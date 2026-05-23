  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kâbe’miz, Kraliyet Saat Kulesi'nden böyle görüntülendi Limak Holding'den flaş karar: Oradaki faaliyetler ani kararla sonlandırıldı Bu hatayı yapan yandı: Etler yakmadan, kontrollü ısıda pişirilmeli! Yanlış pişirme yöntemi risk taşıyor Bilim insanları açıkladı: İşte ömrü uzatan 5 besin! ‘Baraj taşacak’ dedi ve ekledi: İnşallah bir risk yok Dünyanın en zeki şehirleri açıklandı! Türkiye'den 3 şehir listede! Çölün ortasında son 15 yılın en büyük doğalgaz ve petrol sahası keşfedildi: Her yerden fışkırıyor İletişim Başkanlığı duyurdu! ‘15 Temmuz Milli Hafıza Projesi’ne başvurular başladı
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Temassız ödemelerde yeni dolandırıcılık yöntemi şok etti: Bir saniyede tüm hesabınız boşaltılabilir
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Temassız ödemelerde yeni dolandırıcılık yöntemi şok etti: Bir saniyede tüm hesabınız boşaltılabilir

Akıllı telefonlar ve temassız ödeme sistemleri hayatı kolaylaştırmaya devam ederken, siber dolandırıcıların geliştirdiği “Ghost tapping” yani “hayalet dokunma” adı verilen yeni yöntem uzmanları alarma geçirdi. Özellikle sokak etkinlikleri, kalabalık alanlar ve açık hava organizasyonlarında mobil POS cihazlarıyla vatandaşları hedef alan suçlular, ödeme ekranındaki tutarı gizleyerek fark ettirmeden saniyeler içinde yüklü miktarda işlem gerçekleştirebiliyor.

#1
Foto - Temassız ödemelerde yeni dolandırıcılık yöntemi şok etti: Bir saniyede tüm hesabınız boşaltılabilir

Akıllı telefonlar ve temassız ödeme sistemleri hayatı kolaylaştırırken, siber dolandırıcılar da yeni yöntemler geliştirmeye devam ediyor. Son dönemde uluslararası güvenlik raporlarında öne çıkan “hayalet dokunma” yöntemi, kredi kartı ve mobil ödeme kullanıcıları için ciddi bir tehdit oluşturmaya başladı.

#2
Foto - Temassız ödemelerde yeni dolandırıcılık yöntemi şok etti: Bir saniyede tüm hesabınız boşaltılabilir

Uzmanlara göre dolandırıcılar, özellikle kalabalık alanlarda vatandaşları hedef alarak saniyeler içinde yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirebiliyor. Yeni dolandırıcılık sisteminde kötü niyetli kişiler, mobil POS cihazı ya da ödeme özelliği bulunan telefonlar kullanıyor. Özellikle sokak etkinlikleri, yardım kampanyaları, açık hava organizasyonları ve kalabalık noktalarda vatandaşlardan küçük ödemeler talep ediliyor.

#3
Foto - Temassız ödemelerde yeni dolandırıcılık yöntemi şok etti: Bir saniyede tüm hesabınız boşaltılabilir

Ancak ödeme sırasında cihaz ekranı kullanıcıdan gizleniyor ve fark ettirilmeden çok daha yüksek tutarlarda işlem gerçekleştiriliyor. Uzmanlar, dolandırıcıların işlemi son derece hızlı yaptığına dikkat çekerken, mağdurların çoğu zaman para çekildiğini banka bildirimi geldikten sonra fark ettiğini belirtiyor. Uluslararası siber güvenlik raporlarında yer alan bir olay yöntemin ne kadar tehlikeli olduğunu gözler önüne serdi. İddiaya göre sokakta cenaze masrafı için yardım topladığını söyleyen bir kişiye destek olmak isteyen vatandaş, yalnızca 5 dolarlık bağış yapmak istedi.

#4
Foto - Temassız ödemelerde yeni dolandırıcılık yöntemi şok etti: Bir saniyede tüm hesabınız boşaltılabilir

Kartını ödeme cihazına yaklaştıran mağdur, kısa süre sonra hesabından iki ayrı 2 bin 496 dolarlık işlem yapıldığını fark etti. Dolandırıcının ödeme ekranını gizleyerek işlem yaptığı ve mağdurun gerçek tutarı göremediği ortaya çıktı. Siber güvenlik uzmanları, temassız ödeme sırasında dikkat edilmesi gereken bazı kritik noktalar olduğunu söylüyor. İşte dolandırıcılığa karşı alınabilecek en önemli önlemler: Kartınızı ya da telefonunuzu okutmadan önce ekranda yazan tutarı mutlaka görün. Hızlı işlem baskısına rağmen ödeme miktarını teyit etmeden onay vermeyin.

#5
Foto - Temassız ödemelerde yeni dolandırıcılık yöntemi şok etti: Bir saniyede tüm hesabınız boşaltılabilir

Mobil bankacılık uygulamalarındaki işlem bildirimlerini aktif hale getirin. Böylece hesabınızdan yapılan işlemleri anında görebilir ve şüpheli durumlarda hızlı müdahale edebilirsiniz. Uzmanlara göre fiş verilmemesi önemli bir risk işareti olabilir. Fiziki ya da dijital fiş istemek, olası bir dolandırıcılık durumunda hukuki süreç için büyük önem taşıyor.

#6
Foto - Temassız ödemelerde yeni dolandırıcılık yöntemi şok etti: Bir saniyede tüm hesabınız boşaltılabilir

Yurt dışında büyük mağduriyetlere neden olan bu yönteme karşı Türkiye’de belirli güvenlik önlemleri uygulanıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) kararı doğrultusunda temassız işlemlerde şifresiz ödeme limiti 2 bin 500 TL ile sınırlandırılmış durumda. Bu limit sayesinde yüksek tutarlı işlemlerde kart şifresi zorunlu tutuluyor. Ancak uzmanlar, düşük tutarlı işlemlerde de dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı! Canlı yayında isim verdi
Gündem

İşte Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı! Canlı yayında isim verdi

CHP’de “mutlak butlan” kararının ardından kulisler hareketlenirken gazeteci Fuat Uğur'un iddiası dikkatleri üzerine çekti. Uğur, Kemal Kılıç..
Bunlar Türkiye düşmanı! Borsa yükselince Halk TV şok oldu!
Gündem

Bunlar Türkiye düşmanı! Borsa yükselince Halk TV şok oldu!

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun elindeyken CHP’nin yayın organı haline getirilen fondaş Halk TV, dün düşen borsanın bugün yükselmesiyle şok..
Türkiye'de bu traş yasaklandı! Yapana dev ceza!
Gündem

Türkiye'de bu traş yasaklandı! Yapana dev ceza!

Saçların alt kısımlarının kesilerek üst kısımlarının bırakıldığı “Tas kafa” saç modeli yasaklanıyor.

Özgür Özel’in CHP’deki yeni görevi belli oldu
Gündem

Özgür Özel’in CHP’deki yeni görevi belli oldu

Mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kriz yeniden tırmandı. Mahkeme kararı ile Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi göreve ..
Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme! ABD'de gözaltına alındı
Gündem

Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme! ABD'de gözaltına alındı

Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alındı.

Bu iddia İYİ Parti'yi karıştırır! 9 vekil o partiye geçiyor
Siyaset

Bu iddia İYİ Parti'yi karıştırır! 9 vekil o partiye geçiyor

Ankara kulislerini hareketlendiren yeni bir siyasi iddia daha ortaya atıldı. Gazeteci Sinan Burhan, İYİ Parti’den 9 milletvekilinin MHP’ye g..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23