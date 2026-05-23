Temassız ödemelerde yeni dolandırıcılık yöntemi şok etti: Bir saniyede tüm hesabınız boşaltılabilir

Ancak ödeme sırasında cihaz ekranı kullanıcıdan gizleniyor ve fark ettirilmeden çok daha yüksek tutarlarda işlem gerçekleştiriliyor. Uzmanlar, dolandırıcıların işlemi son derece hızlı yaptığına dikkat çekerken, mağdurların çoğu zaman para çekildiğini banka bildirimi geldikten sonra fark ettiğini belirtiyor. Uluslararası siber güvenlik raporlarında yer alan bir olay yöntemin ne kadar tehlikeli olduğunu gözler önüne serdi. İddiaya göre sokakta cenaze masrafı için yardım topladığını söyleyen bir kişiye destek olmak isteyen vatandaş, yalnızca 5 dolarlık bağış yapmak istedi.