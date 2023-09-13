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Türkiye
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TEM'de can pazarı!

2023-09-13 23:17:19
TEM'de can pazarı!

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

#1
Foto - TEM'de can pazarı!

Kaza, Körfez ilçesi Şirinyalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan 5 otomobil, zincirleme kazaya karıştı.

#2
Foto - TEM'de can pazarı!

Çarpışmanın şiddetiyle 1'i bebek 5 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

#3
Foto - TEM'de can pazarı!

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkarttı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 5 yaralı, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

#4
Foto - TEM'de can pazarı!

Kazada yaralanan bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

#5
Foto - TEM'de can pazarı!

Öte yandan kazaya karışan otomobilden yola fırlayan bebek arabası ise yürek burktu.

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