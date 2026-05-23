İki ilimiz için korkutan uyarı: Tam 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Malatya’da Yedisu Fayı üzerinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından harekete geçen Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO), "İçinden Fay Geçen Kentler" raporunu yeniden gündeme taşıyarak Bingöl ve Erzincan için korkutan bir uyarıda bulundu. Raporda, binalarının altından doğrudan diri fay hatları geçen bu iki ilde meydana gelebilecek muhtemel depremlerin büyüklüğünün 8’e kadar ulaşabileceği ve alüvyon zemin yapısı nedeniyle sarsıntı şiddetinin katlanacağı açıkça vurgulandı.