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Spor
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Galatasaray'ı uçuracak isim olacak! Sessizce transferde ilerleniyor: Son gün Cuma!

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Galatasaray'ı uçuracak isim olacak! Sessizce transferde ilerleniyor: Son gün Cuma!

Okan Buruk'un kanat versiyonu için mutlaka istediği Portekizli yıldız için geri sayıma geçildi...

#1
Foto - Galatasaray'ı uçuracak isim olacak! Sessizce transferde ilerleniyor: Son gün Cuma!

Galatasaray, Milan'ın yıldız oyuncusu Rafael Leao konusunda temaslarını sürdürüyor. Portekizli futbolcunun durumunun en geç cuma gününe kadar netleşmesi bekleniyor.

#2
Foto - Galatasaray'ı uçuracak isim olacak! Sessizce transferde ilerleniyor: Son gün Cuma!

Galatasaray'ın öncelikli ihtiyaçlarından birisi sol kanat... Konuyla ilgili favori aday ise Milan'dan Rafael Leao...

#3
Foto - Galatasaray'ı uçuracak isim olacak! Sessizce transferde ilerleniyor: Son gün Cuma!

Sarı-Kırmızılılar bir süredir İtalyan ekibiyle pazarlıklar yapıyor. Alınan bilgilere göre; bu transferde cuma gününe kadar her şey netleşecek.

#4
Foto - Galatasaray'ı uçuracak isim olacak! Sessizce transferde ilerleniyor: Son gün Cuma!

Leao cumaya kadar ya bitecek ya da bu transfer dosyası kapatılacak. Milan cephesi, 60 milyon eurodan başladığı pazarlıklarda 40 milyon euro seviyelerine kadar düştü.

#5
Foto - Galatasaray'ı uçuracak isim olacak! Sessizce transferde ilerleniyor: Son gün Cuma!

Ancak rakamı peşin istiyorlar. 27 yaşındaki futbolcu ise Galatasaray'a sıcak bakıyor. En büyük tehlike ise Aston Villa...

#6
Foto - Galatasaray'ı uçuracak isim olacak! Sessizce transferde ilerleniyor: Son gün Cuma!

Rafael Leao'nun önceliği Premier Lig... Fakat, Aston Villa bugün itibarıyla resmi girişimde bulunmadı.

#7
Foto - Galatasaray'ı uçuracak isim olacak! Sessizce transferde ilerleniyor: Son gün Cuma!

Eğer Villa sessizliğini sürdürürse, 1.88 boyundaki futbolcu Galatasaray'ın teklifini kabul edecek. Özetle çok kısa bir süre içinde bu transferle ilgili belirsizlik ortadan kalkacak.

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