2023-09-13 23:17:19 TEM'de can pazarı!
TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı.
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TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı.
Kaza, Körfez ilçesi Şirinyalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan 5 otomobil, zincirleme kazaya karıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle 1'i bebek 5 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkarttı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 5 yaralı, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Kazada yaralanan bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Öte yandan kazaya karışan otomobilden yola fırlayan bebek arabası ise yürek burktu.
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