmuzda maaşlara ne kadar zam yapılacak? Emekli maaşı ne kadar oldu? Memura ne kadar zam yapıldı?

Temmuz memur zammı yüzde kaç? Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memurlara ne kadar zam yapıldı? 2022 temmuz emekli zammı ne kadar olacak? soruları milyonlarca emekli ve memur tarafından TÜİK enflasyon rakamlarının açıklanıyor olması nedeniyle merak ediliyor. Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu. Açıklanan enflasyon oranlarının ardından memur ve emeklinin alacağı enflasyon farkı oranı da netleşiyor oldu. İşte memur ve emeklinin maaşlarına yansıyacak zam oranları...