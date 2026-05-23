İki ilimiz için korkutan uyarı: Tam 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Malatya’da Yedisu Fayı üzerinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından harekete geçen Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO), "İçinden Fay Geçen Kentler" raporunu yeniden gündeme taşıyarak Bingöl ve Erzincan için korkutan bir uyarıda bulundu. Raporda, binalarının altından doğrudan diri fay hatları geçen bu iki ilde meydana gelebilecek muhtemel depremlerin büyüklüğünün 8’e kadar ulaşabileceği ve alüvyon zemin yapısı nedeniyle sarsıntı şiddetinin katlanacağı açıkça vurgulandı.

#1
Malatya’da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem, bölgede endişeyi artırdı. Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın (KAF) doğu kesiminde yer alan ve Erzincan (Üzümlü ve çevresi) ile Bingöl (Yedisu ilçesi) arasında uzanan Yedisu Fayı’nda meydana gelebilecek olası büyük bir depremin; Tunceli, Erzurum, Elazığ, Muş ve Diyarbakır gibi çevre illerde de şiddetle hissedilmesi bekleniyor. Jeoloji Mühendisleri Odası’nın daha önce yayımladığı “Fay Üzerinde Yaşayan Kentlerimiz” başlıklı rapor serisinde Erzincan ve Bingöl’ün de bulunduğu 24 il için kritik uyarılarda bulunulmuştu.

#2
Erzincan’a ilişkin raporda, kentin dünyanın en aktif fay hatlarından biri olan Kuzey Anadolu Fayı üzerinde yer aldığı belirtiliyor. Zeminin alüvyon yapıda olması nedeniyle deprem dalgalarının büyütülerek binalara iletildiği ifade edilen raporda, geçmişte yaşanan büyük depremlerin gelecekte de tekrarlanabileceğine dikkat çekiliyor. Raporda şu değerlendirmelere yer verildi: “Yaklaşık 160 bin nüfuslu Erzincan merkez, binalarının altından diri fay geçen illerimizden biridir. Geçmişte büyüklüğü 8’e yaklaşan depremlerden etkilenen Erzincan’ın, gelecekte daha düşük büyüklükte bir depremde dahi hem şiddetli sarsıntı hem de yüzey faylanması nedeniyle ciddi hasar alması beklenmektedir.”

#3
Bingöl’ün de alüvyon zemin yapısı nedeniyle Türkiye’nin deprem riski en yüksek illerinden biri olduğu raporda vurgulanıyor. Kentin büyük depremlere açık olduğu belirtilirken, can kayıplarını azaltmak amacıyla fay hatları üzerindeki yapılaşmanın sonlandırılması gerektiği ifade ediliyor. Raporda dikkat çeken değerlendirme şu şekilde: “1900’den günümüze kadar Bingöl’de çok sayıda can kaybına yol açan depremler yaşanmıştır. Buna rağmen kent merkezi ile Karlıova ve Yedisu ilçe merkezleri ve 36 köy yerleşiminin doğrudan fay hatları üzerinde bulunduğu bilinmektedir. Kamu kurumlarının yeni yerleşim alanlarını da bu fay zonlarında inşa etmesi ciddi bir risk oluşturmaktadır. Bu durum, açık bir tehlike niteliği taşımaktadır.”

#4
Jeoloji Mühendisleri Odası, bölgedeki son depremin ardından yaptığı güncel açıklamada önemli uyarılarda bulundu. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kapsamlı çalışmalar yapılması gerektiği vurgulandı.

