Temassız ödemelerde yeni dolandırıcılık yöntemi şok etti: Bir saniyede tüm hesabınız boşaltılabilir
Akıllı telefonlar ve temassız ödeme sistemleri hayatı kolaylaştırmaya devam ederken, siber dolandırıcıların geliştirdiği “Ghost tapping” yani “hayalet dokunma” adı verilen yeni yöntem uzmanları alarma geçirdi. Özellikle sokak etkinlikleri, kalabalık alanlar ve açık hava organizasyonlarında mobil POS cihazlarıyla vatandaşları hedef alan suçlular, ödeme ekranındaki tutarı gizleyerek fark ettirmeden saniyeler içinde yüklü miktarda işlem gerçekleştirebiliyor.