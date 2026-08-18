Galatasaray'ı uçuracak isim olacak! Sessizce transferde ilerleniyor: Son gün Cuma!
Okan Buruk'un kanat versiyonu için mutlaka istediği Portekizli yıldız için geri sayıma geçildi...
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Okan Buruk'un kanat versiyonu için mutlaka istediği Portekizli yıldız için geri sayıma geçildi...
Galatasaray, Milan'ın yıldız oyuncusu Rafael Leao konusunda temaslarını sürdürüyor. Portekizli futbolcunun durumunun en geç cuma gününe kadar netleşmesi bekleniyor.
Galatasaray'ın öncelikli ihtiyaçlarından birisi sol kanat... Konuyla ilgili favori aday ise Milan'dan Rafael Leao...
Sarı-Kırmızılılar bir süredir İtalyan ekibiyle pazarlıklar yapıyor. Alınan bilgilere göre; bu transferde cuma gününe kadar her şey netleşecek.
Leao cumaya kadar ya bitecek ya da bu transfer dosyası kapatılacak. Milan cephesi, 60 milyon eurodan başladığı pazarlıklarda 40 milyon euro seviyelerine kadar düştü.
Ancak rakamı peşin istiyorlar. 27 yaşındaki futbolcu ise Galatasaray'a sıcak bakıyor. En büyük tehlike ise Aston Villa...
Rafael Leao'nun önceliği Premier Lig... Fakat, Aston Villa bugün itibarıyla resmi girişimde bulunmadı.
Eğer Villa sessizliğini sürdürürse, 1.88 boyundaki futbolcu Galatasaray'ın teklifini kabul edecek. Özetle çok kısa bir süre içinde bu transferle ilgili belirsizlik ortadan kalkacak.
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