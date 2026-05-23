İki ilimiz için korkutan uyarı: Tam 8 büyüklüğünde deprem olabilir

Bingöl’ün de alüvyon zemin yapısı nedeniyle Türkiye’nin deprem riski en yüksek illerinden biri olduğu raporda vurgulanıyor. Kentin büyük depremlere açık olduğu belirtilirken, can kayıplarını azaltmak amacıyla fay hatları üzerindeki yapılaşmanın sonlandırılması gerektiği ifade ediliyor. Raporda dikkat çeken değerlendirme şu şekilde: “1900’den günümüze kadar Bingöl’de çok sayıda can kaybına yol açan depremler yaşanmıştır. Buna rağmen kent merkezi ile Karlıova ve Yedisu ilçe merkezleri ve 36 köy yerleşiminin doğrudan fay hatları üzerinde bulunduğu bilinmektedir. Kamu kurumlarının yeni yerleşim alanlarını da bu fay zonlarında inşa etmesi ciddi bir risk oluşturmaktadır. Bu durum, açık bir tehlike niteliği taşımaktadır.”